Năm 2008, Kanika Talukdar, khi đó 27 tuổi, sống ở làng Borjhar, huyện Nalbari, bang Assam, Ấn Độ. Chồng mất trong một vụ tai nạn giao thông, để lại chị và đứa con gái mới 4 tháng tuổi.

Không bằng cấp, không thu nhập, không ai thân thích ngoài bố mẹ đẻ, chị đưa con về nhà, những năm sau đó làm đủ nghề lặt vặt, đồng tiền kiếm được chỉ đủ sống qua ngày. Nhiều người trong hoàn cảnh ấy sẽ bỏ cuộc nhưng Kanika thì chọn đứng dậy, dù phải mất 6 năm mới tìm ra lối đi.

Bước ngoặt đến vào năm 2014, khi chị tham gia một nhóm tự lực (Self-Help Group) và trở thành “Jivika Sakhi” - một vai trò giúp chị học những bài học đầu tiên về làm việc nhóm, tiết kiệm và xoay xở kinh doanh nhỏ.

Cũng trong nhóm này, chị được đến Trung tâm Khoa học Nông nghiệp Nalbari (KVK) và lần đầu nghe một chuyên gia nông nghiệp nói về nuôi giun quế.

Kanika Talukdar bên khu nuôi giun quế tại làng Borjhar, huyện Nalbari, bang Assam (Ấn Độ), nơi khởi đầu của doanh nghiệp nuôi giun tạo phân hữu cơ. Ảnh: IFC

Phân bò, lá khô, rác thải nhà bếp là những thứ ở nông thôn Ấn Độ đầy rẫy, hầu như không ai coi trọng, nhưng chúng có thể biến thành phân bón hữu cơ. Quy trình đơn giản, chi phí thấp, không cần nhà xưởng. Chị về nhà với một kế hoạch rõ ràng.

Với 500 rupee tiền tiết kiệm ít ỏi (khoảng 140 nghìn đồng), Kanika dựng một khung nuôi bằng tre ở sân sau nhà bố mẹ, nhận giun giống và hỗ trợ kỹ thuật từ KVK, rồi bắt đầu thử nghiệm.

Chị không có tiền mua nguyên liệu, nên đi nhặt phế phẩm nông nghiệp quanh xóm, lá khô, vỏ rau củ về ủ. Năm đầu tiên, chị sản xuất được 17 tấn phân trùn quế, thu về 16.300 rupee (khoảng 4,4 triệu đồng).

Khó khăn thật sự không nằm ở khâu nuôi giun, mà ở khâu bán hàng. Nông dân quanh vùng đã quen dùng phân bón hóa học nhiều năm. Họ nhìn loại phân đen xốp làm từ giun và lắc đầu.

Kanika kể lại: “Mọi người đơn giản là từ chối mua sản phẩm của tôi”. Thay vì bỏ cuộc, chị chuyển sang làm công việc mà ít người bán hàng chịu làm: giáo dục cộng đồng.

Chị lập từng nhóm nhỏ, đến từng nhà nông dân, ngồi hàng giờ giải thích phân trùn quế cải tạo đất thế nào, không gây hại cho cây ra sao. Chị lên cả đài phát thanh địa phương để nói về canh tác hữu cơ.

Công việc chậm chạp, mệt mỏi, kéo dài vài năm, nhưng cuối cùng niềm tin cũng bắt đầu hình thành. Từ năm 2018, đơn hàng lẻ tẻ chuyển thành đơn hàng đều đặn.

Năm 2017, chị chính thức đăng ký thương hiệu “Jayatu Organic Products”. Năm 2019 đánh dấu một cú hích khác: Trung tâm Công nghiệp Quận (DIC) hỗ trợ chị xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Sản phẩm được đưa lên các sàn thương mại lớn như Amazon, Flipkart và GeM - nền tảng mua sắm chính phủ Ấn Độ. Chính GeM mở ra những đơn hàng dài hạn từ các cơ quan nhà nước, lần đầu tiên mang lại cho chị nguồn thu ổn định.

Tổng cộng, chị nhận được 27,5 lakh rupee (khoảng 756 triệu đồng) tài trợ từ nhiều tổ chức, tất cả dồn vào mở rộng công suất và làm dày danh mục sản phẩm.

Doanh nghiệp của Kanika hiện tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân lao động địa phương. Ảnh: 30 Stades

Ngày nay, cơ sở của Kanika không chỉ làm phân trùn quế. Chị sản xuất phân hữu cơ làm giàu, thuốc trừ sâu hữu cơ, nước trùn quế và cả nhang làm từ phân bò.

Mỗi tháng, doanh nghiệp xuất khoảng 70 tấn phân trùn quế, doanh thu năm rơi vào khoảng 70-75 lakh rupee (1,9-2 tỷ đồng).

Sản phẩm theo chân các đại lý, nhà vườn, hợp tác xã và cả kênh phân phối chính phủ đi khắp các bang Đông Bắc Ấn Độ.

Cơ sở thuê nhiều lao động địa phương và bản thân Kanika còn đứng ra đào tạo miễn phí kỹ thuật nuôi giun cho phụ nữ nông thôn muốn tìm sinh kế mới. Tính đến nay, chị đã góp phần đào tạo hơn 5.000 người.

Điều khiến câu chuyện của Kanika đáng kể không phải là con số doanh thu, mà là cách chị nhìn rác thải. Phân bò, lá khô, phụ phẩm nông nghiệp từng bị coi là những thứ bỏ đi, nhưng dưới mắt chị là nguyên liệu đầu vào miễn phí, là nguồn sống.

Chị làm một việc mà nhiều người không chịu làm: nhìn thấy giá trị trong những thứ người khác vứt bỏ và kiên trì đủ lâu để người khác cũng nhìn thấy điều đó.

Từ một người vợ góa sống nhờ gia đình, Kanika Talukdar giờ là doanh nhân có thể giúp đỡ người khác.

Chị dùng 12 năm để chứng minh rằng đôi khi cơ hội không nằm ở việc nghĩ ra điều gì đó chưa từng có, mà nằm ở việc bắt tay làm từ thứ nhỏ nhất: một khung tre, một nắm giun, và một khoản tiền tiết kiệm, rồi không bỏ cuộc khi xung quanh nói “không”.

Theo Moneycontrol, NDTV Profit, Startup Pedia