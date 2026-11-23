Cô và trò lớp 6A17, Trường THCS Trưng Vương trong giờ đọc sách và trao đổi nhóm theo từng chủ đề môn học.

Gieo thói quen đọc từ trường học đến cộng đồng

Phát triển văn hóa đọc không đơn thuần là khuyến khích mỗi người đọc thêm nhiều cuốn sách, mà quan trọng hơn là hình thành thói quen học hỏi, biết lựa chọn tri thức và vận dụng những điều đã đọc vào cuộc sống.

Tại Trường THCS Trưng Vương (phường Phan Đình Phùng), thói quen đọc sách đang được nuôi dưỡng từ sự quan tâm và yêu thích của học sinh. Bên cạnh truyện văn học, truyện tranh, sách khám phá khoa học, lịch sử hay những tác phẩm viết về tình bạn, tuổi học trò, nhiều em còn chủ động tìm đọc sách về kỹ năng sống, tâm lý lứa tuổi và tình cảm tuổi dậy thì.

Ở độ tuổi có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, học sinh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến bản thân, tình bạn, cách ứng xử với cha mẹ, thầy cô và những rung động đầu đời. Những cuốn sách có nội dung gần gũi, cách diễn đạt dễ hiểu giúp các em trang bị thêm kiến thức để nhận biết, chia sẻ và điều chỉnh cảm xúc, đồng thời học cách xây dựng những mối quan hệ lành mạnh.

Với nhiều học sinh, đọc sách không chỉ để giải trí hay phục vụ học tập, mà còn là cách tìm lời giải đáp cho những băn khoăn trong cuộc sống. Qua từng trang sách, các em từng bước mở rộng hiểu biết, biết lắng nghe, thấu hiểu người khác và tự tin hơn trên hành trình trưởng thành.

Không chỉ trong trường học, văn hóa đọc còn được nuôi dưỡng khi sách hiện diện ngay trong không gian sinh hoạt hằng ngày của người dân, thay vì chỉ được lưu giữ trên giá tại những thư viện lớn. Tại tổ dân phố 13, phường Tích Lương, Thư viện cộng đồng với gần 1.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của thiếu nhi trong khu dân cư.

Sau giờ tan học hoặc vào những buổi tối, ngày cuối tuần, thay vì chỉ dành thời gian cho các thiết bị điện tử, nhiều em nhỏ rủ nhau đến thư viện, say mê lật giở từng trang truyện, sách kỹ năng, khoa học thường thức.

Mô hình điểm thư viện gắn với trung tâm sinh hoạt cộng đồng sau thời gian triển khai trên địa bàn tỉnh đã cho thấy hiệu quả thiết thực. Không chỉ là nơi đọc sách, tìm hiểu tri thức, không gian này còn hòa nhịp với các hoạt động văn nghệ, giao lưu, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Thực tế cho thấy, nhu cầu đọc ở cơ sở không hề thiếu. Điều quan trọng là tạo được không gian đọc rộng mở và bổ sung nguồn sách phù hợp với từng lứa tuổi, đối tượng.

Nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn này, Thư viện tỉnh Thái Nguyên đang tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng mô hình thư viện cơ sở, nghiên cứu tận dụng các trụ sở dôi dư tại địa phương để hình thành thư viện công cộng, phục vụ nhu cầu đọc sách và học tập suốt đời của nhân dân. Đây là hướng đi thiết thực, vừa phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tránh lãng phí, vừa mở rộng những điểm tiếp cận tri thức gần dân.

Trong năm 2026, các hoạt động khuyến đọc trên địa bàn tỉnh được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, hướng mạnh về cơ sở. Từ Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, các hoạt động hưởng ứng tại nhiều trường học đến Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026, thu hút đông đảo học sinh tham gia, tất cả đều hướng tới mục tiêu khơi dậy niềm yêu thích sách, từng bước hình thành thói quen đọc trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Đọc sâu, chọn lọc tri thức trong thời đại số

Trong bối cảnh đó, sự phát triển của công nghệ đang làm thay đổi đáng kể cách con người tiếp cận tri thức. Sách giấy, sách điện tử, sách nói cùng các nền tảng cung cấp thông tin trực tuyến mang đến nhiều lựa chọn cho bạn đọc. Người dân ở vùng xa có thể tiếp cận những tài liệu trước đây khó tìm kiếm; học sinh có thêm nguồn tham khảo ngoài sách giáo khoa; người trưởng thành cũng có thể tranh thủ đọc hoặc nghe sách trong những khoảng thời gian phù hợp.

Tuy nhiên, thuận tiện hơn không đồng nghĩa với đọc hiệu quả hơn. Giữa dòng thông tin dày đặc trên mạng xã hội và các nền tảng số, người đọc dễ bị cuốn vào những nội dung ngắn, nhanh nhưng thiếu kiểm chứng. Việc lướt qua nhiều thông tin đôi khi tạo cảm giác đã biết nhiều, song chưa chắc giúp hiểu sâu bản chất vấn đề. Đây cũng là thách thức đối với việc duy trì thói quen đọc có chiều sâu, đặc biệt ở giới trẻ.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Bắc Kạn cùng nhau đọc “Nhật ký đọc sách”. Ảnh: B.P

Mặt khác, đọc sách trong thời đại số còn đòi hỏi người đọc phải có kỹ năng lựa chọn và kiểm chứng thông tin. Không phải tài liệu nào được chia sẻ rộng rãi cũng có giá trị; không phải cuốn sách bán chạy nào cũng phù hợp với mọi lứa tuổi. M

Mỗi người cần biết tìm đến những nguồn xuất bản đáng tin cậy, lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu, đồng thời giữ tư duy độc lập trước những thông tin tiếp nhận được. Bởi mục đích cuối cùng của việc đọc không phải là tích lũy thật nhiều thông tin, mà là hiểu đúng, biết vận dụng và hình thành cách nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn.

Từ trường học, thư viện đến từng khu dân cư, có thể thấy phát triển văn hóa đọc không phải là việc làm trong ngày một ngày hai, mà cần sự chung tay, kiên trì của cả gia đình, nhà trường và cộng đồng. Bên cạnh việc mở rộng không gian đọc, đa dạng hóa nguồn sách và tổ chức các hoạt động khuyến đọc, điều quan trọng là khơi dậy niềm yêu thích, hình thành nhu cầu đọc tự thân ở mỗi người.

Khi sách trở thành người bạn đồng hành trong đời sống thường ngày, khi mỗi người biết đọc để hiểu, để suy ngẫm và vận dụng tri thức vào thực tiễn, văn hóa đọc sẽ không chỉ hiện diện trong những ngày hội hay phong trào, mà thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội. Đó cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội học tập, bồi đắp tri thức và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong mỗi con người.