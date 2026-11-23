Văn hóa không nằm ngoài đời sống

Khi nhắc đến văn hóa, chúng ta thường liên tưởng đến những lăng tẩm rêu phong, các lễ hội dân gian hay những phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Đó là những thành tố quan trọng làm nên bản sắc dân tộc, nhưng văn hóa không chỉ hiện diện trong những không gian mang tên di sản, cũng không chỉ thuộc về quá khứ. Văn hóa còn hiển hiện trong những nếp sinh hoạt quen thuộc: từ cách lựa chọn món ăn, trang phục, lời ăn tiếng nói đến cách ứng xử trong gia đình và cộng đồng.

Từ góc nhìn này, GS. Chung Hoàng Chương, người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực đa văn hóa cho rằng, mỗi người chúng ta thực chất đều đang “làm văn hóa” mỗi ngày qua những lựa chọn gần gũi, như món ăn hay con đường đi từ nhà đến nơi làm việc.

GS. Chung Hoàng Chương hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế CIS, trực thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. (ảnh Trần Vương)

Nhìn từ đó, văn hóa là một dòng chảy luôn vận động. Khi nhịp sống thay đổi, cách con người giao tiếp và tiếp nhận thế giới cũng chuyển mình. Trong quá trình ấy, văn hóa vừa được kế thừa, vừa tiếp tục được bồi đắp bằng những trải nghiệm của thời đại mới. Một giá trị truyền thống chỉ thực sự có sức sống lâu dài khi được cộng đồng duy trì thực hành, được thế hệ sau hiểu, đón nhận và tìm thấy sự gắn kết với đời sống đương đại.

Từ cội nguồn đến sáng tạo giá trị mới

Để dòng chảy ấy không bị gián đoạn, sự trao truyền giữa các thế hệ giữ vai trò quan trọng. Nếu những câu chuyện về lịch sử, phong tục chỉ nằm trên trang sách, khoảng cách giữa người trẻ với các giá trị truyền thống có thể ngày càng lớn. Ngược lại, khi những tri thức ấy trở thành chủ đề trao đổi trong gia đình, trường học và cộng đồng, văn hóa có thêm cơ hội đi vào nhận thức và đời sống.

GS. Chung Hoàng Chương đưa ra tình huống một người cha nhắc đến Huyền Trân Công chúa, từ đó người con hỏi mẹ về nhân vật lịch sử này. Cuộc trò chuyện có thể mở ra cơ hội để cả hai cùng tìm hiểu thêm. Theo ông, đó là sự học hỏi chung giữa các thế hệ, thay vì chỉ đơn thuần là quá trình người lớn truyền đạt kiến thức cho trẻ.

Ở góc độ giáo dục, TS. Quách Thu Nguyệt, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hoa Sen nhấn mạnh vai trò của việc hiểu lịch sử và văn hóa dân tộc đối với nhận thức của người trẻ. Theo bà, nếu không hiểu mình là ai, đất nước mình như thế nào, mỗi người sẽ khó hình thành đầy đủ ý thức về trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Việc bồi đắp nhận thức ấy cần được thực hiện bằng những hình thức phù hợp, khơi gợi sự tò mò và mong muốn tìm hiểu.

TS. Quách Thu Nguyệt là nhà hoạt động văn hóa, xuất bản và giáo dục tại TP.HCM, nguyên Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Trẻ.

Tuy nhiên, tiếp nối truyền thống không đồng nghĩa với việc sao chép nguyên trạng những gì thuộc về quá khứ. Mỗi thời đại có điều kiện sống, phương thức giao tiếp và nhu cầu biểu đạt riêng. Trên nền tảng những giá trị đã được kế thừa, mỗi thế hệ có thể sáng tạo những cách tiếp cận, hình thức thể hiện và sản phẩm văn hóa mới, phù hợp với bối cảnh đương đại.

Sự sáng tạo ấy không có nghĩa là tách rời truyền thống. Ngược lại, những giá trị được hình thành qua lịch sử chính là nền tảng để văn hóa tiếp tục phát triển. Bảo tồn giúp gìn giữ những giá trị cốt lõi, trong khi sáng tạo mở ra khả năng thích ứng, làm giàu và đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống hôm nay.

Giữ gìn văn hóa, vì thế, không chỉ là nâng niu những di sản cha ông để lại, mà còn là trách nhiệm thực hành, trao truyền và bồi đắp những giá trị ấy của mỗi thế hệ. Như chia sẻ của GS. Chung Hoàng Chương, con người đang “làm văn hóa” mỗi ngày. Mỗi cá nhân do đó không chỉ là người tiếp nhận di sản, mà còn là chủ thể góp phần tạo nên văn hóa hôm nay, đồng thời trao gửi những giá trị tiếp nối cho các thế hệ mai sau./.