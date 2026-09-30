Nuôi dưỡng tinh thần hiếu học cho thế hệ trẻ từ cuộc thi tìm hiểu về Văn Miếu

Cuộc thi đưa học sinh đến gần hơn với lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ năm 1070 đến nay. Tham gia cuộc thi có 3 đội, từ Trường THCS Chu Văn An, phường Tây Hồ; Trường THCS Chu Văn An, phường Việt Hưng và Trường THCS Chu Văn An, xã Thanh Trì. Mỗi đội gồm 10 học sinh. Được xây dựng như một sân chơi giáo dục di sản, cuộc thi kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng trình bày, khả năng phối hợp và sự sáng tạo. Các đội lần lượt trải qua ba phần thi: Chào hỏi - giới thiệu, Kiến thức và Kỹ năng sáng tạo.

Giải Nhất thuộc về đội thi Trường THCS CLC Chu Văn An (xã Thanh Trì) với phần thể hiện nổi bật qua cả ba vòng thi. Ảnh: BTC

Em Đinh Đức Long, lớp 8A4, Trường THCS Chu Văn An, xã Thanh Trì, Hà Nội cho biết: "Trước khi đến đây, con đã tìm hiểu rất kỹ lịch sử của Văn Miếu, về những bước phát triển đầu tiên, những thành tựu cùng những hiền tài đã được đào tạo từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ngoài ra, con còn tìm hiểu những nét văn hoá, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của Văn Miếu để củng cố kiến thức, góp phần giúp trường con đạt kết quả cao trong cuộc thi".

Từ những kiến thức được tích luỹ, đến trải nghiệm trực tiếp tại cuộc thi, mỗi học sinh có thêm phương thức để chạm vào di sản và hiểu hơn về những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Với các thầy cô giáo, đây cũng là dịp để những bài học về lịch sử, văn hóa trở nên gần gũi và sinh động hơn.

Vòng 3 - Kỹ năng sáng tạo với chủ đề Khuê Văn Các, đội thi Trường THCS CLC Chu Văn An (phường Việt Hưng) mang đến phần thể hiện giàu sáng tạo và độc đáo. Ảnh: BTC

Chị Nguyễn Lệ Trinh, Giáo viên Trường THCS Chu Văn An, xã Thanh Trì, Hà Nội khẳng định: "Cuộc thi có ý nghĩa rất lớn đối với các bạn học sinh, đề cao đạo học của cha ông ta, góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng những gì cha ông đã để lại cho chúng ta. Các con sẽ phát huy tinh thần hiếu học để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Là trường được vinh dự mang tên thầy, và cũng là quê hương của thầy Chu Văn An, ngay từ khi thành lập trường, chúng tôi đã có thư viện, cung cấp những tư liệu, sách vở về thầy Chu Văn An và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đặc biệt, hàng năm, vào tháng giáo dục truyền thống của nhà trường, chúng tôi tổ chức cuộc thi quy mô trong trường tìm hiểu về thầy Chu Văn An và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Vì vậy, khi đến với cuộc thi chúng tôi chuẩn bị rất chu toàn".

TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đánh giá: "Dù thời gian chuẩn bị của các em không quá dài, nhưng rõ ràng chúng ta thấy rằng, trước hết về mặt hiểu biết, các em đã có những hiểu biết rất sâu sắc về Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Điều thứ hai là sự sáng tạo trong việc truyền tải các giá trị đó bằng những hình thức hết sức sinh động, thú vị, kết hợp cả yếu tố công nghệ. Tất cả những sáng tạo ấy đã góp phần rất quan trọng tạo nên thành công của cuộc thi ngày hôm nay. Cho đến thời điểm này, cảm xúc của những người tham dự - từ các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo cho đến các em học sinh - vẫn rất hân hoan và xúc động. Đó thực sự là điều làm cho những người tổ chức cuộc thi như chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc".

Là hoạt động kết nối di sản với giáo dục, cuộc thi tạo cơ hội để học sinh tiếp cận Văn Miếu - Quốc Tử Giám bằng những hình thức gần gũi, trực quan và phù hợp với lứa tuổi. Trong năm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, việc các em trực tiếp tìm hiểu lịch sử, các bậc hiền tài, truyền thống khoa bảng và giá trị của di tích càng góp phần khẳng định ý nghