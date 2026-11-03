Nuôi dưỡng tri thức, vun đắp yêu thương từ bữa ăn học đường

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Đặng Lê Thanh Hoà – Lớp 7C0, Trường THCS - THPT Newton, tại hạng mục “Viết về Trường học Hạnh phúc” trong Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026”. Tác phẩm của em kể về niềm vui từ những khay cơm đủ chất, những giờ ăn trưa rộn rã tiếng cười và sự chăm chút thầm lặng của thầy cô, các cô chú nhà bếp.

Đối với mái trường Newton, mỗi học sinh được ươm mầm và đào tạo thành những nhà lãnh đạo tương lai, tài ba. Mỗi học sinh không chỉ được đào tạo về tri thức mà còn được nuôi dưỡng bằng những thứ giản dị nhất: đó là bữa ăn.

Điều học sinh Newton luôn mong chờ không phải là tiếng chuông reo giờ ra chơi, mà là tiếng leng keng của những chiếc thìa, khay nhôm va vào nhau. Có lẽ thời khắc ấy cũng là lúc các bạn ríu rít gọi nhau trong sự quyến rũ của vitamin hạnh phúc hòa lẫn với mùi thơm của tình yêu thương được chưng cất từ những khay cơm ấm áp tình người.

Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông reo báo giờ ăn, thì các bạn lại háo hức ra xếp hàng ngay ngắn lấy cơm và muốn khám phá xem hôm nay có món gì. Ngày trước, em cứ nghĩ ăn cơm là để no, nhưng bây giờ khi đã là một học sinh lớp 7 dưới ngôi trường nhà Newton, em mới hiểu rằng một bữa ăn ngon giúp chúng ta khỏe mạnh, học tập tốt hơn và nhận được nhiều sự yêu thương, quan tâm hơn.

Với em, hạnh phúc đôi khi lại là những điều giản dị như bát cơm ấm áp, chan chứa tình yêu thương đong đầy hạnh phúc. Mỗi ngày đi học, chúng em đều háo hức ngóng chờ sau giờ học để chuẩn bị đi ăn trưa. Trên bàn ăn là những khay cơm được chuẩn bị đầy đủ, các bạn xếp hàng để lấy cho mình những thứ ngon nhất rồi đặt lên khay. Có hôm là cơm, thịt, rau, canh nóng và hoa quả. Bữa ăn còn có sữa tươi, trái cây và những thức ăn dinh dưỡng khác.

Nhìn những món ăn tươi ngon và nhiều màu sắc, em thấy bữa cơm trưa giống như một món quà nhỏ mà nhà trường dành cho các học sinh. Cô của em luôn nhắc nhở các bạn phải ăn rau. Nhưng có nhiều bạn lại không thích ăn rau và không gắp rau. Cô bảo các bạn và em hãy thử ăn một ít rồi thử cảm nhận ra sao. Thật bất ngờ, rau lại không khó khăn như chúng em nghĩ... ngược lại nó rất ngon và bổ dưỡng. Từ đó, cả lớp ai cũng tự động gắp cho mình rau, trái cây, uống đủ nước và không bỏ bữa. Em hiểu rằng dinh dưỡng là thứ nuôi chúng ta lớn lên và là nguồn năng lượng giúp chúng em hoạt động tích cực.

Khi ăn đủ chất, em thấy mình khỏe mạnh hơn, học bài nhanh, dễ học thuộc lòng hơn. Không chỉ chú ý đến dinh dưỡng, em và các bạn còn tích cực chơi các hoạt động thể thao và rèn luyện sức khỏe. Cứ đến giờ ra chơi, sân trường Newton lại rộn ràng những tiếng cười khi chúng em thi nhau nhảy dây, đánh cầu lông và luyện đá bóng.

Mặc dù giờ ra chơi không nhiều nhưng đủ khiến cho mọi người cảm thấy vui và được nghỉ ngơi thư giãn sau những tiết học. Sự kết hợp giữa những bữa ăn đủ chất dinh dưỡng và việc chăm chỉ tập thể dục giúp cơ thể dẻo dai, tinh thần vui vẻ, bớt mệt mỏi, áp lực sau những giờ học căng thẳng. Bữa ăn còn giúp em có thêm năng lượng để khám phá những điều mới mẻ và phát triển bản thân.

