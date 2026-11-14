Nuôi dưỡng tình yêu quê hương từ những trải nghiệm

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Đức Xuân) hào hứng vẽ tranh.

Trong giờ sinh hoạt của Câu lạc bộ Mỹ thuật Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Đức Xuân), những học sinh lớp 1 chăm chú hoàn thiện bức tranh về lá cờ Tổ quốc.

Mỗi bức tranh có cách thể hiện riêng, nhưng đều bắt nguồn từ những hình ảnh gần gũi với các em. Ở lứa tuổi vừa rời trường mầm non, hoạt động này giúp học sinh làm quen với việc quan sát, nhận biết màu sắc, rèn luyện sự tập trung và phát huy khả năng sáng tạo.

Cô giáo Lý Thị Phương Thảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mỹ thuật, cho biết: Với chủ đề quê hương, đất nước, giáo viên sử dụng hình ảnh trực quan, hướng dẫn từng bước và khuyến khích các em tự hoàn thiện sản phẩm. Qua hoạt động này, học sinh có cơ hội bày tỏ tình cảm, bước đầu hình thành ý thức trân trọng những biểu tượng thân thuộc của đất nước.

Với học sinh lớp 1, tình cảm ấy được thể hiện rất hồn nhiên. Em Triệu Thị Hồng Hạnh chia sẻ: Con rất yêu lá cờ. Khi được vẽ lá cờ, con thấy rất vui, con rất yêu nước Việt Nam.

Còn em Tống Ngọc Hà chọn vẽ một bạn nhỏ cầm cờ bởi em thường nhìn thấy hình ảnh lá cờ ở trường học và trên đường phố. Những chia sẻ giản dị cho thấy các em đang tiếp nhận bài học về quê hương qua chính những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.

Tại xã Nghĩa Tá, học sinh có cơ hội tìm hiểu văn hóa truyền thống qua tiếng đàn Tính và lời hát Then. Lớp truyền dạy do UBND xã tổ chức thu hút hơn 20 học sinh Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá đăng ký tham gia. Tại đây, các em được giới thiệu về làn điệu Then, cách sử dụng nhạc cụ, tập gảy đàn và luyện hát từng câu.

Học sinh xã Nghĩa Tá tập luyện hát Then, làm quen với làn điệu dân ca truyền thống của đồng bào Tày, Nùng.

Với những học sinh lần đầu cầm đàn, việc giữ nhịp, đặt tay đúng vị trí hay ghi nhớ lời hát còn nhiều bỡ ngỡ. Người hướng dẫn làm mẫu, sửa từng thao tác để các em luyện tập nhiều lần.

Em Nguyễn Kim Ngân, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá, cho biết: Từ nhỏ đã được nghe hát Then, đàn Tính nên em rất yêu thích. Em mong muốn học được nhiều bài hát dân tộc để có thể biểu diễn và giới thiệu với bạn bè.

Lớp học có học sinh thuộc nhiều dân tộc khác nhau, trong đó có cả học sinh dân tộc Dao. Qua quá trình học tập, các em có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa của đồng bào Tày, Nùng và các cộng đồng cùng sinh sống trên địa bàn.

Thầy giáo La Văn Du, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hương sắc ATK Nghĩa Tá, cho biết: Lớp học tạo không gian để thiếu nhi tìm hiểu, giao lưu và thêm yêu những giá trị văn hóa của quê hương.

Từ giờ học vẽ đến lớp truyền dạy hát Then, đàn Tính, các hoạt động trải nghiệm mở ra cách tiếp cận sinh động trong giáo dục thiếu nhi. Các em được trực tiếp thực hành, thể hiện sở thích và khám phá những điều gần gũi với cuộc sống.

Một bức tranh có thể chưa thật khéo, một câu hát có thể chưa tròn vành rõ tiếng, nhưng điều quan trọng là các em đã có những trải nghiệm đầu tiên để cảm nhận tình yêu quê hương, văn hóa dân tộc. Qua đó, tình cảm ấy được bồi đắp tự nhiên, giúp các em thêm hiểu, thêm yêu nơi mình sinh ra, lớn lên và biết trân trọng, gìn giữ những giá trị truyền thống của quê hương.