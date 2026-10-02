Nuôi lươn không bùn - mô hình giảm nghèo tại Tân Thành

Diện tích lươn nuôi trong bể xi măng tại hộ gia đình ông Cầm Thanh Xứng, thôn Luận Khê, xã Tân Thành.

Nuôi lươn không bùn không phải là mô hình xa lạ trên địa bàn tỉnh, song, với xã khó khăn như Tân Thành, việc “đưa lươn lên núi” lại trở thành mô hình mới phát triển kinh tế. Ông Cầm Thanh Xứng, thôn Luận Khê, cho biết: “Hiện nay, nguồn lươn tự nhiên ngày càng khan hiếm, song nhu cầu của thị trường về nguồn thực phẩm này khá lớn. Hơn nữa, việc nuôi không bùn không quá khó khăn, chỉ cần người nuôi nắm bắt được công nghệ, làm chủ nguồn nước là gần như thành công đến 90%”. Với suy nghĩ đó, tháng 12/2025, ông Xứng đã đầu tư gần 300 triệu đồng xây dựng khu nuôi lươn hơn 100m2, với 6 bể bê tông và lắp đặt hệ thống lọc nước. Đồng thời, đầu tư hơn 16.000 con lươn giống, mua thức ăn để nuôi thả.

Theo ông Xứng, so với phương pháp nuôi truyền thống, kỹ thuật nuôi lươn không bùn mang lại nhiều ưu điểm vượt trội. Việc loại bỏ hoàn toàn bùn đất giúp người nuôi dễ dàng kiểm soát môi trường sống, theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của vật nuôi cũng như chủ động điều chỉnh lượng thức ăn hàng ngày. Toàn bộ 6 bể nuôi của gia đình ông Xứng được thiết kế hệ thống cấp thoát nước linh hoạt, kết hợp tạo các chùm dây nilon làm giá thể cho lươn trú ẩn. Nhờ áp dụng đúng quy trình chăm sóc và duy trì nguồn nước sạch sẽ, lươn phát triển đồng đều, tỷ lệ hao hụt thấp và ít mắc các bệnh nhiễm khuẩn thông thường.

Ông Xứng cho biết: Sau hơn 9 tháng nuôi, phần lớn lươn đã đạt kích cỡ thương phẩm và được gia đình thu hoạch tỉa để cung cấp cho thị trường. Hiện nay, lươn đã đạt kích cỡ thương phẩm, từ 5 - 7 con/kg. Hiện đã có nhiều thương lái, nhà hàng ở địa phương và vùng lân cận đến thu mua. Với giá thị trường hiện tại, sản lượng lươn của gia đình đạt hơn 3 tạ, doanh thu ước khoảng 300 triệu đồng. So với thời gian, công sức nuôi đã bỏ ra thì lợi nhuận cao hơn so với các con nuôi truyền thống khác.

Thực tế cho thấy, nuôi lươn không bùn không đòi hỏi diện tích đất sản xuất quá lớn, rất phù hợp với các hộ nghèo hoặc hộ thiếu đất canh tác. Chỉ cần một khoảng không gian nhỏ quanh nhà, tận dụng lao động nhàn rỗi là các gia đình đã có thể triển khai xây dựng bể nuôi. Bên cạnh đó, chu kỳ nuôi ngắn, thức ăn dễ kiếm nên chi phí đầu tư ban đầu không quá vượt tầm tay của người dân.

Ông Lê Xuân Huệ, Trưởng Phòng Kinh tế, xã Tân Thành, cho biết: “Nuôi lươn không bùn tại gia đình ông Xứng là một mô hình mới, có triển vọng kinh tế và khá phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ canh tác của địa phương. Do đó, UBND xã đã tuyên truyền để các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức cho hội viên đến tham quan, học tập để nhân rộng. Đồng thời, xã cũng hỗ trợ kết nối các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho các hộ thiếu vốn mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, từng bước hình thành các tổ hợp tác nuôi lươn để người dân chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật và ổn định đầu ra cho sản phẩm. Qua đó, không chỉ mở ra phương thức làm ăn mới hiệu quả cho người dân xã Tân Thành mà còn góp phần quan trọng vào nỗ lực giảm nghèo bền vững của địa phương”.