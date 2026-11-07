Nuôi thủy sản thích ứng với thời tiết bất lợi

Anh Lã Quý Thịnh, thành viên Hợp tác xã Nông Lâm Thủy sản Đại Từ, thay đổi chế độ hoặc dừng cho cá ăn mỗi khi có đợt gió mùa.

Với hơn 4 sào mặt nước, gia đình ông La Văn Toản, ở xóm Khuân Lân, xã Hợp Thành, duy trì nuôi nhiều loại cá như trắm, trôi, chép, mè... Đây đều là những loại cá có khả năng thích nghi tương đối tốt với điều kiện tự nhiên.

Theo kinh nghiệm của ông Toản, thời điểm giao mùa, chuyển lạnh là lúc cá dễ phát sinh bệnh nấm. Vì vậy, gia đình tăng cường kiểm tra ao vào buổi sáng và chiều tối, quan sát hoạt động, sức ăn của đàn cá để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Đối với các hộ nuôi cá lồng trên hồ, điều chỉnh chế độ cho ăn khi thời tiết chuyển mùa cũng rất quan trọng. Anh Lã Quý Thịnh, thành viên Hợp tác xã Nông Lâm Thủy sản Đại Từ, cho biết: Mỗi khi có đợt gió mùa, cá thường giảm hoạt động, ăn ít, thậm chí bỏ ăn. Nếu vẫn duy trì lượng thức ăn như ngày thời tiết thuận lợi, thức ăn dư thừa sẽ gây lãng phí và ảnh hưởng đến chất lượng nước.

Từ thực tế sản xuất, anh Thịnh chủ động điều chỉnh khẩu phần ăn theo diễn biến thời tiết. Với đợt gió mùa đầu tiên khi chuyển từ nóng sang lạnh thì thường cho cá nhịn ăn từ 3-5 ngày; những đợt gió mùa tiếp theo, thời gian giảm xuống còn 1-2 ngày trước khi trở lại chế độ chăm sóc bình thường.

Theo số liệu của ngành chuyên môn, Thái Nguyên hiện có khoảng 9.365ha mặt nước có khả năng phát triển nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trong đó, 3.320ha ao gia đình có thể phát triển nuôi thâm canh, bán thâm canh; 1.897ha hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ có thể thả cá; hồ Núi Cốc có khoảng 2.500ha mặt nước và hơn 1.100ha ruộng trũng có thể kết hợp trồng lúa - nuôi cá.

Gia đình ông La Văn Toản, xóm Khuân Lân, xã Hợp Thành, thường xuyên kiểm tra ao cá hằng ngày khi thời tiết giao mùa.

Diện tích mặt nước lớn tạo dư địa phát triển kinh tế thủy sản, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong quản lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Ông Đinh Hữu Nam, Phó Trưởng Trạm Giống và Dịch vụ khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Khi chuyển sang giai đoạn thời tiết lạnh, cá thường yếu hơn do môi trường thay đổi, đồng thời dễ mắc bệnh, nhất là bệnh nấm. Vì vậy, người nuôi cần thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao sức đề kháng và duy trì môi trường sống ổn định.

Đối với nuôi cá trong ao, cần duy trì mực nước từ 1,5m trở lên trong mùa lạnh; sử dụng vôi bột với lượng khoảng 1,5-2kg/100m3 nước để ổn định môi trường. Người nuôi cũng cần chuẩn bị quạt nước, máy bơm và chế phẩm tạo ôxy để xử lý khi cá có biểu hiện thiếu ôxy, nổi đầu. Chất lượng nước phải được kiểm tra thường xuyên; sử dụng chế phẩm sinh học phù hợp để phân giải chất hữu cơ, hạn chế phát sinh mầm bệnh.

Với cá giống, do mật độ nuôi thường cao nên nguy cơ thiếu ôxy và phát sinh dịch bệnh càng cần được chú trọng. Trong những ngày âm u, người nuôi cần kiểm tra ao vào khoảng 3-5 giờ sáng để kịp thời phát hiện cá ngạt, nổi đầu.

Theo dõi sát đàn cá, điều chỉnh chế độ chăm sóc và kiểm soát chất lượng nước là những yêu cầu quan trọng trong thời điểm giao mùa. Thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh từ sớm sẽ giúp người nuôi hạn chế rủi ro, bảo vệ năng suất và duy trì hiệu quả nuôi thủy sản.