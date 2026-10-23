Nuôi dưỡng tình yêu biển đảo qua mô hình cột mốc Trường Sa

Từ những mô hình cột mốc Trường Sa trong sân trường, tình yêu biển đảo đang được vun đắp cho thế hệ trẻ Khánh Hòa bằng những hình thức giáo dục trực quan, sinh động. Không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những công trình này còn góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương.

Dấu ấn Trường Sa giữa sân trường

Vào giờ ra chơi, khu vực cột mốc Trường Sa tại Trường Tiểu học Khánh Bình - Phân hiệu Khánh Đông lại rộn ràng tiếng nói cười. Từng tốp học sinh quây quần bên cột mốc, chăm chú tìm hiểu những thông tin về Trường Sa. Em Nguyễn Kim Bảo Ngọc (học sinh lớp 5B3) là một trong những học sinh nhớ rõ các thông tin được khắc trên công trình. "Cột mốc Trường Sa trong sân trường giúp chúng em hiểu thêm về biển, đảo và chủ quyền của Tổ quốc. Em mong một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến Trường Sa, tận mắt ngắm nhìn biển, đảo quê hương. Để thực hiện ước mơ ấy, em sẽ cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện bản thân để trở thành người có ích cho đất nước”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Trường Tiểu học Khánh Bình - Phân hiệu Khánh Đông tổ chức lễ chào cờ dưới mô hình cột mốc Trường Sa.

Học sinh Trường Tiểu học Khánh Bình - Phân hiệu Khánh Đông bên mô hình cột mốc Trường Sa trong khuôn viên trường.

Cô Huỳnh Thị Thủy Tiên - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Khánh Bình cho biết, từ hình ảnh cột mốc ngay trong sân trường, các em được khuyến khích chủ động tìm đọc tài liệu, khám phá những câu chuyện về Trường Sa và chia sẻ kiến thức với bạn bè. Mỗi lần dừng chân bên cột mốc, mỗi câu chuyện được kể lại hay thông tin mới được khám phá đều góp phần mở rộng hiểu biết của các em về biển, đảo Việt Nam. Qua đó, Trường Sa không còn là một địa danh xa xôi trên bản đồ mà trở nên gần gũi hơn trong suy nghĩ của học sinh, khơi dậy mong muốn được tìm hiểu, khám phá và một ngày được đặt chân đến vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu và học sinh trường THCS Đông Ninh Hòa - Phân hiệu Ninh Thủy trong buổi lễ khánh thành cột mốc Trường Sa.

Hình ảnh Trường Sa cũng hiện diện trong không gian học đường tại Trường THCS Đông Ninh Hòa - Phân hiệu Ninh Thủy, mang đến cho học sinh cơ hội tiếp cận những kiến thức về biển, đảo qua hình ảnh trực quan, sinh động. Bên cột mốc Trường Sa vừa được khánh thành trong khuôn viên trường, em Trịnh Anh Thư, học sinh lớp 9/3 bộc bạch: “Công trình này giúp em hiểu hơn về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và càng thêm yêu quê hương, đất nước. Em cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của các chú bộ đội đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa”.

Anh Đặng Thành Dũng - Phó Bí thư Đoàn phường, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Đông Ninh Hòa cho biết, công trình do Đoàn phường, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện, khánh thành ngày 13-10, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Không chỉ góp phần tạo cảnh quan cho trường học, công trình còn gửi gắm thông điệp giáo dục ý nghĩa, giúp học sinh thêm hiểu biết về biển, đảo Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bồi đắp tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ

Mô hình cột mốc Trường Sa cũng hiện diện tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh như: Trường Tiểu học Diên Khánh (xã Diên Khánh), Trường Tiểu học Vạn Thắng (xã Vạn Thắng), Trường THPT Lý Tự Trọng (phường Nha Trang), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang và nhiều trường học khác. Với sự chung tay của tổ chức đoàn, hội, nhà trường và các đơn vị đồng hành, những công trình này góp phần đưa hình ảnh Trường Sa đến gần hơn với học sinh. Để phát huy hiệu quả của mô hình, các trường chủ động lồng ghép hoạt động tìm hiểu về cột mốc Trường Sa vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ điểm, hoạt động ngoại khóa, triển lãm ảnh và các cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo quê hương. Bên cạnh đó, những hoạt động như: Vẽ tranh, kể chuyện về người lính nơi đảo xa, đố vui kiến thức lịch sử, địa lý hay giới thiệu sách, tư liệu về Trường Sa cũng được tổ chức linh hoạt, phù hợp với từng lứa tuổi.

Mô hình cột mốc Trường Sa tại Trường Tiểu học Vạn Thắng (xã Vạn thắng).

Thầy Huỳnh Văn Vinh - Hiệu trưởng Trường THCS Đông Ninh Hòa cho biết: “Đây là công trình thiết thực, ý nghĩa, góp phần đưa hình ảnh Trường Sa đến gần hơn với học sinh. Nhà trường sẽ chủ động tổ chức các hoạt động tìm hiểu, tuyên truyền về biển, đảo gắn với mô hình cột mốc, giúp học sinh tiếp cận kiến thức lịch sử, địa lý một cách trực quan, hiểu thêm về chủ quyền biển, đảo của đất nước”.

Giáo viên Trường Tiểu học Vạn Thắng chụp ảnh lưu niệm bên mô hình cột mốc Trường Sa.

Chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh cho biết, bên cạnh việc xây dựng mô hình cột mốc Trường Sa trong khuôn viên trường học, các liên đội sẽ chủ động tổ chức những hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm gắn với công trình, giúp đội viên, học sinh hiểu hơn về biển, đảo quê hương. Tỉnh đoàn cũng hướng đến việc tiếp tục mở rộng mô hình, gắn xây dựng công trình với các hoạt động giáo dục thường xuyên, để hình ảnh Trường Sa ngày càng gần gũi với thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước từ những điều giản dị trong môi trường học đường.