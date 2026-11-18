Trong cuộc họp trực tuyến với các nhà đầu tư ngày 17/11, Chủ tịch Nvidia Harvey Jones khẳng định công ty sẽ không đưa nhà đồng sáng lập Jensen Huang trở lại vị trí giám đốc điều hành (CEO), đồng thời từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến sự ra đi của ông.

Trụ sở chính của Nvidia tại Santa Clara, California, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh làn sóng kêu gọi Jensen Huang trở lại điều hành Nvidia, sau khi ông từ chức vào tuần trước. Sự thay đổi đột ngột ở vị trí lãnh đạo khiến giới đầu tư lo ngại về tương lai của hãng chip AI, đặc biệt là chiến lược phát triển sản phẩm, quan hệ với khách hàng và các cam kết đầu tư hàng tỷ USD vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch Nvidia Harvey Jones cho biết hội đồng quản trị đã thuê công ty tuyển dụng lãnh đạo Heidrick & Struggles hỗ trợ tìm kiếm CEO mới. Nvidia đang xem xét cả ứng viên nội bộ và bên ngoài, nhưng không muốn vội vàng đưa ra quyết định.

“Chúng tôi muốn bổ nhiệm CEO chính thức càng sớm càng tốt, nhưng sẽ không đẩy nhanh quá trình này trước khi tìm được người thực sự phù hợp”, ông Jones nói.

Trong thời gian chuyển giao, bà Colette Kress, Giám đốc tài chính Nvidia, đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền. Bà khẳng định đội ngũ lãnh đạo vẫn duy trì hoạt động ổn định sau biến động nhân sự.

“Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi đã thể hiện rất vững vàng trong tuần qua. Chúng tôi có thể đảm đương được”, bà Kress nói, đồng thời cho biết lãnh đạo TSMC, đối tác sản xuất chip của Nvidia, đang tích cực hỗ trợ công ty.

Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm CEO mới trở nên phức tạp khi chiến dịch “Stand With Jensen” (Sát cánh cùng Jensen) ngày càng thu hút sự chú ý. Hôm 17/11, Huang cho biết ông sẽ “rất vinh dự” nếu được trở lại trong trường hợp hội đồng quản trị đánh giá đây là lựa chọn tốt nhất.

Theo nền tảng dự đoán Kalshi, Rene Haas, CEO hãng chip Arm và từng là lãnh đạo Nvidia, có xác suất 25% trở thành người kế nhiệm. Ian Buck, Phó chủ tịch phụ trách điện toán đám mây siêu quy mô và điện toán hiệu năng cao của Nvidia, đứng tiếp theo với 17%, trong khi khả năng Huang trở lại được đặt ở mức 9%.

Ông Jensen Huang từ chức hôm 12/11 sau khi xuất hiện thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Sự ra đi của nhà đồng sáng lập chấm dứt hơn 30 năm Nvidia được dẫn dắt bởi một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất ngành chip AI.

Các nhà phân tích nhận định thách thức trước mắt không nằm ở nhu cầu thị trường, mà ở khả năng duy trì chiến lược và thực thi các kế hoạch phát triển sau khi Huang rời vị trí lãnh đạo.

Dù đối mặt biến động nhân sự, kết quả kinh doanh Nvidia vẫn vượt kỳ vọng. Doanh thu quý III tăng hơn gấp đôi, đạt 115,84 tỷ USD (khoảng 3,06 triệu tỷ đồng), vượt dự báo 109,11 tỷ USD (khoảng 2,88 triệu tỷ đồng) của giới phân tích. Đây là quý thứ 17 liên tiếp công ty vượt kỳ vọng doanh thu của Phố Wall.

Nvidia cũng dự báo doanh thu quý IV đạt khoảng 130 tỷ USD (3,43 triệu tỷ đồng), cao hơn mức dự báo 125,25 tỷ USD (3,31 triệu tỷ đồng). Cổ phiếu hãng tăng 4,5% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi công bố kết quả, dù đã giảm khoảng 17% từ đầu năm tính đến hết phiên 17/11.

(Nguồn: Reuters)