Sau khi tháo gỡ được điểm nghẽn giải phóng mặt bằng vào tháng 5/2026, dự án nút giao Phạm Tu nối với đường 70 có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng đang được huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ hạng mục cầu vượt, kỳ vọng sớm xóa bỏ "điểm đen" ùn tắc tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Ghi nhận tại công trường dự án nút giao Phạm Tu nối với đường 70 trong những ngày cuối tháng 11/2026, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhiều mũi thi công được nhà thầu triển khai đồng loạt nhằm bù đắp tiến độ cho quãng thời gian dài bị gián đoạn.

Nút giao Phạm Tu nối với đường 70 là hạng mục cuối tuyến nhưng giữ vai trò then chốt thuộc dự án đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An được triển khai theo hình thức BT (xây dựng, chuyển giao).

Theo quy hoạch thiết kế, công trình bao gồm hạng mục chính là cầu vượt trực thông kết hợp đảo xuyến bên dưới, đi kèm hệ thống đường dẫn, vỉa hè, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đến thời điểm hiện tại, phần hạ bộ của cầu vượt với mố M0 cùng các trụ từ T1 đến T6 đã cơ bản hoàn tất.

Trên công trường, đơn vị thi công đã hoàn thiện bản mặt cầu ở một số nhịp và đang tập trung lắp đặt, thi công kết cấu dầm cho các nhịp tiếp theo. Song song với phần cầu, các hạng mục nền đường, đường dẫn và hệ thống thoát nước cũng đang được triển khai cuốn chiếu.

Trước đó, tuyến số 1 của dự án (nay là đường Phạm Tu) có chiều dài hơn 2,5 km, mặt cắt ngang rộng 53,5 m nối từ đường Vành đai 3 đến đường 70 đã chính thức thông xe từ đầu năm 2020 sau 6 năm xây dựng.

Tuy nhiên, hạng mục nút giao Phạm Tu nối với đường 70 được phê duyệt từ năm 2017 với số vốn gần 800 tỷ đồng lại rơi vào cảnh "đắp chiếu" từ năm 2018 do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng.

Sự thiếu đồng bộ này khiến toàn bộ lưu lượng phương tiện từ đại lộ Phạm Tu đổ dồn về điểm giao cắt với đường 70 tạo thành nút thắt cổ chai, gây ùn tắc nghiêm trọng suốt nhiều năm qua, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Bước ngoặt của dự án chỉ thực sự đến vào tháng 5/2026, khi chính quyền địa phương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Khi hoàn thiện và đưa vào khai thác, nút giao Phạm Tu nối với đường 70 được kỳ vọng sẽ hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực, trực tiếp chia sẻ áp lực lưu lượng cho các tuyến huyết mạch lân cận như Nguyễn Xiển, Phúc La và đường 70, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực.