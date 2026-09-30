Nút giao Trì Bình - Dung Quất trước ngày thông xe

Ngày 30/9, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cho biết nút giao Trì Bình - Dung Quất đã hoàn thành, đủ điều kiện thông xe và chính thức khai thác từ 0h ngày 1/10.

Đến nay, các cầu vượt tại nút giao đã hoàn thành, toàn tuyến được thảm nhựa, lắp dải phân cách, hệ thống chiếu sáng, biển báo, sơn vạch kẻ đường và các hạng mục bảo đảm an toàn.

Công tác vận hành được giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác vận hành đường cao tốc Miền Trung. Đơn vị đã bố trí lực lượng trực, tuần tra, cứu hộ cứu nạn và xử lý sự cố.

Mức phí qua nút giao được thu theo cự ly, nhóm phương tiện và phương thức do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ban hành, niêm yết theo quy định.

Nút giao Trì Bình - Dung Quất trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là nút giao cuối cùng trên tuyến chưa hoàn thiện, dù tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác từ năm 2018.

Dự án từng được khởi công cùng thời điểm với tuyến cao tốc chính, tuy nhiên sau đó bị đình trệ do một số vướng mắc kỹ thuật và thủ tục. Đến cuối tháng 5/2025, dự án chính thức được tái khởi động với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp khoảng 50 tỉ đồng, phần còn lại dành cho các hạng mục phụ trợ, an toàn giao thông và chi phí liên quan.

Việc đưa nút giao Trì Bình đi vào hoạt động giúp kết nối trực tiếp cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với tuyến Trì Bình - cảng Dung Quất và quốc lộ 1, tạo thêm cửa ngõ ra vào Khu kinh tế Dung Quất, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và giảm tải cho quốc lộ 1.