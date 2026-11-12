Nuôi ốc nhồi, hướng phát triển kinh tế mới ở xóm Đạt

Gia đình bà Nguyễn Thị Thơm, xóm Đạt thu hoạch vụ ốc nhồi.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thơm, ở xóm Đạt, có trên 1 sào ao nuôi ốc nhồi, mỗi lứa thu khoảng 400kg ốc (1 năm có thể nuôi 3 lứa). Do thu hoạch vào dịp cuối năm, giá bán thường thấp hơn 2 lứa trước, chỉ đạt trên 40.000 đồng/kg. Theo bà Thơm, nuôi ốc nhồi có ưu điểm là dễ chăm sóc, ít dịch bệnh, có thể tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có như bèo tấm, rau xanh, lá cây và các loại củ, quả. Nhờ vậy, chi phí đầu tư không quá lớn, nhưng nguồn thu lại tương đối ổn định.

Không chỉ riêng gia đình bà Thơm, mô hình này đang được nhiều hộ dân ở xóm Đạt lựa chọn. Đây là khu vực có nguồn nước thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, được dẫn từ hệ thống kênh mương của hồ Phượng Hoàng. Tận dụng lợi thế đó, người dân đã từng bước chuyển đổi diện tích ao nuôi cá giống trước đây sang nuôi ốc nhồi thương phẩm. Hiện, cả xóm có trên 100 hộ nuôi ốc, với khoảng 15ha mặt nước; trong đó, trên 2ha được sử dụng để trồng bèo làm thức ăn cho ốc.

Theo ông Đỗ Văn Thêm, Trưởng xóm Đạt, trước đây, người dân chủ yếu sản xuất cá giống để cung ứng cho các địa phương. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ nuôi ốc nhồi, nhiều hộ đã chuyển hướng sản xuất.

Ông Đỗ Văn Thêm cho biết: Sản lượng ốc bình quân đạt từ 4-5 tạ/sào, thu nhập khoảng 40-50 triệu đồng/sào. Mỗi năm, người dân bán 2 lứa thương phẩm, còn một lứa được giữ lại để gây giống, lấy trứng cho vụ sau. So với trồng lúa, hiệu quả kinh tế từ nuôi ốc cao hơn nhiều.

Bà Nguyễn Thị Thơm, xóm Đạt, rửa sạch ốc trước khi bán cho thương lái.

Trước sự phát triển của mô hình, chính quyền xã An Khánh đã quan tâm tạo điều kiện để người dân khai thác lợi thế về nguồn nước và chuyển đổi sản xuất phù hợp. Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh, cho biết: Địa phương tạo điều kiện sử dụng nguồn nước từ hồ Phượng Hoàng để người dân nuôi trồng thủy sản, bảo đảm yêu cầu về môi trường; đồng thời xem xét tạo điều kiện đối với những diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả để người dân chuyển sang nuôi ốc. Việc tiêu thụ sản phẩm bước đầu khá thuận lợi. Thương lái trực tiếp cung ứng ốc giống và thu mua ốc thương phẩm ngay tại nhà khi đến kỳ thu hoạch. Sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Ông Đỗ Văn Thêm, Trưởng xóm Đạt, đề xuất: Mô hình nuôi ốc nhồi phát triển tự phát, tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Người dân mong muốn các cấp, ngành chức năng quan tâm tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật để việc nuôi ốc đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất nuôi trồng thủy sản.

Về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh, cho biết: Địa phương sẽ giao các phòng chuyên môn và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tìm hiểu, tiếp cận những mô hình nuôi ốc hiệu quả ở các địa phương khác, tổ chức cho người dân tham quan, học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Qua đó, từng bước nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện và quy hoạch khu vực phù hợp để phát triển nghề nuôi ốc trên địa bàn.