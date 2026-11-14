Núp bóng tuyển dụng việc làm, lừa đầu tư tiền ảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Các đối tượng đăng tin tuyển dụng việc nhẹ, lương cao để dụ nhiều người trẻ tham gia. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Ngày 13/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo núp bóng tuyển dụng việc làm để lôi kéo người dân tham gia đầu tư tài chính, tiền ảo. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong tổng quy mô huy động lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Các đối tượng đăng tin tuyển dụng việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội để tiếp cận người tìm việc, chủ yếu là người trẻ và sinh viên. Sau khi tạo dựng lòng tin, chúng tìm hiểu hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của nạn nhân rồi dụ dỗ đầu tư tiền ảo vào các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi với cam kết lợi nhuận cao. Thậm chí, các đối tượng còn thúc ép nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản để có tiền đầu tư.

Theo cơ quan công an, Pay With Crypto và Trendy Defi không có hoạt động kinh doanh thực tế mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người trước. Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán giả, sau đó can thiệp hệ thống, rút tiền và khóa chức năng rút vốn của nhà đầu tư.

Quá trình điều tra, Công an đã triệu tập 86 đối tượng liên quan đến hệ thống đa cấp mang tên Nguyễn Được (BIT99). Cơ quan điều tra cũng khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can cầm đầu là Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời mời tuyển dụng biến tướng thành kêu gọi đầu tư tiền ảo, đặc biệt là các cam kết lợi nhuận cao hoặc không có rủi ro. Người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, đơn vị vận hành và nguồn tạo ra lợi nhuận của dự án; tuyệt đối không vay mượn, cầm cố, bán tài sản để đầu tư hoặc lôi kéo người khác tham gia.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần dừng nạp tiền, lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, lịch sử giao dịch và thông tin tài khoản liên quan, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Nguồn: Công an TP Đà Nẵng