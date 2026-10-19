Nuôi dưỡng tình yêu các món bánh truyền thống cho giới trẻ

Bánh truyền thống của Việt Nam được đánh giá cao về sự độc đáo, tinh tế.

Ngày 18/10, tại TPHCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao và Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức tọa đàm "Nuôi dưỡng tình yêu bánh Việt cho giới trẻ Việt".

Tại chương trình, bà Bùi Thị Thúy Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bột - Thực phẩm Tài Ký kể về ký ức tuổi thơ với chén chè mẹ làm từ củ khoai mì còn sót lại trên gác bếp. Là hình ảnh mẹ đút từng muỗng cho 5 đứa con, cho đến những muống cuối cùng nhưng bột vẫn trong, thơm, không bị vữa.

Từ những bước đi ban đầu, trải qua hành trình 50 năm, đến nay, bên cạnh thị trường trong nước, sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu sang 34 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường tại châu Âu.

Mới đây, tại Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao, gian hàng của công ty đã tổ chức nhiều hoạt động tương tác với khách tham quan. Bà Loan cho hay bản thân cảm thấy bất ngờ và vui, khi giới trẻ có sự tò mò, quan sát, muốn tìm hiểu cặn kẽ về quy trình làm các loại bánh.

"Trước đây, nguyên liệu làm bánh thường dựa vào kinh nghiệm của bà, của mẹ. Để nuôi dưỡng, lan tỏa tình yêu bánh Việt cho giới trẻ thì phải làm cho giới trẻ biết được làm bánh không cực nhọc như ngày xưa nữa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, sự tinh tế", bà nói.

Từ trái qua: bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao; bà Bùi Thị Thúy Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bột - Thực phẩm Tài Ký; nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương, tại chương trình tọa đàm.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bột - Thực phẩm Tài Ký cũng "bật mí" về một số kế hoạch trong thời gian tới nhằm lan tỏa, là câu nối để giới trẻ biết nhiều hơn về các loại bánh Việt như làm bảo tàng bánh Việt gắn với các dân tộc Việt Nam để giới trẻ trải nghiệm, khám phá. Hay tổ chức bếp hướng dẫn nấu ăn cho gen Z, nơi các nghệ nhân, đầu bếp sẵn sàng chia sẻ những bí quyết để có những món bánh ngon, đảm bảo chất lượng.

"Hành trình kinh doanh của tôi có 3 nguyên tắc vàng, đó là: tập quan sát thật là kỹ, tự khám phá thật là sâu và có tính kỹ luật thật cao. Để nâng tầm sản phẩm Việt thì hoạt động nghiên cứu và phát triển rất quan trọng, phải có sản phẩm mới nhưng phải làm sao vẫn đảm bảo được hương vị Việt". Bà Bùi Thị Thúy Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bột - Thực phẩm Tài Ký

Cũng theo nữ giám đốc, những hoạt động của công ty không chỉ hướng đến giới trẻ trong nước mà còn mong muốn lan tỏa đến những bạn trẻ Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, thông qua các nền tảng mảng xã hôi; góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc, truyền thống ẩm thực Việt.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, cho rằng phát triển bánh truyền thống cần gắn việc gìn giữ kỹ thuật chế biến và giá trị văn hóa với đổi mới sản phẩm. Theo bà, doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường quốc tế cần chú trọng chất lượng, cải tiến nguyên liệu, kích cỡ, cách trình bày và bao bì để phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Để làm bánh ngon thì đòi hỏi nguyên liệu, kỹ thuật và kinh nghiệm

Là một người mê bánh Việt từ nhỏ, nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương cho hay bánh truyền thống ngày càng "vắng bóng" ở chợ, trong khi thế giới ngày càng có nhiều loại bánh mới. Điều này khiến cho bánh truyền thống Việt dễ bị lép vế ngay trên sân nhà.

Theo bà Sương, việc các doanh nghiệp triển khai các hoạt động nhằm giữ gìn, lan tỏa bánh truyền thống Việt là hết sức ý nghĩa; đồng thời thấy rất vui khi giới trẻ quan tâm, tìm hiểu về quy trình làm bánh truyền thống.

"Để làm bánh ngon thì đòi hỏi nguyên liệu, kỹ thuật và kinh nghiệm. Bánh truyền thống Việt nếu cần vươn xa thì cần còn nhiều điều phải làm; phải gia công thêm để nâng tâm ẩm thực từ dân giã đến hàn lâm", nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương chia sẻ.