Nút giao nhiều tầng hơn 2.000 tỷ đồng dần thành hình ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội

Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long được UBND TP Hà Nội phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2022-2026, với tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng. Công trình nằm trên địa bàn xã An Khánh, được khởi công từ cuối tháng 2/2025.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, hiện trên công trường, các mũi thi công được triển khai đồng thời tại nhiều vị trí, gồm hầm chui, cầu nhánh, đường dẫn, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. Đến nay giá trị xây lắp của dự án đã đạt trên 33,1%.

Điểm nhấn của dự án là hầm chui trực thông theo hướng Hoàng Tùng - quốc lộ 32, được thiết kế 4 làn xe, rộng khoảng 18,5m và dài khoảng 975m.

Các đoạn hầm kín, hầm hở và đường dẫn đang được thi công nối tiếp. Khi hoàn thành, tuyến hầm sẽ đưa dòng phương tiện theo hướng Hoàng Tùng - quốc lộ 32 đi ngầm dưới Đại lộ Thăng Long, qua đó hạn chế xung đột giao thông tại khu vực giao cắt.

Cùng với hầm chui, dự án còn xây dựng 4 cầu nhánh dạng tuabin với tổng chiều dài khoảng 2,3km. Hệ thống cầu, hầm và đường dẫn được tổ chức theo nhiều tầng, giúp phân tách các dòng phương tiện thay vì tập trung giao cắt trên cùng một mặt bằng.

Hàng trăm công nhân cùng máy móc đang khẩn trương thi công theo từng khu vực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Anh Nguyễn Thắng (quê Nghệ An), công nhân thi công dự án cho biết: "Dự án giao thông trọng điểm nên chúng tôi thi công cả ngày, đêm để đẩy nhanh được tiến độ. Đặc thù của dự án là có nhiều hạng mục thi công đan xen, trong đó phần hầm và các công trình cầu đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ đội. Vì vậy trong quá trình thi công, ngoài đường găng tiến độ, nhà thầu cũng yêu cầu an toàn lao động và bảo đảm giao thông tại khu vực dự án. Các tổ thi công thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị và mặt bằng trước khi triển khai công việc".

Theo quy hoạch thiết kế, khi hoàn thành, nút giao sẽ hình thành tổ hợp hầm chui, cầu nhánh và đường dẫn nhiều tầng. Công trình được kỳ vọng trở thành một đầu mối giao thông quan trọng, hỗ trợ kết nối Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long và các tuyến đường khu vực phía Tây Thủ đô.

Đại lộ Thăng Long là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Tây thành phố. Trong khi đó, Vành đai 3,5 có vai trò kết nối các tuyến đường hướng tâm và các khu đô thị phía Tây.

Việc đầu tư nút giao khác mức được UBND TP Hà Nội kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa hai tuyến, đồng thời giảm các điểm xung đột giao thông tại khu vực nút giao, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng trong bối cảnh đô thị hóa nhanh ở phía Tây Hà Nội.