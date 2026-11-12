Nuôi loài cá có thể nặng 10kg/con, người dân vùng biển Quảng Trị thu tiền tỷ mỗi năm

Sinh kế từ mặt biển quê hương

Quảng Trị là tỉnh có bờ biển dài hơn 189km, có nhiều vùng biển lặng thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản trên biển. Từ lâu, để nâng cao thu nhập, giảm áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản ven bờ và bảo vệ môi trường sinh thái, người dân xã Phú Trạch đã tập trung phát triển các mô hình nuôi biển có giá trị kinh tế cao tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến.

Vùng biển Vũng Chùa - Đảo Yến.

Tới năm 2022, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình (cũ) nay là Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Quảng Trị, đã triển khai hỗ trợ đầu tư mô hình nuôi cá bớp trên biển bằng lồng nhựa HDPE tại xã Phú Trạch. Thời điểm này, ban đầu chỉ có 2 hộ là ông Cao Minh Thái và Tưởng Văn triển khai với quy mô 1 lồng có thể tích 500m3. Đây là mô hình nuôi cá bớp đầu tiên tại địa phương.

Sau 6 tháng nuôi cá bớp sinh trưởng tốt, sản lượng thu hoạch của hai hộ nuôi ước đạt trên 10 tấn. Với giá bán trung bình 200.000 đồng/kg, mang lại doanh thu trên 2 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi hộ nuôi lãi khoảng 150 triệu đồng.

Mô hình nuôi thủy sản trên biển bằng lồng nhựa HDPE.

Nhân rộng mô hình nuôi trồng thủy sản

Sự đồng hành của ngành nông nghiệp cùng tinh thần chủ động, mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao của người dân xã Phú Trạch đang mở ra hướng đi vững chắc cho nghề nuôi biển, góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Lê Văn Quân, thành viên HTX Sản xuất thủy sản và thương mại dịch vụ biển Vũng Chùa - Đảo Yến cho biết, HTX được thành lập trên cơ sở tập hợp những ngư dân của thôn 19/5, trước đây chủ yếu hành nghề đánh bắt ở vùng biển lộng bằng thuyền nhỏ, hiệu quả kinh tế không cao, công việc bấp bênh.

Cá bớp nuôi ở vùng biển Vũng Chùa - Đảo Yến có thịt ngon, chất lượng...

Hiện nay, HTX đã phát triển lên tới 8 thành viên, trong đó, ông Lê Văn Quân và ông Nguyễn Ngọc Ban là hai thành viên đầu tư chính, trực tiếp tổ chức sản xuất, chăm sóc các lồng cá trên biển.

Nhận thấy thị trường ưa chuộng cá bớp, các thành viên HTX đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi theo hình thức gối vụ. Cá bớp nuôi ở vùng biển Vũng Chùa - Đảo Yến có thịt thơm ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng, không chỉ phục vụ bữa ăn gia đình mà còn thích hợp làm quà biếu dịp Tết.

Để có được quy mô sản xuất này, các thành viên đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng cho 7 lồng bè, hệ thống lưới, con giống và công chăm sóc. Riêng chi phí thức ăn từ đầu năm đến nay khoảng 4 tỷ đồng, chưa kể nhân công, máy móc và các khoản vận hành khác.

... với giá bán buôn dự kiến khoảng 150.000 - 200.000 đồng/kg,

Mỗi năm, HTX thả hai lứa cá giống: lứa đầu vào dịp cuối năm, lứa tiếp theo khoảng tháng 3-4 năm sau. Sau 10-12 tháng chăm sóc, cá đạt trọng lượng 8-10kg/con có thể xuất bán. Cách nuôi gối vụ giúp HTX duy trì nguồn hàng, chủ động thời điểm thu hoạch và tiêu thụ. Tới cuối năm, các lồng bè của HTX sẽ cho thu hoạch khoảng 50 tấn cá. Với giá bán buôn dự kiến khoảng 150.000 - 200.000 đồng/kg, giá trị số cá này ước đạt gần 10 tỷ đồng.

Ông Bùi Văn Lương, Phó phòng Kinh tế xã Phú Trạch, cho biết, toàn xã hiện có khoảng 58ha diện tích nuôi thủy sản ao, hồ. Riêng khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến có 2 HTX với 14 thành viên, duy trì 46 lồng bè, nuôi các loại cá bớp, tôm hùm, cá mú và cá sủ. Đây là mô hình mở ra hướng đi mới đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi trồng thủy sản ở địa phương.

Trả lời Người Đưa Tin, ông Trần Xuân Tiến - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị - cho biết, năm 2022, đơn vị đã triển khai hỗ trợ đầu tư mô hình nuôi cá biển bằng lồng nhựa HDPE tại xã Phú Trạch và đã cho hiệu quả kinh tế cao.

Định hướng xuyên suốt của địa phương là phát triển nuôi biển gắn với khai thác thủy sản có trách nhiệm, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất từ khai thác sang nuôi trồng.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các ngành và địa phương nghiên cứu, nhân rộng các mô hình nuôi biển ứng dụng công nghệ cao ở các địa phương, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đây là định hướng rất quan trọng nhằm giảm dần áp lực khai thác nguồn lợi tự nhiên, bảo vệ hệ sinh thái biển, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, nâng cao uy tín và khả năng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trên thị trường quốc tế.