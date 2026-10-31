Nút giao Tân Hiệp nối hai cao tốc dự kiến thông xe trong tháng 11

Ngày 31/10, Ban điều hành dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, nút giao Tân Hiệp kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành chưa thể thông xe trong tháng 10/2026 như kế hoạch trước đó.

Hiện trạng nút giao Tân Hiệp nối hai tuyến cao tốc lớn của miền Nam.

Theo Ban, đến nay, các hạng mục xây dựng tại nút giao đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu đưa vào khai thác. Tuy nhiên, phương án tổ chức giao thông và các thủ tục liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng phối hợp hoàn thiện. Dự kiến, công trình sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 11 tới.

Nút giao Tân Hiệp giữ vai trò kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với nút giao QL51, qua đó liên thông với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Công trình được kỳ vọng hình thành trục giao thông liên hoàn giữa khu vực Đông Nam Bộ và các địa phương miền Tây, đồng thời mở rộng khả năng khai thác cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giảm áp lực phương tiện trên QL51.

Theo Ban điều hành dự án thành phần 2, đến nay, các hạng mục xây dựng tại nút giao Tân Hiệp cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu đưa vào khai thác. Tuy nhiên, phương án tổ chức giao thông, các thủ tục liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng phối hợp hoàn thiện. Vì vậy, thời điểm thông xe nút giao được dự kiến chuyển sang tháng 11/2026.

Một góc sân bay Long Thành sắp đưa vào khai thác.

Trước đó, đầu tháng 10/2026, trong chuyến kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án giao thông kết nối, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai làm việc với các đơn vị liên quan, thống nhất và sớm hoàn thiện thủ tục đưa nút giao Tân Hiệp vào khai thác trong tháng 10.

Việc đưa nút giao vào hoạt động cũng nhằm tạo điều kiện cho ô tô trên 9 chỗ lưu thông trên một phần tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, qua đó giảm áp lực giao thông cho QL51.

Hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác đồng bộ toàn bộ tuyến chính từ tháng 5/2026. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, phương tiện được phép lưu thông mới chỉ giới hạn ở ô tô dưới 9 chỗ. Trong khi đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã khai thác đồng bộ toàn tuyến từ ngày 1/10, với lưu lượng trung bình hơn 25.000 lượt xe mỗi ngày, góp phần giảm tải cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vốn đang quá tải.

Khi nút giao Tân Hiệp thông xe, các phương tiện sẽ có thêm lựa chọn kết nối giữa hai tuyến cao tốc. Theo đó, xe có thể di chuyển từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút giao Long Thành; đồng thời, kết nối từ cao tốc Bến Lức - Long Thành sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút giao Tân Hiệp.

Các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; Biên Hòa - Vũng Tàu; Bến Lức - Long Thành; Vành đai 3 TP.HCM là những tuyến kết nối quan trọng phục vụ khai thác sân bay Long Thành. Các dòng xe sẽ từ những tuyến này để vào cổng 1 sân bay Long Thành rồi lưu thông theo đường nội bộ để vào nhà ga hành khách. Dự kiến sân bay Long Thành sẽ khai thác từ 0h ngày 24/12/2026.