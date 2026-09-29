Nút giao Xa La - đường 70 đúc phiến dầm cầu vượt đầu tiên

Theo ghi nhận của người viết, sau nhiều năm gặp vướng mắc, dự án nút giao Xa La - đường 70 đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm.

Hàng loạt trụ cầu đã được triển khai, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật đang được khẩn trương hoàn thiện, hướng tới mục tiêu đưa toàn bộ công trình vào khai thác trước ngày 31/12/2026.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.921 tỷ đồng, gồm tuyến số 1 dài hơn 2,5km, mặt cắt ngang 53,5m và tuyến số 5 dài hơn 1,1km, mặt cắt ngang 20,5m.

Riêng hạng mục nút giao Phạm Tu-Đường 70 có tổng mức đầu tư gần 786 tỷ đồng.

Hàng loạt trụ cầu đang dần mọc lên, tạo diện mạo mới cho công trình. Đáng chú ý, cầu vượt trực thông của dự án đã đúc phiến dầm đầu tiên.

Đây là hạng mục được nhà thầu Đạt Phương thi công.

Dự án nút giao thông nêu trên thuộc dự án đầu tư xây dựng đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với đường 70 (đường Phan Trọng Tuệ - nút đường Phạm Tu - đường 70).

Nút giao này được phê duyệt từ tháng 6/2017 nhưng tạm dừng thi công từ năm 2018 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đầu năm 2016, khu vực nút giao này mới bắt đầu được giải phóng mặt bằng.

Khi hoàn thành, nút giao Xa La - Đường 70 được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu thông trên trục đường 70, đồng thời giảm áp lực cho các tuyến Nguyễn Xiển, Xa La, Phúc La và khu vực cửa ngõ phía nam, tây nam Hà Nội.