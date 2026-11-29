CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương mới đây đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu sữa Fami.

Theo thông tin công bố, Nutifood Bình Dương hiện đang nắm giữ 16,68 triệu cổ phiếu QNS, tương ứng 4,54% vốn điều lệ. Nếu giao dịch hoàn tất, doanh nghiệp này sẽ nâng lượng cổ phiếu QNS nắm giữ lên gần 18,68 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 5,08% vốn điều lệ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 2/12 đến 31/12/2026, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Mục đích giao dịch được công bố là cơ cấu danh mục đầu tư.

Nutifood Bình Dương muốn mua thêm 2 triệu cổ phiếu QNS (Ảnh minh họa).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu QNS tại phiên ngày 27/11 có giá 47.600 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, số cổ phiếu Nutifood Bình Dương đăng ký mua có giá trị khoảng 95 tỷ đồng.

Ngoài Nutifood Bình Dương, CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood hiện cũng đang nắm giữ 13,75 triệu cổ phiếu QNS, tương ứng 3,74% vốn điều lệ.

Như vậy, nếu tính cả Nutifood và Nutifood Bình Dương, nhóm này hiện sở hữu khoảng 30,43 triệu cổ phiếu QNS, tương ứng 8,28% vốn điều lệ, với giá thị trường khoảng 1.450 tỷ đồng. Nếu giao dịch mua thêm 2 triệu cổ phiếu của Nutifood Bình Dương hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của nhóm này sẽ tăng lên 8,82%.

QNS hiện là doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, nổi bật nhất là thương hiệu sữa đậu nành Fami. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có sữa hạt VEYO, đường An Khê, bánh kẹo Biscafun, nước khoáng Thạch Bích và bia Dung Quất.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, QNS ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.073 tỷ đồng, tăng khoảng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn doanh thu, ở mức gần 1.987 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 1.086 tỷ đồng, tăng gần 25%.

Sau khi tính các khoản chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, QNS báo lãi sau thuế đạt gần 450 tỷ đồng, tăng 18%. Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh tích cực một phần đến từ sản lượng tiêu thụ tăng ở các mảng chủ lực, trong đó sữa đậu nành tăng 14%, đường tăng 1%, bia tăng 3%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, QNS đạt doanh thu thuần hơn 9.125 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 87% kế hoạch doanh thu của cả năm.

Trong đó, sữa đậu nành là nguồn thu chủ lực khi mang về 4.373 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và chiếm gần một nửa doanh thu. Bên cạnh đó, sản phẩm đường cũng đóng góp lớn khi mang về 2.836 tỷ đồng, tăng 8%.

Kết thúc 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.407 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của QNS đạt hơn 15.737 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 11.903 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp có hơn 8.734 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn, tăng khoảng 539 tỷ đồng so với đầu năm.

Ở tài sản dài hạn, tài sản cố định còn gần 2.835 tỷ đồng, giảm 10%. Ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh từ hơn 53 tỷ đồng lên gần 774 tỷ đồng, trong đó Dự án NCS NMĐ An Khê lên 25000TMN ghi nhận 579 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Đường Quảng Ngãi tại cuối quý III đạt gần 4.951 tỷ đồng, tăng 1.247 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ ngắn hạn chiếm hơn 4.798 tỷ đồng, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức hơn 3.183 tỷ đồng, tăng gần 26%.