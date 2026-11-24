Hội đồng quản trị Nvidia đã nhất trí thông qua quyết định đưa Jensen Huang trở lại vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức.

Tỷ phú Jensen Huang, CEO Nvidia, vướng bê bối ngoại tình với một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Đây là nguyên nhân khiến ông phải từ chức hồi đầu tháng 11/2026. Ảnh: Wiki

Quyết định được đưa ra sau hàng loạt cuộc thảo luận trực tiếp giữa ban lãnh đạo công ty và ông Huang. Nvidia cho biết đã tham khảo ý kiến từ các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ và tin tưởng rằng việc ông trở lại điều hành không gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Thông tin lập tức tạo ra phản ứng mạnh trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 31% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ, phản ánh sự kỳ vọng của giới đầu tư vào sự trở lại của người đồng sáng lập tập đoàn.

Đáng chú ý, chỉ một tuần trước, hội đồng quản trị Nvidia vẫn khẳng định không có kế hoạch đưa ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo. Vì vậy, quyết định phục chức ngày 23/11 được xem là bước đảo chiều đáng chú ý của một trong những tập đoàn công nghệ có giá trị lớn nhất thế giới.

Trong tuyên bố sau khi được phục chức, ông Huang bày tỏ vinh dự khi trở lại lãnh đạo Nvidia giữa thời điểm ngành công nghệ đang bước vào một cuộc cách mạng công nghiệp mới. Ông đồng thời cảm ơn hội đồng quản trị vì sự tin tưởng và khẳng định sẽ tiếp tục đảm nhận trách nhiệm với tinh thần khiêm tốn, cam kết cao hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng công khai hoan nghênh quyết định này. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đánh giá hội đồng quản trị Nvidia đã đưa ra quyết định đúng đắn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Jensen Huang đối với sự phát triển của công ty và nền kinh tế Mỹ.

Ông Trump khẳng định chính phủ Mỹ hiện không có bằng chứng cho thấy Huang tham gia hành vi bất hợp pháp hoặc việc ông trở lại điều hành Nvidia gây nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Dù đã phục chức cho ông Huang, Nvidia cho biết cuộc điều tra nội bộ liên quan đến những nghi vấn về hoạt động tình báo nước ngoài vẫn sẽ tiếp tục. Công ty cũng đang tăng cường cơ chế giám sát an ninh quốc gia và tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu.

Trước đó, ngày 12/11, ông Huang từ chức sau khi xuất hiện những thông tin gây tranh cãi về các mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một phụ nữ bị nghi ngờ có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc.

Theo các thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải, người phụ nữ có tên Alice Huang bị nghi có liên hệ với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc trong thời gian có quan hệ với ông Jensen Huang. Tuy nhiên, những nghi vấn liên quan đến hoạt động tình báo vẫn đang được điều tra và chưa thể xem là kết luận cuối cùng. Phía Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc liên quan.