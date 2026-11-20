Với chủ đề “Kết nối ký ức lịch sử và khát vọng tuổi trẻ - Tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11“, chương trình diễn ra theo mạch nội dung: “Lời hẹn tuổi đôi mươi”, “Máu và hoa - Người lính trở về”, “Gieo mầm và Tri ân”. Đây là sự kết hợp giữa hoạt động giao lưu với nhân chứng lịch sử và các tiết mục nghệ thuật, âm nhạc. Mỗi phần nội dung góp phần tái hiện ký ức chiến tranh, khắc họa phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và kết nối những giá trị lịch sử với trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

TS Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi phát biểu tại chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình cũng là dịp tri ân các thầy cô giáo, những người đang bền bỉ truyền trao tri thức, vun đắp nhân cách và chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh, sinh viên. Sự hiện diện của các nhân chứng lịch sử và những người làm công tác giáo dục trong cùng một không gian mang ý nghĩa đặc biệt: Tri ân những người đã cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc và những người đang ngày ngày góp sức xây dựng tương lai đất nước.

Các nhân chứng lịch sử chia sẻ về năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với các cựu chiến binh, những nhân chứng lịch sử từng trực tiếp tham gia vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đó là Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tân, nguyên Trắc thủ góc tà, Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361; Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Đài, nguyên Sĩ quan điều khiển, Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361; Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Ngọc Diệu, nguyên Trắc thủ ra-đa, Đại đội 14, Trung đoàn 290. Cùng tham gia giao lưu là các thành viên kíp xe tăng 390, chiếc xe tăng đã húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập trưa 30-4-1975: Trung úy Vũ Đăng Toàn, Chính trị viên, Đại đội 4, Trưởng xe; Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên, Pháo thủ số 1; Trung sĩ Nguyễn Văn Tập, lái xe.

Mỗi câu chuyện, chia sẻ của các cựu chiến binh mang đến cho chương trình một phần ký ức về những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt. Đó là những ngày đêm bám trận địa, bảo vệ bầu trời Tổ quốc; là những trận đánh quyết liệt, những phút giây đối mặt với hiểm nguy và tinh thần đoàn kết, hiệp đồng của những người đồng đội. Qua lời kể của các nhân chứng, những sự kiện lịch sử hiện lên sinh động, gần gũi, giúp các em học sinh, sinh viên hiểu hơn về sự hy sinh, lòng quả cảm và ý chí kiên cường của các bậc cha anh.

Phát biểu tại chương trình, TS Nguyễn Tiến Luận, Nhà sáng lập Hệ thống giáo dục Nguyễn Trãi, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi mong muốn các em học sinh, sinh viên biết trân trọng sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, nuôi dưỡng và biến lòng biết ơn thành những hành động cụ thể; học thật, làm thật, không ngừng bứt phá, dấn thân đưa trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới.