Nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh tăng 33,6%.

Lãnh đạo phường Cẩm Phả kiểm tra hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Hòn Cặp Vọ.

Đáng chú ý, sản lượng nuôi trồng tăng hơn 22.400 tấn, tương đương 33,6% so với cùng kỳ. Mức tăng này tiếp tục cho thấy vai trò ngày càng lớn của nuôi trồng trong cơ cấu sản xuất thủy sản của Quảng Ninh.

Từ thực tế sản xuất, địa phương đang từng bước chuyển dịch theo hướng khai thác hợp lý nguồn lợi tự nhiên, đồng thời mở rộng nuôi trồng, nhất là những mô hình có khả năng ứng dụng công nghệ và tạo giá trị cao. Đây cũng là hướng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ nguồn lợi và môi trường.

Cùng với nuôi trồng thủy sản, Quảng Ninh đang khai thác tiềm năng mặt biển và khu vực ven biển để phát triển các vùng nuôi tập trung. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã đầu tư hệ thống lồng nuôi công nghệ cao, từng bước thay đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ. Tại một số khu vực, các mô hình nuôi biển công nghiệp đang được triển khai với hệ thống lồng HDPE, hướng tới nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế. Việc ứng dụng vật liệu, thiết bị và quy trình nuôi hiện đại được kỳ vọng giúp nâng cao khả năng chống chịu thời tiết, kiểm soát môi trường và nâng năng suất trên cùng diện tích mặt nước.

Bên cạnh mở rộng quy mô, Quảng Ninh cũng đặt yêu cầu tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; đồng thời chú trọng truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong những tháng cuối năm, ngành nông nghiệp Quảng Ninh tiếp tục tập trung khôi phục sản xuất thủy sản tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi bão, tháo gỡ thủ tục giao khu vực biển và hoàn thiện hạ tầng phục vụ nuôi trồng. Mục tiêu là vừa duy trì tốc độ tăng trưởng, vừa nâng chất lượng và giá trị sản phẩm thủy sản. Với tốc độ tăng trưởng của nuôi trồng hiện nay, thủy sản đang trở thành một trong những lĩnh vực có dư địa lớn để Quảng Ninh phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, bền vững và gắn với kinh tế biển xanh.