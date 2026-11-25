Vừa qua, tại không gian văn hóa làng Ơp, gần 100 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và 122 trẻ Trường Mầm non Hoa Hồng hào hứng khám phá những nét đặc trưng trong đời sống của người Jrai. Qua lời giới thiệu của anh Rah Lan Thắng- hướng dẫn viên du lịch cộng đồng tại làng Ơp, các em tìm hiểu kiến trúc nhà rông, cây nêu cùng những nhạc cụ, vật dụng gắn với đời sống lao động, sinh hoạt của đồng bào Jrai.

Thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku) cùng hòa nhịp vào những điệu xoang, tiếng chiêng của Câu lạc bộ Cồng chiêng và Xoang làng Ơp. Ảnh: Hoàng Hoài

Sự tò mò của các em thể hiện qua những câu hỏi về công dụng của từng hiện vật, ý nghĩa các bức tượng điêu khắc dân gian hay cách sử dụng nhạc cụ truyền thống. Đặc biệt, được nghe trình diễn cồng chiêng, thử tập chơi nhạc cụ và hòa mình vào điệu xoang đã mang đến cho học sinh những trải nghiệm trực quan, sinh động.

Em Đào Thúy Anh (học sinh lớp 4.4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) chia sẻ: “Em thích nhất là được thử tập chơi cồng chiêng và khám phá những bức tượng điêu khắc, em ấn tượng nhất bức tượng mẹ cõng con. Từ đó, em hiểu thêm về tình yêu thương của cha mẹ và đời sống của đồng bào Jrai ngày xưa. Về nhà, em sẽ kể cho bố mẹ nghe những điều thú vị đã được khám phá”.

Anh Rah Lan Thắng (bìa phải)-hướng dẫn viên du lịch cộng đồng tại làng Ơp, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của người Jrai đến học sinh. Ảnh: Hoàng Hoài

Không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho học sinh, hoạt động còn là dịp để những người am hiểu văn hóa địa phương trực tiếp giới thiệu, chia sẻ và truyền tình yêu văn hóa Jrai đến thế hệ trẻ.

Anh Rah Lan Thắng- hướng dẫn viên du lịch cộng đồng tại làng Ơp, chia sẻ: “Việc giới thiệu văn hóa Jrai đến các em học sinh là trách nhiệm lớn. Tôi cố gắng giải thích ý nghĩa của từng hiện vật, từ cồng chiêng, các loại nhạc cụ, tượng điêu khắc đến kiến trúc nhà rông và những phong tục trong đời sống của người Jrai, giúp các em có thêm kiến thức cơ bản, hiểu hơn về văn hóa của dân tộc mình. Qua đó, các em cũng biết trân trọng sự đa dạng văn hóa và tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc”.

Cô Bùi Thị Phương Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (bìa trái), cùng học sinh trải nghiệm các nhạc cụ truyền thống của người Jrai. Ảnh: Hoàng Hoài

Cô Bùi Thị Phương Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cho biết: “Việc đưa học sinh đến trải nghiệm tại không gian văn hóa làng Ơp giúp các em tiếp cận trực tiếp với văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai ngay tại địa phương. Thay vì chỉ tìm hiểu qua sách vở, các em được tận mắt quan sát, trực tiếp chạm vào hiện vật, nghe nghệ nhân giới thiệu và trải nghiệm diễn tấu cồng chiêng. Qua đó, học sinh hiểu sâu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống, thêm yêu và tự hào về quê hương.

Cô Hoa cho biết thêm, thời gian tới, nhà trường mong muốn tiếp tục phối hợp với địa phương và các nghệ nhân tổ chức hoạt động ngoại khóa, tạo điều kiện để học sinh tham gia các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là cồng chiêng, qua đó nuôi dưỡng tình yêu và ý thức gìn giữ di sản trong thế hệ trẻ.

Các em Trường Mầm non Hoa Hồng thích thú khi được tìm hiểu, trải nghiệm các nhạc cụ truyền thống của người Jrai. Ảnh: Bá Bính

Theo kế hoạch, trong tháng 11 và 12-2026, học sinh các trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, THCS Phạm Hồng Thái, Mầm non Hoa Hồng và Mầm non Hoa Phong Lan sẽ tiếp tục được tham quan, tìm hiểu không gian văn hóa làng Ơp vào các ngày thứ Ba, thứ Tư hằng tuần. Hoạt động nằm trong chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), góp phần tạo thêm cơ hội để học sinh tiếp cận, tìm hiểu và cảm nhận những giá trị văn hóa truyền thống ngay tại địa phương.

Cùng với hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh, phường Pleiku cũng chú trọng bảo tồn di sản từ cộng đồng. Theo ông Trần Anh Tuấn- Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Pleiku, việc thành lập Câu lạc bộ Cồng chiêng và Xoang làng Ơp, ra mắt ngày 14-11 vừa qua là một trong những hoạt động cụ thể nhằm duy trì không gian sinh hoạt, thực hành và trao truyền văn hóa truyền thống. Qua đó, các nghệ nhân lớn tuổi có điều kiện truyền dạy tiếng chiêng, những bài chiêng cổ cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng.

Qua lời giới thiệu của anh Rah Lan Thắng, học sinh tìm hiểu ý nghĩa các bức tượng gỗ dân gian tại làng Ơp. Ảnh: Hoàng Hoài

Đưa văn hóa đến gần học sinh là một cách khơi gợi tình yêu văn hóa truyền thống, bồi đắp ý thức gìn giữ và tiếp nối những giá trị qua các thế hệ. Đây cũng là mục tiêu mà phường Pleiku hướng đến thông qua các hoạt động trải nghiệm và duy trì câu lạc bộ văn hóa tại cộng đồng.