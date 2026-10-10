Nút phanh tay điện tử trên ô tô có thể khiến bạn tốn kém khi sửa chữa

Phanh tay điện tử (EPB) đã thay thế phanh tay cơ truyền thống trên nhiều mẫu xe hiện đại, giúp tăng tiện ích nhưng đồng thời làm phát sinh những thách thức trong bảo trì và sửa chữa. Việc phụ thuộc vào hệ thống điện và phần mềm khiến chi phí và độ phức tạp khi xử lý lỗi tăng cao, đặc biệt trong các điều kiện thời tiết lạnh hoặc khi ắc quy yếu.

Nút phanh tay điện tử giúp thao tác nhanh nhưng có thể gây tốn kém khi sửa chữa do phụ thuộc hệ thống điện phức tạp. Ảnh: Autopostglobal

Phanh tay điện tử (EPB) đã dần thay thế phanh tay cơ học truyền thống sử dụng cần gạt hoặc bàn đạp chân trên nhiều mẫu xe hiện đại. Thay vì cơ cấu cơ khí, EPB sử dụng các bộ truyền động điện hoặc cùm phanh động cơ điện được điều khiển bởi bộ điều khiển thân xe (body control unit).

Hệ thống này cho phép tích hợp nhiều tính năng tiện ích như giữ phanh tự động (Auto Brake Hold) và phối hợp với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (adaptive cruise control), giúp giảm mệt mỏi cho người lái trong các tình huống dừng đỗ hoặc giao thông đông đúc.

Tuy nhiên, EPB cũng mang đến sự phức tạp trong công tác bảo dưỡng và sửa chữa. Khi thay má phanh, kỹ thuật viên cần sử dụng thiết bị chẩn đoán chuyên dụng để tái hiệu chỉnh phần mềm điều khiển phanh, không thể chỉ thay thế đơn giản như phanh cơ học truyền thống.

Ngoài ra, EPB hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn điện 12 volt của xe. Nếu ắc quy bị hết điện, phanh có thể bị khóa cứng, gây khó khăn trong việc kéo xe hoặc hỗ trợ cứu hộ trên đường, làm tăng rủi ro và chi phí xử lý sự cố.

Một vấn đề khác là ở những vùng khí hậu lạnh, phanh tay điện tử có thể tự động kích hoạt và khiến má phanh bị đóng băng dính vào đĩa phanh, gây trở ngại khi khởi động xe hoặc di chuyển trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C.

Dù tồn tại những hạn chế và rủi ro về mặt vận hành cũng như chi phí sửa chữa, phanh tay điện tử ngày càng trở thành trang bị tiêu chuẩn trên cả những mẫu xe phổ thông. Điều này phản ánh xu hướng ưu tiên tiện nghi và công nghệ hiện đại, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về kỹ thuật bảo dưỡng và quản lý hệ thống điện trên ô tô.