Nuôi hươu lấy nhung giúp người dân Phước Chánh tăng thu nhập

Chuồng nuôi hươu được đầu tư bài bản, tạo điều kiện phát triển mô hình chăn nuôi lấy nhung tại xã Phước Chánh.

Trong chuyến thăm mô hình nuôi hươu lấy nhung tại xã Phước Chánh sáng 11/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã tìm hiểu tình hình chăn nuôi, khả năng phát triển mô hình và hiệu quả đối với đời sống người dân. Đây là hướng sản xuất được địa phương triển khai nhằm đa dạng hóa sinh kế, tận dụng điều kiện tự nhiên và tạo thêm nguồn thu cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng thăm mô hình nuôi hươu lấy nhung và trao quà động viên các hộ dân tại xã Phước Chánh.

Trước đó, qua khảo sát thực tế và tham quan các mô hình nuôi hươu tại xã Bến Giằng (TP Đà Nẵng) và tỉnh Hà Tĩnh, một số hộ dân Phước Chánh nhận thấy hươu sao lấy nhung có khả năng thích nghi với điều kiện địa phương. Nguồn thức ăn như cỏ, lá cây và dây leo tương đối sẵn có, trong khi công chăm sóc có thể bố trí phù hợp với lịch sản xuất nương rẫy của người dân.

Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu hỗ trợ sản xuất, dự án liên kết phát triển chăn nuôi hươu sao Hương Sơn theo chuỗi giá trị được triển khai với thời gian 36 tháng. Quy mô ban đầu gồm 75 con hươu, giao cho 15 hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số tham gia.

Điểm đáng chú ý của dự án là không chỉ hỗ trợ con giống mà còn kết nối các khâu cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ thuật và tiêu thụ nhung hươu. Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển nhung hươu Hương Sơn (Hà Tĩnh) tham gia liên kết, hỗ trợ người dân tiếp cận quy trình chăn nuôi và đầu ra sản phẩm.

Theo thông tin từ UBND xã Phước Chánh, trong giai đoạn đầu triển khai, cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã đã trực tiếp hướng dẫn người dân cách lựa chọn thức ăn, chăm sóc đàn hươu, phòng bệnh và vệ sinh chuồng trại. Việc tổ chức chăn nuôi theo nhóm hộ cũng tạo điều kiện để các gia đình phân công công việc, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất.

Sau thời gian triển khai, đàn hươu tại Phước Chánh sinh trưởng ổn định, từng bước thích nghi với điều kiện khí hậu và nguồn thức ăn tại địa phương. Những sản phẩm nhung đầu tiên được thu hoạch, tiêu thụ, mang lại nguồn thu thực tế cho các hộ tham gia.

Theo số liệu được UBND xã Phước Chánh công bố trong giai đoạn đầu của dự án, địa phương đã thu hoạch và tiêu thụ 2 cặp nhung hươu, đạt tổng giá trị 9,9 triệu đồng. Một số hươu cái đã mang thai, mở ra khả năng phát triển đàn trong thời gian tới.

Tại hộ chị Nguyễn Thị Lợi, mô hình cũng đem lại tín hiệu tích cực. Từ chỗ chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy với thu nhập phụ thuộc nhiều vào thời tiết, gia đình chị có thêm nguồn thu từ nhung hươu. Lần thu hoạch đầu tiên mang lại gần 5 triệu đồng, tạo động lực để gia đình tiếp tục chăm sóc đàn vật nuôi.

Theo chia sẻ của chị Lợi trên Trang thông tin điện tử xã Phước Chánh, công việc chăm sóc hươu không chiếm quá nhiều thời gian. Người nuôi có thể tranh thủ cắt lá, bổ sung thức ăn vào buổi sáng hoặc chiều, đồng thời duy trì các hoạt động sản xuất khác.

Thực tế này cho thấy mô hình có thể kết hợp với tập quán canh tác hiện có của người dân vùng cao. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế lâu dài vẫn phụ thuộc vào khả năng chăm sóc đàn hươu, chất lượng nhung, chi phí chăn nuôi và tính ổn định của thị trường tiêu thụ.

Đối với mô hình chăn nuôi mới, đầu ra sản phẩm là một trong những yếu tố quyết định khả năng duy trì và mở rộng sản xuất. Tại Phước Chánh, việc kết nối người dân với hợp tác xã giúp các hộ được hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời có đầu mối thu mua nhung hươu.

Theo thông tin địa phương, nhung hươu tại đây bước đầu được đơn vị thu mua đánh giá có chất lượng khá tốt. Giá bán tham khảo khoảng 4-5 triệu đồng/cặp, tùy trọng lượng và chất lượng sản phẩm. Đây là mức giá tại thời điểm được phản ánh trong thông tin của địa phương, không phải mức thu nhập cố định của mỗi hộ.

Bên cạnh nguồn thu, mô hình còn tạo chuyển biến trong cách tổ chức sản xuất. Thay vì chăn nuôi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, các hộ được hướng dẫn kỹ thuật, chủ động chuẩn bị thức ăn và phối hợp trong chăm sóc đàn vật nuôi. Sự đồng hành của chính quyền, đơn vị liên kết và người dân góp phần hình thành chuỗi sản xuất từ đầu vào đến tiêu thụ.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục tập huấn kỹ thuật khai thác, bảo quản nhung hươu và nâng cao chất lượng đàn vật nuôi sẽ có ý nghĩa quan trọng. Cùng với đó, cần theo dõi hiệu quả thực tế qua nhiều chu kỳ sản xuất, kiểm soát chi phí và củng cố liên kết tiêu thụ trước khi mở rộng quy mô.

Từ những kết quả bước đầu, nuôi hươu lấy nhung đang mở thêm lựa chọn sinh kế cho người dân Phước Chánh. Nếu được tổ chức bài bản, phù hợp điều kiện từng hộ và gắn với thị trường ổn định, mô hình có thể góp phần đa dạng hóa nguồn thu, tạo việc làm tại chỗ và hỗ trợ mục tiêu giảm nghèo bền vững ở vùng cao Đà Nẵng.