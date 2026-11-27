Tuyển thủ Na Uy ghi 9 bàn sau 17 lần ra sân cho Leipzig mùa này.

Theo AS, phong độ của Nusa bắt đầu thu hút sự quan tâm của một số CLB châu Âu. Ở tuổi 21, cầu thủ chạy cánh người Na Uy ghi trung bình hơn một bàn sau mỗi hai trận, hiệu suất đáng chú ý với một cầu thủ vốn được biết đến nhờ tài đi bóng.

Tại World Cup 2026, Nusa để lại dấu ấn với pha lập công đẹp mắt trước Bờ Biển Ngà. Dù vậy, anh chưa duy trì được phong độ trong suốt giải đấu. Trở về Leipzig, tuyển thủ Na Uy dần cho thấy anh có thể ghi bàn đều đặn. Hai lần chọc thủng lưới Lens là dấu ấn mới nhất của Nusa ở sân chơi châu lục.

Hâm mộ Neymar từ nhỏ, Nusa thích cầm bóng đối mặt với hậu vệ và tự mình tìm đường vào khung thành. Anh cũng có thể tạo cơ hội cho đồng đội sau những pha đột phá từ biên. Khả năng săn bàn giúp lối chơi ấy thêm nguy hiểm. Hậu vệ đối phương giờ phải tính đến cả cú dứt điểm của Nusa mỗi khi anh vượt qua người theo kèm.

Leipzig từng chi 21 triệu euro để chiêu mộ Nusa. Với đội bóng Đức, những cầu thủ tấn công trưởng thành tại CLB thường mang lại khoản thu lớn khi ra đi. Dani Olmo, Christopher Nkunku và Benjamin Sesko đều ghi dấu ấn trong màu áo Leipzig trước khi trở thành những thương vụ nổi bật trên thị trường chuyển nhượng.

Nusa có cơ hội nối tiếp những đàn anh ấy. Theo AS, nếu cầu thủ 21 tuổi duy trì được hiệu suất hiện tại, Leipzig có thể thu về số tiền cao hơn nhiều so với mức phí họ từng bỏ ra.