Mỗi ngày đến trường là một ngày tuyệt vời. Mỗi bữa ăn tại trường là mỗi giờ hạnh phúc. Em mong niềm hạnh phúc ấy sẽ tiếp tục được nối dài và lan tỏa đến nhiều bạn nhỏ xung quanh em. Đặc biệt là những bạn học sinh ở vùng khó khăn còn thiếu thốn. Bữa cơm tại trường của các bạn sẽ không còn mì tôm, khoai luộc mà sẽ có thêm thật nhiều màu sắc. Đó là màu sắc của dinh dưỡng. Màu sắc của tình yêu và niềm hạnh phúc.

Em nhận ra bữa ăn là lúc để chúng ta quây quần, đoàn tụ bên nhau, lúc để chia sẻ, quan tâm. Đó là giờ phút khoảnh khắc mà gia đình đoàn tụ sau một ngày làm việc mệt mỏi, là lúc cả lớp nói chuyện, vui đùa với nhau. Những để có một bữa cơm ngon chúng ta cần nhớ đến và biết ơn những người nơi góc bếp đã đổ mồ hôi công sức để làm ra những bữa cơm nóng hổi.

Em nhận ra rằng phía sau bữa cơm ngon và giờ vui chơi là sự chung tay vô cùng ấm áp của gia đình, nhà trường. Đó là tình yêu thương khi bố mẹ dạy ăn chín uống sôi, còn cô giáo dạy phải ăn thật chậm và từ tốn. Đó là sự tận tụy của nhà trường và các bác nấu ăn - người chuẩn bị những bữa ăn nóng hổi, dinh dưỡng.

Sự tận tâm ấy đã tạo nên một ngôi trường đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai... và là nơi đào tạo về tri thức, kỹ năng sống vô cùng an toàn - khiến chúng em không phải lo lắng về thực phẩm hay không được quan tâm. Vì thế chúng ta nên trân trọng đồ ăn và trân trọng bữa cơm giản dị. Mặc dù giản dị nhưng lại chan chứa đầy tình yêu thương và tâm huyết của người nấu. Chúng ta không nên bỏ thừa và nên có lời cảm ơn đến mọi người.

Em mong những điều ý nghĩa này sẽ được lan tỏa tới mọi người, để mọi người biết xây dựng đời sống lành mạnh, nhắc nhở nhau ăn uống sạch sẽ, đủ chất và tập thể dục mỗi ngày.

Ngày trước, em cứ nghĩ trường học hạnh phúc là nơi có nhiều đồ chơi, nhiều điều thú vị, nhưng bây giờ, em đã hiểu rằng trường học hạnh phúc được tạo nên từ những điều giản dị nhất, đó là bữa ăn ngon ở trường.

Khi em ngồi ăn với cả lớp và cô giáo, cùng nhau trò chuyện, chia sẻ, cười đùa và cùng nhau ăn những bữa cơm nóng hổi, em nhận ra giờ ăn trưa là lúc chúng ta cảm nhận được sự bình yên và thấy rằng mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Trường học hạnh phúc là nơi các học sinh được chở che, được đào tạo về tri thức, được ươm mầm thành những nhà lãnh đạo tương lai tài ba và được chăm sóc trong môi trường an toàn. Đối với em, trường học hạnh phúc là nơi mỗi ngày em được học nhiều điều mới mẻ, thú vị, được yêu thương, quan tâm và được ăn những bữa ăn ngon.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản dị nhất, hạnh phúc có khi chỉ là một bữa ăn ngon đầy đủ dinh dưỡng và một cơ thể khỏe mạnh để học tập, vui chơi. Với em, hạnh phúc là mùi thơm của cơm, màu xanh của rau và nụ cười của học sinh Newton - những nhà lãnh đạo tương lai được chăm sóc, chăm chút, vun trồng không chỉ có trí thức, kĩ năng mà còn có cả tình yêu thương, lòng bao dung được gửi chọn trong từng bữa ăn, giấc ngủ.

Cảm ơn ngôi trường hạnh phúc, cảm ơn những người thầy, người cô, các bác nhân viên đã lặng thầm trong căn bếp để mỗi mầm non xanh ấy có thể khôn lớn khoẻ mạnh và trưởng thành.

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026" Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí tham gia cuộc thi (áp dụng đến 30/12/2026): https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc