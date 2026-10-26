Nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và tính tự lập cho trẻ từ những bài học thực tế tại Quảng Đà X-Camp

Học sinh các trường mầm non tham quan và vui chơi cùng động vật tại Khu giáo dục trải nghiệm. Ảnh: PHẠM MINH

Học bằng đôi tay và sự tò mò

Tại Vườn dinh dưỡng thuộc Khu giáo dục trải nghiệm Quảng Đà X-Camp (xã Hòa Tiến), Thái Bảo (5 tuổi) và Hữu Đạt (6 tuổi) chăm chú theo dõi thí nghiệm tìm hiểu vitamin C trong rau. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, hai em hào hứng khám phá kiến thức khoa học qua hoạt động thực hành.

Tại khu vực trải nghiệm ẩm thực, các hoạt động nhào bột, nặn bánh, tráng mỳ Quảng cũng thu hút đông đảo em nhỏ. Không chỉ quan sát người hướng dẫn, các bé còn được tự tay thực hiện từng công đoạn và thưởng thức thành phẩm.

Trẻ hào hứng tham gia tráng mỳ Quảng tại khu trải nghiệm Quảng Đà X-Camp. Ảnh: PHẠM MINH

Đưa con trai Đỗ Đăng Khoa (4 tuổi) tham gia trải nghiệm, chị Nguyễn Bích Hà (phường Hòa Xuân) rất vui khi thấy con chủ động làm bánh, tráng mỳ mà không cần mẹ hỗ trợ nhiều.

Vốn yêu thích món mỳ Quảng, Đăng Khoa chăm chú quan sát cách tráng bánh, cắt sợi rồi hào hứng làm theo. Từ món ăn quen thuộc, bé bắt đầu tò mò về quy trình chế biến và nguồn gốc của món mỳ quê hương.

“Con còn hỏi mỳ được làm ra như thế nào, có nguồn gốc ở đâu. Tôi thấy việc đưa những món ăn truyền thống vào hoạt động giáo dục cho trẻ rất ý nghĩa”, chị Hà chia sẻ.

Chị Hà nhận thấy các hoạt động ngoài lớp học giúp trẻ vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tính tự lập và khả năng ứng biến. Chị mong con có thêm cơ hội khám phá, thử sức với những công việc phù hợp lứa tuổi để ngày càng chủ động, tự tin hơn.

Mở rộng không gian học tập cho trẻ

Bên cạnh làm bánh, tráng mỳ, trẻ còn được gieo hạt, chăm sóc cây xanh, tìm hiểu về vật nuôi và tham gia các hoạt động vận động. Những trải nghiệm này diễn ra trong khuôn viên rộng khoảng 6.000m² của Quảng Đà X-Camp, với các không gian theo chủ đề như Vương quốc xanh, Ngôi làng ríu rít, Vùng đất chiến binh, Bản làng nguồn cội và Cánh đồng tuổi thơ.

Trẻ mầm non được theo dõi quá trình sinh trưởng của cây xanh thông qua trải nghiệm tại các giờ học ngoại khóa. Ảnh: TRÂM ANH

TS Huỳnh Thị Hòa, nhà sáng lập Quảng Đà X-Camp, bày tỏ mong muốn tạo dựng một môi trường học tập gần gũi thiên nhiên, nơi trẻ được nuôi dưỡng trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo cùng tình yêu quê hương.

Bà đặc biệt chú trọng đưa văn hóa bản địa vào các hoạt động trải nghiệm. Tại không gian Bản làng nguồn cội, trẻ được tìm hiểu cách làm mỳ Quảng, các loại bánh truyền thống từ gạo, qua đó hiểu thêm giá trị của những món ăn gắn bó với đời sống người dân xứ Quảng.

Cùng với văn hóa quê hương, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường được lồng ghép vào các hoạt động thực hành và khu trải nghiệm “từ trang trại đến bàn ăn”. Bà Hòa mong các em sớm hình thành tình yêu thiên nhiên, bắt đầu từ những công việc phù hợp với khả năng của mình.

“Ban đầu chỉ là những việc đơn giản như trồng cây, chăm sóc và giữ gìn cây xanh. Khi lớn hơn, các con sẽ hiểu sâu hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường”, bà Hòa chia sẻ.

Các chương trình trải nghiệm cũng được xây dựng phù hợp với nhận thức của từng lứa tuổi. Trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi được làm quen với thiên nhiên, môi trường và những nét cơ bản của nghề truyền thống.

Học sinh tiểu học tìm hiểu quá trình phát triển của cây trồng, cách chăm sóc vật nuôi; trong khi học sinh THCS tiếp cận sâu hơn những kiến thức khoa học liên quan đến điều kiện phát triển của thực vật và động vật.

[VIDEO] - Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đánh giá về vai trò của hoạt động trải nghiệm với chất lượng giáo dục:

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, đánh giá những không gian trải nghiệm như Quảng Đà X-Camp góp phần bổ sung môi trường học tập thực tế, phù hợp với định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Trong điều kiện cơ sở vật chất tại một số trường học còn hạn chế, các mô hình này tạo cơ hội để học sinh trực tiếp quan sát những hoạt động sản xuất, chăm sóc cây trồng, vật nuôi vốn khó tái hiện đầy đủ trong lớp học.

Đặc biệt đối với trẻ mầm non, việc tận mắt quan sát và tìm hiểu những công việc gần gũi giúp các em tiếp cận kiến thức sinh động, dễ hiểu hơn. Qua đó, trẻ từng bước hình thành tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

[VIDEO] - Tiến sĩ Huỳnh Thị Hòa chia sẻ về mục đích giáo dục của khu giáo dục trải nghiệm: