Nghề nuôi ốc hương cho thu nhập cao

Những năm gần đây, nghề nuôi tôm tại tỉnh Quảng Trị gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, nhiều nông dân đã quyết tâm chuyển đổi đối tượng nuôi mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, anh Mai Văn Dũng là một trong những tấm gương đi đầu trong việc chuyển đổi từ nuôi tôm sang nuôi ốc hương. Mô hình nuôi ốc hương thương phẩm của anh giúp mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình.

Mô hình nuôi ốc hương tại xã Ninh Châu cho thu nhập cao.

Theo anh Dũng, mô hình nuôi ốc hương phù hợp với điều kiện tự nhiên, thời tiết trên vùng cát ven biển Ninh Châu. Nhờ chủ động được vị trí nuôi gần biển, có thể lắp máy bơm đưa nguồn nước vào hồ giữ được độ mặn để ốc hương thích nghi và sinh trưởng.

Ban đầu, anh cải tạo các ao tôm cũ để nuôi ốc hương thương phẩm, nhập giống ốc hương từ các tỉnh ven biển. Nhờ tận dụng thức ăn tự nhiên nên chất lượng thịt ốc sạch, dai, giòn, thơm, ngọt, giàu chất dinh dưỡng. Năm đầu tiên sau khi bắt tay vào nuôi ốc hương, gia đình anh Dũng đã xuất bán 4 tấn ốc, cho thu nhập 1 tỷ đồng. Hiện, anh đang duy trì nuôi trên 3.000m2 ốc hương, hứa hẹn đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho gia đình.

Cũng tại xã Ninh Châu, mô hình nuôi ốc hương của anh Ngô Văn Truyền tại thôn Tân Định cũng mang lại hiệu quả cao về kinh tế. Đây là mô hình được triển khai nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi vùng ven biển, tận dụng diện tích nuôi tôm kém hiệu quả để phát triển thủy sản theo hướng an toàn, bền vững. Mô hình được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật công nghệ. Sau thời gian chăn nuôi, sản lượng dự kiến thu hoạch hơn 5 tấn ốc thương phẩm, với giá bán 230.000/1kg, hộ ông Truyền dự kiến thu hơn 1,1 tỷ đồng.

Tiên phong đưa ốc hương vào nuôi trong nhà

Hiện nay, tại tỉnh Quảng Trị, nghề nuôi ốc hương vẫn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch, phải đối mặt với những khó khăn như chất lượng giống, dịch bệnh nhiều, năng suất thấp.

Để giải quyết bài toán trên, anh Trần Nam Khánh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Xúc tiến Đầu tư TM - đã quyết định đầu tư xây dựng trang trại công nghệ cao triển khai mô hình nuôi ốc hương trong nhà.

Trang trại nuôi ốc hương trong nhà tại xã Vĩnh Hoàng.

Dự án nuôi ốc hương trong nhà được triển khai tại xã Vĩnh Hoàng của anh Trần Nam Khánh có tổng diện tích trang trại khoảng 3ha, trong đó diện tích nuôi ốc hương là 3.700m², tổng mức đầu tư 38 tỷ đồng, hiện đã đầu tư 20,6 tỷ đồng.

Dự án được triển khai từ tháng 10/2025, bắt đầu thả giống từ đầu tháng 6/2026, áp dụng công nghệ nuôi trong nhà với hệ thống bể ương, bể nuôi khép kín, hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt và xử lý nước trước khi đưa vào nuôi cũng như trước khi thải ra môi trường. Theo kế hoạch hiện tại, năng suất dự kiến đạt 35 tấn/vụ. Khi đạt sản lượng tối đa gấp 3 hiện tại, dự án có thể mang lại doanh thu hơn 10 tỷ đồng/năm.

Mô hình áp dụng công nghệ cao từ nuôi trồng...

Anh Lê Công Trung - Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Xúc tiến Đầu tư TM - cho biết, mô hình nuôi ốc hương công nghệ cao của đơn vị được thực hiện trong bể có hệ thống máy lọc nước tuần hoàn khép kín, tức là nước trong bể nuôi được thu gom xử lý bằng hệ thống lọc làm sạch nước, sau đó nước được bổ sung oxy nguyên chất bơm trở lại bể nuôi liên tục.

Ưu điểm của mô hình là cho phép nuôi với mật độ dày, đặc biệt không dùng hóa chất, giúp sản phẩm chất lượng, đảm bảo. Mô hình nuôi ốc hương trong nhà hứa hẹn đem lại hiệu quả kinh tế rất cao, được cơ quan chuyên môn đánh giá cần nghiên cứu để nhân rộng tại các địa phương vùng ven biển trên địa bàn tỉnh.

... đến xử lý nước thải.

Nuôi ốc hương trong nhà giúp quản lý về môi trường nuôi, dễ quản lý dịch bệnh, chăm sóc cũng như hạ thấp chi phí đầu tư thức ăn mà năng suất vẫn cao vượt trội.

Để chủ động có nguồn con giống phục vụ nghề nuôi ốc hương phát triển bền vững, trang trại đã tự sản xuất con giống từ nguồn bố mẹ ổn định, đảm bảo chất lượng. Bên cạnh phục vụ cho hoạt động nuôi trồng, đơn vị còn cung cấp con giống và hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ dân khác quan tâm tới mô hình.

Mô hình nuôi ốc hương trong nhà của anh Trần Nam Khánh, không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, với mức thu nhập trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Nhờ kiểm soát bằng công nghệ, ốc hương đỡ bị dịch bệnh, hao hụt trong quá trình nuôi.

Trả lời Người Đưa Tin, ông Phan Văn Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị - cho biết, mô hình trang trại công nghệ cao nuôi ốc hương trong nhà của anh Trần Nam Khánh được đơn vị hỗ trợ về mặt kỹ thuật.

Đây là mô hình tiên phong, mở ra triển vọng mới cho phát triển kinh tế thủy sản của địa phương. Mới đây, ông Vương Quốc Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - đã đến thăm Dự án nuôi ốc hương trong nhà của Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Xúc tiến Đầu tư TM tại xã Vĩnh Hoàng.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp trong đầu tư, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh, phát triển các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao là hướng đi cần thiết nhằm nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm yêu cầu về môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững ngành nông nghiệp của tỉnh.