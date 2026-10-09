Nút giao An Phú: Kẹt xe triền miên, liên tục trễ hẹn

Giao thông hỗn loạn

Sáng 04/10, có mặt tại NG An Phú, chúng tôi không khỏi choáng trước mật độ phương tiện giao thông qua lại nơi đây. Đèn xanh vừa bật lên, hàng trăm ôtô, xe máy từ các tuyến đường Nguyễn Thị Định, Song Hành, Mai Chí Thọ... ùn ùn băng qua NG An Phú rồi đổ về đường Lương Định Của, Mai Chí Thọ vào trung tâm Thành phố. Ở chiều ngược lại, hàng trăm chiếc xe khác từ đường Lương Định Của, Mai Chí Thọ... vội vã băng qua NG tỏa đi các nơi.

Tại các trục Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, mật độ giao thông còn khủng khiếp hơn. Trên các tuyến đường này xuất hiện hàng trăm ôtô, xe ben, xe tải, xe container, xe bồn... rồng rắn nối đuôi nhau "lết" trên từng mét đường băng qua NG An Phú. Nhiều bác tài hụ còi inh ỏi, lấn làn, phanh thắng đột ngột khiến người đi xe máy loạng choạng tay lái, dễ té ngã. Đó là chưa kể nhiều đoạn tại NG này chưa được thảm nhựa, nắng bụi, mưa sình, mặt đường lổm nhổm "ổ gà”, "ổ trâu" chực chờ bẫy người đi đường.

Tiến độ thi công tại nút giao An Phú còn khá chậm

Anh Trần Đức Mạnh (35 tuổi, ngụ P.Bình Trưng) phản ánh: Hầu như lúc nào cũng có hàng ngàn ôtô, xe container, xe ben, xe tải, xe bồn, xe máy, xe buýt... rầm rập đi qua NG An Phú, nhiều nhất là từ 6 đến 8 giờ sáng và từ 16 đến 18 giờ chiều. Vào giờ cao điểm, các phương tiện ùn ùn đổ về, xe cộ bị dồn "thành cục" phải nhích từng chút. Để "trườn" qua NG này, nhiều người đi xe máy thường xuyên lấn làn, lấn tuyến, cúp cua đầu ôtô, xe tải, luồn lách qua mọi khe hở khiến giao thông trở nên hỗn loạn. Mỗi lần qua NG này, người đi xe máy phải căng mắt nhìn trước ngó sau, chỉ cần một giây mất tập trung là xảy ra tai nạn. Một nút giao dài trên dưới cây số, nhưng kẹt xe triền miên, có hôm người đi đường bị "chôn chân" cả tiếng đồng hồ. Khói xe, bụi bặm, mưa dầm, nóng nực rất khổ sở.

Theo anh Mạnh, ngày bình thường đã kẹt như vậy, vào những ngày lễ, Tết, mưa gió, tình trạng kẹt xe, ngập nước tại NG này còn khủng khiếp hơn. Điển hình, mưa lớn vào chiều tối 02/10 khiến NG An Phú bị ngập nặng, kẹt xe nghiêm trọng. Ghi nhận của hành khách đi xe buýt có tên Tuấn Võ cho biết, vào thời điểm trên, có gần 20 xe buýt thuộc các tuyến 43, 88, 153 và 154 mắc kẹt tại NG An Phú nên việc chờ xe tại các trạm sẽ bị lâu hơn bình thường.

Mưa lớn vào đêm 10/9 khiến hầm chui HC1-02 tại NG An Phú ngập nặng. Sáng 11/9, hầm chui này vẫn ngập sâu, một số vị trí ngập gần 0,5m. Hai đầu hầm tạm đóng. Khoảng 5 giờ sáng, Đội PCCC và CNCH Khu vực 2 điều động 2 xe chuyên dụng, máy bơm cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến lắp đặt máy bơm hút nước ra ngoài, đồng thời lực lượng chức năng túc trực ở hai đầu hầm ngăn phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Đến 8 giờ 30 phút, hầm tiếp tục bị phong tỏa. Giao thông hướng ra cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây bị đóng, kẹt xe nghiêm trọng. Tại khu vực đường Song Hành với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, dòng xe kẹt cứng kéo dài đến cầu Bà Dạt, nhiều người buộc phải chuyển sang các hướng khác.

Trước đó, khoảng 9 đến 11 giờ ngày 20/6, các phương tiện giao thông từ các hướng: đại lộ Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống và lối lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đổ về ngày càng đông khiến NG An Phú bị ùn tắc cục bộ, nhất là đoạn từ cửa hầm sông Sài Gòn đến NG An Phú và đường dẫn lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với chiều dài khoảng 1 cây số, nhiều lúc xe cộ gần như đứng yên. Nguyên nhân là do một phần mặt đường tại khu vực bị rào chắn phục vụ thi công một nhánh cầu vượt thuộc NG An Phú.

Công trình đào bới nham nhở, đất đá ngổn ngang

Tương tự, sáng 18/02 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lượng ôtô, xe máy dồn về NG An Phú tăng nhanh. Các hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống và lối ra khỏi hầm để lên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đều xuất hiện tình trạng xe nối đuôi nhau. Nhiều thời điểm, dòng ôtô ken đặc trong hầm chui tại NG An Phú, bất động trong thời gian dài, giao thông gần như tê liệt. Nếu có sự cố xảy ra thì hậu quả khó lường.

Bao giờ về đích?

Để "giải cứu" vấn nạn kẹt xe ở NG này, ngày 29/12/2022, Dự án xây dựng NG An Phú được khởi công, tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (còn gọi là Ban Giao thông) làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 3 tầng: hầm chui, cầu vượt và đảo lớn ở giữa. Dự án có 6 nhánh cầu vượt mang ký hiệu N, gồm: N1.1, N1.2, N1.3, N2, N3, N4; 2 cầu mở rộng là Bà Dạt và Giồng Ông Tố. Ban đầu, dự án kỳ vọng sẽ hoàn thành vào ngày 30/4/2025, nhưng sau đó chủ đầu tư dự kiến khánh thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên khi đến hẹn, dự án mới đạt trên 70% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục còn dang dở.

Tháng 12/2025, dự án được điều chỉnh lần thứ nhất, dự kiến quý II/2026 sẽ hoàn thành. Nhánh cầu vượt N2 xong trước ngày 31/12/2025; hầm chui HC1-02 xong trước ngày 15/01/2026. Song, thực tế tiến độ của dự án không đạt như kế hoạch. Nhánh cầu vượt N2 và hầm chui HC1-02 lần lượt được thông xe vào tối 31/12/2025 và sáng 02/02/2026. Ngày 01/05/2026, thông xe nhánh cầu vượt N3. Ngày 21/08/2026, thông xe nhánh cầu vượt N4. Toàn bộ dự án chưa thể về đích đúng hẹn.

Các phương tiện ùn ùn di chuyển qua nút giao An Phú, khiến tình trạng kẹt xe xảy ra như cơm bữa

Tháng 7/2026, dự án được điều chỉnh lần 2, thời gian hoàn thành được lùi đến hết quý III/2027. Dự kiến nhánh cầu vượt N1.1 thi công xong và đưa vào khai thác vào đầu tháng 10/2026. Các hạng mục phụ trợ sẽ hoàn thành tháng 11/2026. Nhánh cầu vượt N1.2 dự kiến hoàn thành ngày 30/4/2027, tiến độ này phụ thuộc vào mặt bằng đường Lương Định Của.

Tính đến ngày 21/9/2026, NG An Phú đã đưa vào khai thác 2 hầm chui HC1-01, HC1-02 và 3 nhánh cầu vượt N2, N3, N4. Phần chưa xong là 3 nhánh cầu N1 phía Lương Định Của, hệ thống phụ trợ và tháp biểu tượng ở mặt đất. Ngày 10/6/2026, quá trình thử tải tại nhánh cầu vượt N1.1 (thuộc hạng mục cầu chữ Y, NG An Phú) xảy ra sự cố sập dàn giáo khiến một công nhân bị thương nhẹ. Như vậy, sau gần 4 năm thi công, dự án NG An Phú tiếp tục lỗi hẹn buộc phải dời ngày về đích.

Ngày 05/10/2026, có mặt tại NG An Phú, chúng tôi ghi nhận không khí thi công tại công trường khá trầm lắng. Nhánh cầu vượt trên đường Mai Chí Thọ (hướng từ cầu vượt Cát Lát vào NG An Phú) rất ít lao động, nhiều loại máy móc ngưng hoạt động. Cường độ thi công tại các hạng mục từ hướng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khá chậm.

Trên công trường thưa thớt công nhân, nhiều thiết bị máy móc "đứng hình", nhiều hạng mục thi công dang dở, mặt đường bị đào bới nham nhở, đầy "ổ gà”, đất đá, vật liệu xây dựng, thiết bị thi công nằm ngổn ngang. Tại mỏm đất nằm giữa đường Mai Chí Thọ, Song Hành, nhánh X4 có cả chục đống đất đá, hàng chục khối bê-tông cốt thép, thiết bị thi công nằm chỏng chơ. Các hạng mục trên đường Lương Định Của bị "đắp chiếu", nhiều thiết bị thi công được quây rào chắn, nhiều hạng mục nằm phơi sương.

Theo chủ đầu tư, nguyên nhân khiến Dự án NG An Phú tiếp tục lùi tiến độ là do vướng khu đất 22.000m2 trên đường Lương Định Của, nên một số hạng mục trọng yếu chưa thể thi công. Nếu mặt bằng được bàn giao đúng kế hoạch, các hạng mục sẽ hoàn thành sau khoảng 5 tháng thi công. Toàn bộ NG An Phú dự kiến hoàn thành trong quý II/2027, sau đó bàn giao, quyết toán trong quý III cùng năm.

Việc NG An Phú chậm tiến độ không chỉ kéo dài thời gian ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại cửa ngõ phía Đông TPHCM và khu vực xung quanh, gây ô nhiễm môi trường mà còn làm mất thời gian di chuyển, tăng chi phí vận tải, chi phí logistics, lãng phí nhiên liệu, ảnh hưởng đến kinh tế khu vực và giảm hiệu quả đầu tư công...

Thành phố đã và đang kiên nhẫn chờ đợi, người dân khu vực mong mỏi từng ngày. Do đó, chủ đầu tư cùng các cơ quan hữu quan và các đơn vị thi công, giám sát cần phối hợp chặt, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa nút giao này vào khai thác trong thời gian sớm nhất, không để trễ hẹn thêm lần nữa.