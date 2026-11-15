Nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long vẫn vướng giải phóng mặt bằng

Ngày 15/11, tại Ninh Bình, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp FDI đã đầu tư sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận.