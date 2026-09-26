NVIDIA, Apple và nhóm công nghệ chiếm lĩnh đỉnh vốn hóa toàn cầu: Vì sao vắng bóng ngân hàng và bất động sản?

Nhóm công nghệ và hạ tầng AI áp đảo đỉnh bảng xếp hạng nghìn tỷ USD

Dẫn đầu danh sách vốn hóa toàn cầu hiện nay là NVIDIA với quy mô khoảng 5,4 nghìn tỷ USD. Vị thế số một của tập đoàn này phản ánh sự chuyển dịch trọng tâm của nền kinh tế số, khi năng lực tính toán và hệ thống chip xử lý dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo trở thành tài sản chiến lược được định giá cao nhất thị trường.

Xếp ngay sau NVIDIA là các tập đoàn công nghệ quen thuộc. Apple giữ vị trí thứ hai với 4,9 nghìn tỷ USD nhờ hệ sinh thái thiết bị phần cứng và dịch vụ toàn cầu. Alphabet, công ty mẹ của Google, đứng ở vị trí thứ ba với 4,1 nghìn tỷ USD nhờ lợi thế từ công cụ tìm kiếm, quảng cáo trực tuyến và các giải pháp AI. Microsoft xếp thứ tư với 3,7 nghìn tỷ USD nhờ mảng phần mềm và điện toán đám mây, trong khi Amazon đứng thứ năm với mức vốn hóa 2,7 nghìn tỷ USD từ thương mại điện tử và dịch vụ lưu trữ dữ liệu AWS. Tổng giá trị của 5 doanh nghiệp này đạt khoảng 21 nghìn tỷ USD, cho thấy dòng tiền đầu tư tập trung rất lớn vào nhóm có khả năng mở rộng quy mô toàn cầu.

Ở nửa sau của bảng xếp hạng, TSMC giữ vị trí thứ sáu với khoảng 2,3 nghìn tỷ USD. Tập đoàn sản xuất chip theo hợp đồng này là mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Kế tiếp là SpaceX và Meta Platforms với cùng mức định giá 1,9 nghìn tỷ USD, theo sau là Broadcom đạt 1,7 nghìn tỷ USD. Các vị trí này khẳng định giá trị thị trường đang thuộc về những doanh nghiệp nắm giữ công nghệ lõi, nền tảng số hoặc hạ tầng viễn thông vũ trụ.

Saudi Aramco là ngoại lệ duy nhất và nguyên nhân ngân hàng, bất động sản vắng bóng

Cái tên duy nhất không thuộc lĩnh vực công nghệ trong top 10 là tập đoàn năng lượng Saudi Aramco đến từ Trung Đông, với vốn hóa khoảng 1,7 nghìn tỷ USD. Dù Saudi Aramco chứng minh sức hút của ngành dầu khí, khoảng cách giữa tập đoàn này với nhóm dẫn đầu cho thấy cơ cấu thị trường chứng khoán đã thay đổi căn bản so với thời kỳ các công ty công nghiệp truyền thống thống trị. Ngoài ra, hãng xe điện công nghệ Tesla đang áp sát top 10 với 1,5 nghìn tỷ USD, trong khi công ty phát triển AI Anthropic cũng đã nộp hồ sơ IPO bảo mật với định giá tiềm năng lên tới 2 nghìn tỷ USD, mở ra khả năng nhóm công nghệ thâu tóm toàn bộ danh sách trong thời gian tới.

Sự thiếu vắng hoàn toàn của ngành ngân hàng và bất động sản trong top 10 xuất phát từ cơ chế định giá trên thị trường vốn. Vốn hóa thị trường không phản ánh tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán, nơi các ngân hàng có thể quản lý khối tài sản hàng nghìn tỷ USD. Giá trị thị trường phản ánh kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận và khả năng nhân rộng mô hình kinh doanh trong tương lai.

Các tập đoàn công nghệ sở hữu lợi thế lớn nhờ sản phẩm kỹ thuật số có chi phí biên rất thấp khi tiếp cận hàng tỷ người dùng toàn cầu, đặc biệt khi có thêm lực đẩy từ trí tuệ nhân tạo. Ngược lại, ngành ngân hàng và bất động sản gắn liền với tài sản hữu hình, áp lực thâm dụng vốn cao, bị ràng buộc bởi các quy định pháp lý khắt khe và khả năng mở rộng phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện kinh tế của từng thị trường địa phương.