Ông Jensen Huang, cựu CEO của Nvidia. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo thông báo chính thức, HĐQT Nvidia đã nhất trí đưa ông Huang trở lại vị trí CEO và thành viên HĐQT, có hiệu lực ngay lập tức.

Chủ tịch HĐQT Harvey Jones cho biết quyết định được đưa ra sau nhiều cuộc thảo luận với ông Huang và tham khảo ý kiến từ các cấp cao trong Chính phủ Mỹ về những lo ngại an ninh quốc gia.

Tổng thống Trump hoan nghênh quyết định này, khẳng định Washington không có cơ sở để cho rằng việc ông Huang trở lại gây rủi ro cho an ninh quốc gia.

Trước đó, chiến dịch kiến nghị “Stand with Jensen” thu hút hơn 206.000 chữ ký, trong đó có sự ủng hộ của nhiều lãnh đạo công nghệ.

Nvidia cho biết cuộc điều tra độc lập liên quan đến các vấn đề khiến ông Huang từ chức vẫn tiếp tục. Công ty cũng thành lập ủy ban giám sát an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu.

Bà Colette Kress kết thúc vai trò CEO tạm quyền, tiếp tục đảm nhiệm chức Giám đốc tài chính của Nvidia.