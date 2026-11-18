Ông Jensen Huang phát biểu tại sự kiện Tiếp nhận Hệ sinh thái AI của Hàn Quốc ở Seoul, ngày 8/6/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Tuyên bố được đưa ra ngay cả khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 vượt dự báo và đối mặt thông tin đang bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) điều tra.

Trước đó cùng ngày, trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi từ chức hồi tuần trước, ông Huang bày tỏ hối tiếc về những sai lầm cá nhân gây khó khăn cho hội đồng quản trị và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của tập đoàn.

Ông cho biết sẽ "vinh dự" trở lại làm CEO nếu hội đồng quản trị cho rằng điều đó mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, nhân viên, công ty và nước Mỹ, trong bối cảnh xuất hiện chiến dịch vận động ông quay lại từ nhiều nhân viên, nhà đầu tư, tỷ phú Elon Musk cũng như phát biểu ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia Harvey Jones nêu rõ ông Huang đã tự nguyện rời chức vụ sau khi để lộ hành vi cá nhân không phù hợp với quy tắc ứng xử và chuẩn mực văn hóa của công ty. Ông Jones khẳng định hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua việc từ chức và không có ý định tái bổ nhiệm ông Huang.

Cũng trong ngày 17/11, Nvidia đã thành lập một ủy ban thuộc hội đồng quản trị để giám sát vấn đề an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu, do bà Suzanne Nora Johnson, cựu Phó Chủ tịch Goldman Sachs, làm chủ tịch.

Dù rời ghế CEO, hồ sơ công bố cho thấy ông Huang vẫn nắm giữ khoảng 3,5% cổ phần tại Nvidia, tỷ lệ đủ để ông đề cử hai thành viên vào hội đồng quản trị.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết SEC đang điều tra Nvidia, bao gồm việc xem xét liệu các thông tin công bố của tập đoàn có gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư hay không. Nvidia chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này, còn SEC từ chối đưa ra ý kiến.

Về kết quả kinh doanh, Nvidia ghi nhận doanh thu quý III tài khóa 2027 (kết thúc ngày 25/10) đạt 115,8 tỷ USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước và vượt kỳ vọng của Phố Wall quý thứ 17 liên tiếp. Lợi nhuận ròng đạt 65,3 tỷ USD, gần gấp đôi cùng kỳ. Mảng trung tâm dữ liệu tiếp tục là động lực chính khi đóng góp 107,6 tỷ USD, tăng 110% và chiếm khoảng 93% tổng doanh thu.

Tập đoàn dự báo doanh thu quý IV/2026 đạt khoảng 130 tỷ USD. Bà Colette Kress, hiện giữ chức CEO tạm thời kiêm Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn Nvidia, cho biết hoạt động của Nvidia vẫn diễn ra bình thường với sự ủng hộ từ khách hàng, đối tác và nhà cung cấp, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cho năm tài khóa tới từ 70% lên 75%.

Sau các thông tin trên, cổ phiếu Nvidia tăng 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 17/11. Giới phân tích nhận định mức tăng này khá khiêm tốn so với triển vọng tích cực mà tập đoàn đưa ra. Tính từ mức đỉnh ngày 6/10, giá trị vốn hóa của Nvidia đã giảm khoảng 2.000 tỷ USD (tương đương 30%), trong đó mất 700 tỷ USD kể từ khi bê bối của ông Huang bùng phát, khiến tập đoàn rơi xuống sau Apple và Microsoft.

Dự kiến vào ngày 1/12 tới, ông Jensen Huang sẽ ra điều trần trước ba ủy ban của Hạ viện Mỹ về các quan ngại an ninh quốc gia.