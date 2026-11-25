Sau hơn một năm thi công, nút giao Vành đai 3.5 - Đại lộ Thăng Long (xã An Khánh, Hà Nội) đang dần lộ diện với hệ thống cầu nhánh tuabin và hầm chui nối tuyến vành đai 3.5. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội, được kỳ vọng tạo bước đột phá về kết nối hạ tầng tại khu vực cửa ngõ phía Tây.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư, được triển khai trong giai đoạn 2022-2026. Sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, công trình chính thức khởi công vào tháng 4/2025. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 38% khối lượng thi công.

Công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 99,8%, chỉ còn 3 hộ gia đình tại phường Tây Mỗ với tổng diện tích 342,9 m² chưa bàn giao. Tình trạng này khiến một số trụ cầu của nhánh 4 (một trong bốn nhánh cầu dạng tua-bin vượt Đại lộ Thăng Long) cùng đoạn mở rộng tuyến đường vuốt nối từ Vành đai 3,5 ra đường gom trái Đại lộ Thăng Long chưa thể thi công, làm dự án chậm so với kế hoạch.

Nguyên nhân 3 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do không đồng ý với mức giá bồi thường, cho rằng thấp hơn giá mua trước đây từ chủ đầu tư Khu đô thị Geleximco. Ngoài ra, 2 trong số 3 hộ có diện tích đất còn lại sau thu hồi vượt mức tối thiểu được tách thửa nên không thuộc diện hưởng chính sách tái định cư; đồng thời khu vực này thuộc đất biệt thự theo quy hoạch 1/500 với mật độ xây dựng chỉ 75%. UBND phường Tây Mỗ đã báo cáo UBND TP Hà Nội xin chủ trương tháo gỡ.

Dù diện tích mặt bằng còn vướng không lớn, dự án vẫn gặp khó trong khâu di dời hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể, hệ thống cáp điện ngầm 110kV và 220kV giao chéo trực tiếp với vị trí cọc khoan nhồi và bệ trụ 4P5, gây ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thi công.

Hiện tại, các hạng mục hầm kín, hầm hở và đường dẫn đang được thi công. Khi hoàn thành, tuyến hầm sẽ đưa dòng xe hướng Hoàng Tùng - Quốc lộ 32 đi ngầm dưới Đại lộ Thăng Long, xóa điểm giao cắt tại nút giao.

Hầm chui có đoạn hầm kín đi ngầm dưới Đại lộ Thăng Long dài khoảng 150 m, hai đầu là các đoạn hầm hở và đường dẫn kết nối với các tuyến đường hiện có.

Bên cạnh hầm chui, 4 cầu nhánh dạng tuabin sử dụng kết cấu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng chiều dài hơn 2,3 km, mỗi cầu rộng 8,8 m, bố trí 2 làn xe cũng đang dần lộ diện hình hài.

Công trình cũng được đầu tư đồng bộ hệ thống tường chắn, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông tại khu vực.

Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đang duy trì nhiều mũi thi công đồng thời trên toàn công trường cho các hạng mục hầm chui, cầu, đường dẫn và hạ tầng kỹ thuật.

Nút giao này là một trong những hạng mục quan trọng trên tuyến Vành đai 3.5, dự án góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch của Hà Nội. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ cũng được kỳ vọng tạo động lực phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp và trung tâm logistics dọc hành lang phía Tây, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất và mở rộng không gian phát triển của khu vực. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2027.