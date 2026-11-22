Anh Nguyễn Thành Được chăm sóc đàn gà nuôi trên nền đệm lót sinh học - Ảnh: K.S

Khởi nghiệp trên đất quê hương

Tốt nghiệp Trường đại học Nông lâm Huế chuyên ngành Thú y, anh Nguyễn Thành Được luôn trăn trở tìm hướng đi riêng trên chính quê hương mình. Năm 2014, với niềm đam mê chăn nuôi, anh bắt tay xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp.

Bên cạnh khu vực vườn nhà ở thôn Đông Chánh, anh Được mạnh dạn mua thêm gần 1 héc ta đất gò đồi tại thôn Nam Chánh để mở rộng trang trại chăn nuôi gia cầm. Nhờ nắm chắc kỹ thuật thú y, anh áp dụng phương pháp úm gà bài bản, cung cấp ra thị trường cả gà úm giống lẫn gà thịt thương phẩm.

Đối với đàn gà thịt, anh thả tự do trên các triền đồi dốc dưới tán tràm để gà tự tìm kiếm thức ăn tự nhiên trên đất, kết hợp cho ăn thêm lúa và các loại phụ phẩm nông nghiệp. Cách làm này giúp thịt gà luôn săn chắc, thơm ngon đặc trưng.

Trong quá trình chăm sóc, anh Được ứng dụng đệm lót sinh học ở khu vực chuồng nuôi nhằm xử lý chất thải, giảm thiểu mùi hôi và hạn chế dịch bệnh. Đến nay, quy mô chăn nuôi duy trì từ 5.000-6.000 con mỗi năm. Cùng với nuôi gà, anh đầu tư chăn nuôi lợn gần chục năm nay với 15 lợn nái và hơn 100 lợn thịt mỗi năm. Tổng thu nhập của gia đình đạt khoảng 300 triệu đồng/năm.

Anh Nguyễn Thành Được tích cực ứng dụng mạng xã hội để quảng bá, bán hàng trực tuyến, giúp ổn định đầu ra của sản phẩm - Ảnh: K.S

Chia sẻ về phương pháp chăn nuôi, anh Nguyễn Thành Được cho biết: “Tôi chú trọng hướng tới quy trình nuôi gà sạch, quản lý môi trường chuồng trại kỹ lưỡng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng thuốc kháng sinh. Khi gà đạt trọng lượng tiêu chuẩn, tôi xuất bán cho các thương lái. Thị trường hiện nay ưa chuộng sản phẩm chăn nuôi tự nhiên nên đầu ra khá thuận lợi”.

Bên cạnh bán hàng truyền thống tại các chợ địa phương, anh Được tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ năng bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội. Nhờ đó, thương lái tìm đến tận trang trại thu mua, giúp ổn định giá cả.

Lan tỏa hiệu quả đến cộng đồng

Hơn 12 năm gắn bó với nghề chăn nuôi, anh Được luôn sẵn lòng đồng hành với bà con trong vùng. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình nuôi gà thả đồi, anh Nguyễn Đăng Minh ở thôn Nam Chánh, người vốn trước đây chỉ tập trung trồng rừng, đã chủ động tìm đến học hỏi. Nhờ anh Được tận tình hướng dẫn từ cách thiết kế chuồng trại, kỹ thuật úm gà cho đến lịch tiêm phòng, anh Minh mạnh dạn đầu tư chăn nuôi và đến nay đã xuất bán thành công 3 lứa gà với hàng trăm con.

Anh Nguyễn Thành Được (bên trái) hướng dẫn anh Nguyễn Đăng Minh kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn gà - Ảnh: K.S

Anh Nguyễn Đăng Minh chia sẻ: “Khi nuôi thêm gà, anh Được giúp tôi theo cách cầm tay chỉ việc, hướng dẫn chi tiết từng công đoạn kỹ thuật. Anh còn hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm nên tôi rất tin tưởng, tâm lý yên tâm sản xuất. Nhờ mô hình này, gia đình tôi có thêm hướng làm ăn mới, kinh tế từng bước đi vào ổn định”.

Mô hình liên kết chăn nuôi của anh Được góp phần mở ra thói quen sản xuất an toàn, bền vững tại địa phương. Nhờ sự hỗ trợ về đầu ra, nhiều hộ dân mạnh dạn mở rộng quy mô đàn gia cầm. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh trên gia súc diễn biến phức tạp, anh Được quyết định chuyển hướng sang tập trung nuôi gà thả đồi với quy mô lớn.

Anh Nguyễn Thành Được (bên phải) cùng anh Nguyễn Đăng Minh theo dõi đàn gà thịt nuôi thả tự do dưới tán rừng tràm - Ảnh: K.S

Dự kiến thời gian tới, anh mở rộng quy mô chăn nuôi gà từ 8.000-10.000 con mỗi năm. Phương thức chăn nuôi kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ thuật đệm lót sinh học và chủ động kênh phân phối của anh Được cho thấy hướng làm ăn đúng đắn. Nỗ lực vươn lên cùng tinh thần sẻ chia của anh góp phần nâng cao đời sống gia đình, chung tay xây dựng quê hương.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Hải Lăng Trần Quang Dũng cho biết: “Anh Nguyễn Thành Được là tấm gương điển hình trên địa bàn. Anh đã biết tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai và không gian đồi rừng của địa phương để phát triển chăn nuôi phù hợp, mang lại giá trị kinh tế thiết thực. Đặc biệt, tinh thần dám nghĩ, dám làm, tận tình chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các hội viên nông dân khác về kinh nghiệm, kỹ thuật và đầu ra sản phẩm của anh Được rất đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương”.