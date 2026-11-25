Global Times thông tin, bệnh nhân (tạm gọi là ông Trương), 50 tuổi, sống tại Đài Châu, tỉnh Chiết Giang. Trước đó, cha ông mua một con rắn hoang dã. Nghe lời truyền miệng rằng nuốt mật rắn tươi có tác dụng thanh nhiệt, cải thiện thị lực, ông Trương đã ăn sống túi mật của con rắn, có kích thước chỉ tương đương một hạt đậu phộng.

Sau khi nuốt mật rắn, ông không nhận thấy biểu hiện bất thường nào nên cũng không quá lo lắng và tiếp tục sinh hoạt như bình thường.

Tuy nhiên, khoảng 2–3 tháng sau, trong lúc làm việc nhà, ông Trương bất ngờ bị tê bì tay chân bên trái, sau đó ngã xuống sàn và lên cơn co giật mất kiểm soát trong khoảng 30 giây. Quá hoảng hốt, người thân lập tức đưa ông đến bệnh viện để cấp cứu.

Kết quả chụp chiếu vùng đầu cho thấy não bộ xuất hiện nhiều tổn thương dạng đốm phân bố rải rác. Bên cạnh đó, các bác sĩ còn phát hiện một nang nhỏ có kích thước tương đương hạt đậu phộng. Những dấu hiệu này không điển hình cho bệnh đột quỵ hay khối u não thông thường. Sau khi đánh giá hình ảnh, đội ngũ y tế nghi ngờ bệnh nhân đã bị nhiễm ký sinh trùng.

Khi xâm nhập vào cơ thể người, ấu trùng sán có thể theo đường máu di chuyển đến nhiều cơ quan. (Ảnh: Global Times).

Sau đó, ông Trương được chuyển đến Bệnh viện trực thuộc số 1 thuộc Trường Y khoa Đại học Chiết Giang để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu. Dựa trên kết quả chẩn đoán hình ảnh, tiền sử bệnh án và xét nghiệm mầm bệnh, đội ngũ y tế xác định ông mắc bệnh sán dây thần kinh (neurocysticercosis) do loài sán dây lợn (tên khoa học: *Taenia solium*) gây ra.

Khi xâm nhập vào cơ thể người, ấu trùng sán có thể theo đường máu di chuyển đến nhiều cơ quan. Nếu chúng đi vào não và phát triển thành các nang, hệ thần kinh có thể bị ảnh hưởng, gây ra nhiều biểu hiện bất thường.

Theo các bác sĩ, ký sinh trùng ký sinh trong não không chỉ gây động kinh hoặc những cơn co giật như trường hợp ông Trương mà còn có thể dẫn đến liệt nửa người, mất thị lực, rối loạn khả năng kiểm soát đại tiểu tiện. Nếu bệnh tiến triển nặng, người nhiễm thậm chí có nguy cơ tử vong.

Đối với ông Trương, các bác sĩ trước tiên tập trung kiểm soát những cơn co giật, sau đó lựa chọn phương pháp điều trị ký sinh trùng phù hợp với tình trạng bệnh. Sau một thời gian điều trị, khả năng vận động của tay chân dần cải thiện, sức khỏe ổn định hơn và ông được xuất viện. Dù vậy, bệnh nhân vẫn phải duy trì sử dụng thuốc theo chỉ định và tái khám thường xuyên để theo dõi tiến triển.

Bác sĩ Sheng Jifang, trưởng khoa tại Bệnh viện trực thuộc số 1, Trường Y khoa Đại học Chiết Giang, nhấn mạnh mật rắn sống không phải thực phẩm bồi bổ thần kỳ. Những lời truyền miệng cho rằng ăn mật rắn giúp thanh nhiệt, giải độc hay cải thiện thị lực đều không có cơ sở y khoa đáng tin cậy.

Theo cảnh báo của bác sĩ, rắn hoang dã có thể mang nhiều loại ký sinh trùng gây bệnh. Việc nuốt trực tiếp mật rắn chưa qua xử lý tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, mọi người không nên tùy tiện làm theo các mẹo chữa bệnh dân gian chưa được khoa học chứng minh.

Ngoài quan niệm ăn mật rắn sống để sáng mắt, trong dân gian còn lưu truyền một số cách bồi bổ sức khỏe khác như nuốt cá chạch sống hoặc ngâm bọ cạp sống trong rượu để chữa đau nhức, thấp khớp. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc ăn động vật sống hoặc sử dụng nguyên liệu chưa được xử lý an toàn có thể khiến cơ thể nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng và nhiều tác nhân gây bệnh khác.

Do đó, không nên mạo hiểm thử nghiệm những phương pháp truyền miệng với hy vọng tăng cường sức khỏe. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị đúng cách, tránh để bệnh kéo dài dẫn đến biến chứng nguy hiểm.