Nút giao thông Mỹ Thủy: Tiếp tục 'điệp khúc' hẹn và chờ? Kỳ 1: Một ngày tại Nút giao Mỹ Thủy

Từng qua NG Mỹ Thủy, tuy chỉ vài cây số nhưng chúng tôi luôn bị ám ảnh vì mật độ dày đặc của các loại xe tải (XT) hạng nặng (xe ben, xe đầu kéo, xe bồn…). Nhiều năm qua, dư luận liên tục phản ánh những vấn đề "nóng" tại tuyến GT huyết mạch này, từ mặt đường sụp lún, đọng nước, đầy "ổ gà, ổ trâu" gây tai nạn, đến tình trạng ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn; rồi các bãi xe container "lậu" gây nhức nhối… Điều đáng nói là dù cơ quan chức năng đã vào cuộc, kiểm tra, xử lý, khắc phục, nhưng chưa mang lại kết quả như mong đợi bởi nhiều yếu tố tác động. Trong đó, Dự án NG Mỹ Thủy kéo dài quá lâu và còn ngổn ngang khiến GT khu vực (KV) này thêm phức tạp, bát nháo.

"Nóng" từ buổi sáng

Theo cơ quan chức năng, từ khi cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác toàn tuyến ngày 01/10/2026, lượng xe qua NG Mỹ Thủy giảm khoảng 20% tùy loại phương tiện. Trung bình mỗi ngày đêm có khoảng 22.000 lượt xe lưu thông qua NG này; cuối tuần tăng thêm vài ngàn lượt (khoảng 26 - 27.000 xe). Áp lực GT tuy có giảm, nhưng "điểm nóng" tại NG Mỹ Thủy vẫn còn đó!

Sáng sớm 15/10, chúng tôi xuất phát từ P. Tân Thuận Đông (Quận 7 cũ), qua cầu Phú Mỹ sang địa bàn P. Cát Lái (Quận 2 cũ), theo đường Võ Chí Công vài cây số thì đến NG Mỹ Thủy.

Cảnh chen chúc tại Nút giao Mỹ Thủy, đường Nguyễn Thị Định (ảnh chụp lúc 8 giờ 38 phút sáng 15/10/2026)

Mới 6 giờ sáng nhưng GT tại Mỹ Thủy đã đông đúc hơn nhiều NG khác của Thành phố (TP). Sống tại Quận 2 cũ (gần khu vực NG) hơn 10 năm, ông Nguyễn Phùng cho biết: "Thường ngày, tầm 4 giờ sáng, NG đã bắt đầu "khởi động", đón xe từ các hướng di chuyển qua đây, đến 6 giờ thì nhộn nhịp hẳn lên. Chừng 30 phút nữa thôi, xe cộ sẽ chen chúc, nối đuôi qua NG đến 9 - 10 giờ. Có thể nói ở Mỹ Thủy, sáng - trưa - chiều - tối, lúc nào cũng có thể là "cao điểm", ùn tắc, kẹt đường xảy ra như cơm bữa".

Đúng như ông Phùng nói, chưa đến 7 giờ, xe cộ qua lại NG đông như mắc cửi. Tại góc đường Võ Chí Công (hướng từ cầu Phú Mỹ sang), hàng trăm xe máy (XM) ken kín mặt đường. Người đi làm, người đưa con đến trường, lao động tự do... cùng chen chúc trong không gian chật hẹp, gần như không có khoảng trống để xoay trở, sát bên cạnh là những chiếc xe container dài hàng chục mét, như "khối sắt" khổng lồ di chuyển gây ám ảnh. Ngoài chiếc mũ bảo hiểm, người điều khiển XM gần như không có lớp bảo vệ nào khác. Nguy hiểm luôn rình rập, không chỉ va chạm trực diện, mà còn từ bên hông, phía trước, phía sau container, nhất là khi xe chuyển hướng, ôm cua, khuất tầm nhìn, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nguy cơ không chỉ đến từ những XT nặng hàng chục tấn, mà còn từ xe 2 bánh với nhau. Sáng 15/10, hai XM va chạm, ngã trong vòng xoay Mỹ Thủy. Cảnh sát GT đã kịp thời xử lý, đưa các phương tiện vào lề, nhanh chóng điều tiết GT trở lại bình thường.

Mặt đường Võ Chí Công không có dải phân cách (DPC) giữa XM với ôtô và XT, lại bị án ngữ bởi công trình "khủng" thi công ì ạch nhiều năm nay, khiến NG Mỹ Thủy đã "nóng" càng thêm "nóng! Được biết, đây là 1 trong 15 điểm được Sở Xây dựng TPHCM đưa vào kế hoạch giải quyết ùn tắc trong năm 2026-2027.

Tại góc đường Nguyễn Thị Định (hướng từ phà Cát Lái lên đường Đồng Văn Cống), dòng XM cũng dày đặc, di chuyển khó khăn. Tuy nhiên, con đường này có DPC giữa xe 2 bánh và XT nên người đi đường cũng đỡ lo phần nào.

Ông Nguyễn Phùng bày tỏ: "Là một điểm nóng nhưng NG Mỹ Thủy luôn được "hạ nhiệt" bởi CSGT và lực lượng hỗ trợ có mặt đúng lúc, kịp thời, nhất là giờ cao điểm để điều tiết, phân luồng, nhằm tránh ùn tắc, kẹt xe. Nếu có sự cố xảy ra thì nhanh chóng giải quyết, tránh để ảnh hưởng đến mạch GT của NG".

CSGT điều tiết giao thông tại Nút giao Mỹ Thủy sáng 15/10/2026

Trưa - chiều đều căng thẳng

Trưa 15/10, hàng trăm "khối sắt" khổng lồ (chủ yếu là xe đầu kéo) vẫn xuất hiện dày đặc, bên cạnh "rừng" xe 2 bánh đang hối hả di chuyển. Số lượng XT qua hầm chui NG, hướng từ đường Võ Chí Công rẽ trái vào đường Nguyễn Thị Định, đi Cảng Cát Lái rất đông, gây ùn tắc cục bộ. Xe tải nối đuôi trên đường Nguyễn Thị Định dẫn vào Cảng Cát Lái kéo dài cả cây số. Tuy không "nóng" như buổi sáng nhưng GT tại NG vào thời điểm trưa 15/10 (từ 11 - 13 giờ) vẫn căng thẳng, đòi hỏi CSGT cùng lực lượng hỗ trợ phải căng mình làm việc, kịp thời điều tiết, phân luồng, xử lý khi có sự cố xảy ra.

Hơn 13 giờ, lượng xe qua NG có phần giảm xuống nhưng vẫn nhộn nhịp. Khoảng 15 giờ, mật độ GT bắt đầu tăng dần rồi đông đúc sau 16 giờ. Đến 16 giờ 40 phút, mật độ GT dày đặc, xe cộ chen chúc, ken kín tại góc đường Võ Chí Công, hệt như lúc sáng. Người đi đường mong nhanh chóng trở về đến nhà; các phương tiện vận tải tiếp tục hành trình giao - nhận hàng hóa. Mỗi nhóm đều có nhu cầu chính đáng, trong khi không gian lưu thông khó đáp ứng được cho tất cả. Không khí càng trở nên khẩn trương khi mây đen bao phủ, báo hiệu trận mưa lớn tại khu vực NG.

Quan sát 1 ngày ở NG Mỹ Thủy, chúng tôi ghi nhận sự "nóng bỏng" và căng thẳng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phùng lại có cái nhìn khác: So với trước, cả ngày hôm nay, NG khá thoáng, không xảy ra ùn tắc hay kẹt xe. Không riêng hôm nay, mà hơn 10 ngày qua, GT tại NG có vẻ "dễ thở" hơn! Bởi xe từ Miền Tây Nam bộ đến Đồng Nai và các địa phương lân cận không phải qua KV này nữa vì đã có đường cao tốc đi thẳng, vừa nhanh vừa tiện lợi! Hy vọng khi công trình nút GT Mỹ Thủy sớm hoàn thành, kết nối với các tuyến GT huyết mạch khác sẽ chấm dứt ùn tắc, kẹt xe. Trong khi chờ công trình hoàn thiện, những người đi XM sẽ được bảo vệ như thế nào để tránh trở thành nạn nhân trước những bánh xe "tử thần"?

Chỉ tay về một góc công trình đang xây dở dang, ông Nguyễn Phùng bày tỏ: "Qua dư luận, tôi được biết việc XD cầu vượt tại NG lẽ ra phải hoàn thành từ lâu, thế nhưng đến nay vẫn còn dang dở, nghe nói do bị vướng mặt bằng. Phải làm nhanh, sớm hoàn thành cho dân nhờ".

Theo Giấy phép số 271/GP-SGTCC cấp ngày 18/3/2025 (dán tại NG), Ban quản lý Dự án đầu tư XD các công trình GT Thành phố được phép thi công NG Mỹ Thủy - gói thầu "XD cầu vượt trên đường Vành đai 2 - nhánh phải, vị trí đường Võ Chí Công, TP. Thủ Đức (nay là P. Cát Lái)". Các đơn vị có liên quan, gồm: Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng Thiên An (đơn vị thi công); Phân viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải Miền Trung và Công ty CP công nghệ xây dựng TEXA (đơn vị giám sát). Giấy phép trên nêu rõ thời hạn từ ngày 20/3/2025 đến 24/3/2026. Những đơn vị liên quan phải thực hiện các yêu cầu, trong đó:

Đối với đơn vị thi công: Sau khi nhận mặt bằng thi công, phải chịu trách nhiệm về an toàn GT, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản lý đường bộ và cơ quan có thẩm quyền khác. Thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về đền bù thiệt hại công trình đường bộ do lỗi của đơn vị thi công gây ra khi thi công trên đường bộ...

Với chủ đầu tư: Có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn GT tại KV thi công công trình (bao gồm toàn bộ phạm vi KV đã tiếp nhận mặt bằng thi công công trình) như bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, sơn đường, đèn cảnh báo, lực lượng điều tiết GT; bảo đảm mặt đường bằng phẳng, êm thuận, không có rác thải, bùn đất, thường xuyên vệ sinh KV công trường bảo đảm sạch sẽ.

Sau 12 năm xây dựng, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đưa vào khai thác từ ngày 01/10/2026 trên toàn tuyến dài gần 58 km, bắt đầu tại NG với cao tốc TPHCM - Trung Lương và Vành đai 3 tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), đi qua phía Nam TPHCM, nối QL51 tỉnh Đồng Nai. Cao tốc có 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 29.500 tỷ đồng. Tuyến cao tốc đã mở hướng đi mới trên trục Đông - Tây Nam Bộ. Trước đây, xe lưu thông từ các tỉnh miền Tây đến Đồng Nai hay KV Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thường phải xuyên qua TPHCM (QL1, đường Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ, NG Mỹ Thủy...) mất khoảng 2 tiếng. Cung đường này có nhiều "điểm nghẽn", nếu xảy ra ùn tắc, kẹt xe, thời gian có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí kéo dài hơn. Cao tốc Bến Lức - Long Thành đi vào hoạt động không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian (còn khoảng 45 phút), mà còn chia sẻ gánh nặng giao thông với TPHCM, đặc biệt tại NG Mỹ Thủy...