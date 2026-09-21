Nút giao Mỹ Yên - Điểm kết nối gia tăng giá trị bất động sản Bến Lức

Dự án căn hộ Destino Centro nổi bật phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự phát triển đồng bộ của hệ thống hạ tầng giao thông đang từng bước thay đổi diện mạo khu vực Bến Lức, đặc biệt trong thời điểm nhiều tuyến giao thông liên vùng dần được hoàn thiện. Trong đó, nút giao Mỹ Yên là một điểm kết nối đáng chú ý khi liên kết với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Với vị trí nằm trên hành lang giao thông quan trọng phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh, nút giao Mỹ Yên không chỉ góp phần tăng khả năng kết nối giữa các khu vực mà còn mở rộng dư địa phát triển đô thị, thương mại và bất động sản tại Bến Lức.

Nút giao Mỹ Yên mở rộng khả năng kết nối đa hướng

Nút giao Mỹ Yên nằm tại điểm đầu cao tốc Bến Lức - Long Thành, đồng thời kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điểm giao thông quan trọng giúp mở rộng các hướng di chuyển từ khu vực Bến Lức đến Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây và khu vực Đông Nam Bộ.

Đáng chú ý, cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km, tạo thêm trục kết nối giữa phía Tây và phía Đông Nam Bộ. Đến giữa tháng 9/2026, dự án đã hoàn thành hơn 99% khối lượng, với hai hạng mục cuối cùng đang được hoàn thiện để hướng tới thông xe toàn tuyến trong tháng 9.

Khi toàn tuyến được đưa vào khai thác, phương tiện từ khu vực miền Tây và Bến Lức có thêm hướng kết nối đến Đồng Nai, khu vực sân bay Long Thành và các trung tâm kinh tế phía Đông mà không cần đi xuyên qua khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ, với hơn 80% khối lượng đã thực hiện. Tuyến đường được kỳ vọng tăng cường khả năng kết nối giữa TP.HCM với các khu vực lân cận và mạng lưới giao thông liên vùng.

Dự án căn hộ Destino Centro.

Hạ tầng hoàn thiện, mở rộng dư địa phát triển bất động sản Bến Lức

Đối với thị trường bất động sản, khả năng kết nối là một trong những yếu tố quan trọng khi đánh giá tiềm năng của một khu vực.

Khi các tuyến cao tốc và vành đai dần hoàn thiện, Bến Lức có điều kiện tiếp cận thuận lợi hơn với Thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực đô thị, công nghiệp và hệ thống logistics của vùng kinh tế phía Nam.

Sự cải thiện về hạ tầng cũng có thể tạo thêm điều kiện để dòng người, hàng hóa và hoạt động thương mại, dịch vụ được kết nối thuận lợi hơn. Từ đó, nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và các loại hình bất động sản phục vụ đời sống có thêm cơ sở để phát triển theo quá trình đô thị hóa.

Khi Bến Lức không chỉ kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh mà còn mở rộng liên kết về phía Đông và các tỉnh miền Tây, vị trí của khu vực ngày càng được nhìn nhận trong bức tranh giao thông liên vùng, thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi một địa phương.

Tuy nhiên, hạ tầng chỉ là một trong nhiều yếu tố tạo nên giá trị bất động sản. Vị trí cụ thể, pháp lý, chất lượng dự án, tiện ích, khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực và diễn biến cung - cầu của thị trường vẫn là những yếu tố cần được xem xét đồng thời.