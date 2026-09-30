Núp bóng doanh nghiệp để đòi nợ thuê, 6 đối tượng bị khởi tố

Ngày 30/9, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về tội Cưỡng đoạt tài sản hoạt động đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Văn Hoành (sinh năm 1979, phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh), Đoàn Văn Bốn (sinh năm 1984, tỉnh Ninh Bình), Lưu Văn Thanh (sinh năm 1986, tỉnh Thanh Hóa), Mai Danh Kiệm (sinh năm 1985, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1990, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1984, phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh).

Nhóm đối tượng bị khởi tố.

Cơ quan công an xác định, hồi tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, đặt trụ sở tại phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh.

Dưới danh nghĩa kinh doanh mua bán nợ, Hoành ký các hợp đồng giả cách với khách hàng, thực chất là nhận đòi nợ thuê để hưởng phần trăm trên số tiền thu được. Hoành trực tiếp điều hành, thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo hoạt động đòi tiền.

Theo cơ quan điều tra, thay vì mua nợ hợp pháp, công ty này ký hợp đồng giả cách để làm bình phong đòi nợ thuê, hưởng hoa hồng 15-22%.

Nhóm thường cử 2-4 nhân viên mặc đồng phục đến nhà hoặc cơ quan của người nợ, dùng thủ đoạn lớn tiếng, gây rối và đe dọa để uy hiếp tinh thần, ép nạn nhân trả tiền.

Tang vật vụ án.

Điển hình, trong năm 2024, nhóm của Hoành đã liên tục đến quấy rối một trung tâm ngoại ngữ tại Dĩ An để đòi khoản nợ hơn 5,2 tỷ đồng. Do hoảng sợ, nạn nhân đã nộp 98 triệu đồng.

Nhận tiền, Hoành giữ lại 38 triệu để tiêu xài cá nhân. Khi thấy khó đòi thêm, đối tượng lập tức thanh lý hợp đồng và chỉ đạo tiêu hủy hồ sơ, đồng phục nhằm che giấu hành vi.

Cơ quan điều tra cũng xác định, khi Công ty Cổ phần mua bán nợ Công Danh tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy các hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty.