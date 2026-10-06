Nứt và sạt trượt đất gần đường liên xã ở Gia Lai

Theo đó, tại khu vực thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ đã xuất hiện nứt đất, hạ thấp bề mặt, sụt lún cục bộ và sạt trượt về phía địa hình thấp bên khe suối. Phạm vi ảnh hưởng ước tính khoảng 0,9ha thuộc diện tích đất đồi đang canh tác cà phê, sầu riêng và điều của người dân.

Tại một số vị trí, hiện trường ghi nhận vết nứt rộng khoảng 30-60cm, độ sâu quan sát khoảng 1-1,5m và bề mặt có biểu hiện sạt trượt, hạ thấp khoảng 1 m. Vị trí xảy ra hiện tượng nứt, sạt trượt đất này nằm cách đường liên xã khoảng 70m nên có khả năng ảnh hưởng đến đất sản xuất, cây trồng, hệ thống tưới và an toàn của người dân trong khu vực, đặc biệt nguy hiểm hơn khi thời tiết có mưa lớn.

Nhiều phần đất sụt lún, sạt trượt chỉ cách đường liên xã khoảng 70m.

UBND xã Đức Cơ đánh giá, đây không chỉ là các vết nứt bề mặt đơn lẻ mà đã hình thành một khu vực biến dạng nền đất tương đối rõ, gồm: nứt đất, sụt hạ cục bộ và có dấu hiệu sạt trượt về phía địa hình thấp (suối). Phạm vi ảnh hưởng sơ bộ tương đối lớn, nằm trong khu vực đang sản xuất nông nghiệp, có cây trồng lâu năm và hệ thống tưới.

Cũng theo chính quyền địa phương, chưa đủ cơ sở khoa học để kết luận nguyên nhân và cơ chế phát sinh các vết nứt và sạt trượt đất. Do đó, cần xem xét các nhóm yếu tố như đặc điểm địa chất - địa mạo, cấu tạo và trạng thái cơ lý của đất, độ dốc địa hình và sự thay đổi độ bão hòa của đất trong mùa mưa, hoạt động sản xuất, tưới tiêu và các tác động nhân sinh khác.

Vết nứt rộng khoảng 30-60cm, kéo dài hàng trăm mét vắt qua khu đất đồi đang canh tác của người dân.

Để đánh giá chi tiết và khắc phục các vết nứt, sạt trượt đất, UBND xã Đức Cơ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai hỗ trợ, hướng dẫn việc đo đạc, khảo sát địa chất - địa mạo, địa chất công trình, thủy văn - nước mặt, nước dưới đất và các nội dung chuyên ngành cần thiết để xác định nguyên nhân, cơ chế phát sinh, chiều sâu và phạm vi ảnh hưởng để có các biện pháp ứng phó phù hợp.

Trong thời gian chờ kết luận chính thức và hướng xử lý phù hợp, chính quyền địa phương đã tổ chức khoanh vùng khu vực xuất hiện khe nứt, sụt hạ và sạt trượt; cắm cọc, dây và biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, nhất là đường tiếp cận khu sản xuất và khu vực sát suối. Đồng thời, khuyến cáo các hộ có đất và người dân không đi vào vị trí khe nứt sâu, mép sạt trượt khi trời mưa hoặc ngay sau mưa lớn; không để trẻ em, người không có nhiệm vụ tiếp cận khu vực nguy hiểm.