Núp bóng hỗ trợ tài chính để cho vay 'cắt cổ'

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hải Đăng.

Vụ việc Nguyễn Hải Đăng (1992, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội) cho vay lãi nặng tại địa bàn Đà Nẵng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng triệt phá, tiếp tục là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của loại tội phạm này. Ngày 28-9, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hải Đăng về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng CSHS phát hiện một số đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, di chuyển liên phường, liên xã và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Trước thực trạng này, lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo các tổ công tác tập trung rà soát, xác minh, làm rõ các đối tượng nghi vấn.

Qua quá trình thu thập thông tin, lực lượng trinh sát phát hiện Nguyễn Hải Đăng là đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh. Đáng chú ý, Đăng từng có tiền án về tội danh: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Năm 2022, đối tượng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn (cũ) xử phạt 18 tháng tù giam. Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2022 và trở về địa phương, Đăng tiếp tục quay lại con đường phạm pháp.

Tháng 9-2025, Nguyễn Hải Đăng quay trở lại Đà Nẵng, cư trú tại khu vực Quảng Hậu (phường Điện Bàn Đông) nhưng không thực hiện đăng ký lưu trú theo quy định. Tại đây, đối tượng âm thầm tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu và chứng cứ, ngày 22-9, Phòng CSHS đã triệu tập Nguyễn Hải Đăng để làm việc. Ban đầu, đối tượng quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ không thể chối cãi do lực lượng điều tra thu thập được, Đăng buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Theo điều tra, để tìm kiếm “con mồi”, Đăng không phát tờ rơi hay công khai hoạt động như trước đây mà tận dụng triệt để mạng xã hội. Đối tượng thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến với những lời mời gọi hấp dẫn như: “Giải pháp tài chính khu vực Đà Nẵng”, “Tài chính linh hoạt 24/7”, “Hỗ trợ tài chính linh hoạt 24/7”, “Tài chính Đà Nẵng”...

Đánh trúng tâm lý cần tiền gấp, thủ tục đơn giản của nhiều người dân, các quảng cáo này nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Khi người có nhu cầu vay tương tác với các trang quảng cáo, hệ thống sẽ tự động chuyển sang phần tin nhắn. Tại đây, Đăng yêu cầu khách hàng cung cấp số điện thoại để trực tiếp liên hệ, tư vấn các gói vay. Bề ngoài, những khoản vay được giới thiệu với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Tuy nhiên, đằng sau đó là mức lãi suất vô cùng khủng khiếp.

Theo cơ quan điều tra, người vay phải trả góp trong vòng 26 ngày với mức lãi lên tới 30% cho mỗi chu kỳ vay. Quy đổi theo năm, lãi suất thực tế vượt quá 450%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất pháp luật cho phép. Không dừng lại ở đó, trước khi giải ngân, đối tượng còn khấu trừ trước hai ngày tiền góp cùng khoản phí từ 5 đến 10% giá trị khoản vay. Số tiền cho vay dao động từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Đăng chỉ lựa chọn khách hàng sinh sống tại khu vực Đà Nẵng nhằm thuận tiện cho việc kiểm soát và thu hồi nợ.

Để tạo “ràng buộc”, Đăng trực tiếp đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người vay giao tiền. Đồng thời, đối tượng yêu cầu người vay dùng điện thoại quay video quá trình nhận tiền để lưu giữ làm bằng chứng. Với những trường hợp kinh doanh buôn bán, Đăng yêu cầu quay video cửa hàng, gửi giấy đăng ký kinh doanh và thực hiện giải ngân bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi cho vay, mỗi ngày Đăng trực tiếp đi thu tiền. Trường hợp không gặp được người vay, đối tượng yêu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền góp và lãi.

Điều đáng nói là phía sau những lời quảng cáo “hỗ trợ tài chính” là hàng loạt biện pháp đòi nợ mang tính khủng bố tinh thần. Khi người vay chậm trả hoặc không có khả năng thanh toán đúng hạn, Đăng liên tục gọi điện đe dọa, gây áp lực tâm lý. Thậm chí, đối tượng còn đe dọa đăng tải hình ảnh cá nhân, hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc tìm đến tận nơi ở, nơi kinh doanh để gây sức ép, buộc người vay phải trả tiền.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 9-2025 đến nay, Nguyễn Hải Đăng đã cho hơn 50 người trên địa bàn thành phố vay tiền với hơn 300 lượt vay khác nhau. Tổng số tiền giao dịch vượt 1 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Hiện, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.