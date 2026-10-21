Nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi:Tăng cường biện pháp giảm ùn tắc giao thông

Phương tiện nối dài chờ qua nút giao. Ảnh: THÀNH LÂN

Thường xuyên xảy ra ùn tắc

Việc ùn ứ phương tiện tại nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi diễn ra thường xuyên, nhất là vào chiều tối, giờ cao điểm và những ngày thời tiết bất lợi.

Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, tập trung nhiều luồng xe từ các tuyến cao tốc và quốc lộ 14B. Trong khi đó, công trình nút giao đang thi công, mặt bằng lưu thông bị hạn chế, khiến các dòng phương tiện giao cắt, xung đột và phải di chuyển chậm qua khu vực.

Ghi nhận trong những ngày giữa tháng 10/2026, có thời điểm dòng xe trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan ùn ứ kéo dài hơn 4km đến nút giao với quốc lộ 14B. Nhiều tài xế mất hơn 3 giờ nhưng chỉ di chuyển được khoảng 3-4km. Các phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng chút một để qua nút giao.

Theo phản ánh của các tài xế, hiện trạng này xuất hiện từ khi khu vực nút giao được triển khai thi công. Khi phương tiện từ quốc lộ 14B giao cắt với dòng xe từ cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, các hướng lưu thông phải chờ đợi, làm giảm khả năng thông hành của toàn khu vực.

Ông Vương Duy Tú, Giám đốc Trung tâm Khai thác vận hành đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng, cho biết tuyến cao tốc nhìn chung thông thoáng, nhưng đoạn nối vào nút giao Túy Loan thường xuyên ùn tắc do đang thi công. Tình trạng xung đột giữa phương tiện từ quốc lộ 14B và xe từ cao tốc Hòa Liên - Túy Loan là nguyên nhân khiến dòng xe bị dồn ứ kéo dài.

Còn theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố, khu vực nút giao trở thành điểm thắt cổ chai do công trình cầu vượt đang thi công, trong khi lượng phương tiện qua lại lớn. Vào giờ cao điểm, xe trên quốc lộ 14B theo hướng đông - tây, kết nối Hòa Vang với trung tâm thành phố tăng đột ngột. Cùng thời điểm, phương tiện từ các tuyến cao tốc và người lao động tan ca đổ về khu vực có đèn tín hiệu giao thông, khiến áp lực lưu thông gia tăng...

Nút giao đang được đẩy nhanh thi công. Ảnh: THÀNH LÂN

Tăng cường biện pháp xử lý

Trước thực trạng này, lực lượng chức năng tăng cường điều tiết, phối hợp với ban quản lý dự án và nhà thầu khắc phục bất cập, đẩy nhanh các hạng mục có thể sớm đưa vào khai thác, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tại cửa ngõ phía tây thành phố.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tăng cường lực lượng điều tiết, kiểm tra hiện trường, phối hợp với ban quản lý dự án và các nhà thầu tìm giải pháp khắc phục những bất cập trong quá trình thi công.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, dù đã nhiều lần phối hợp với các đơn vị liên quan tìm phương án xử lý, tình trạng ùn ứ vẫn còn do lưu lượng phương tiện lớn, công trình chưa hoàn thành và thời tiết bất lợi.

Vì vậy, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì cán bộ, chiến sĩ bám sát hiện trường, tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua khu vực, đồng thời kiến nghị đẩy nhanh tiến độ những hạng mục có khả năng giảm áp lực giao thông. Cùng với điều tiết trực tiếp, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thi công khắc phục những vị trí mặt đường hư hỏng, bổ sung các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng Dacinco - Trần Trung Tuyến (nhà thầu thi công nút giao), một trong những giải pháp được ưu tiên là nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện để tổ chức lưu thông tạm thời trên một nhánh cầu vượt quốc lộ 14B theo hướng từ Cẩm Lệ đi Đại Lộc. Khi được đưa vào khai thác, nhánh cầu vượt sẽ tạo thêm hướng lưu thông cho phương tiện, góp phần giảm xung đột giữa các dòng xe tại nút giao, nhất là vào những khung giờ có mật độ phương tiện cao.

Lượng xe lớn chờ qua nút giao. Ảnh: THÀNH LÂN

Bên cạnh đó, các đơn vị thi công đẩy nhanh việc thảm nhựa mặt đường trên đoạn cao tốc qua nút giao, đồng thời hoàn thiện các nhánh rẽ phải từ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi về trung tâm thành phố và từ đường tránh nam Hải Vân qua quốc lộ 14B hướng về Đại Lộc.

Đây là những hạng mục có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức lại hướng lưu thông, tạo thêm lựa chọn cho phương tiện và giảm áp lực tại các điểm giao cắt. Đồng thời, nhà thầu đẩy nhanh thi công các nhánh rẽ phải để sớm tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thông qua khu vực.

Được biết, nhánh rẽ hướng về Đại Lộc, khu vực đối diện cây xăng 21 đã được giải tỏa mặt bằng, tạo điều kiện triển khai thi công. Việc tập trung hoàn thiện các hạng mục này được kỳ vọng góp phần phân tách các luồng phương tiện, giảm tình trạng giao cắt và hạn chế ùn ứ kéo dài.

Tuy nhiên, để những giải pháp trên phát huy hiệu quả, yêu cầu đặt ra là các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thi công và điều tiết giao thông. Những hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu thông cần được ưu tiên về nhân lực, thiết bị và tiến độ thực hiện...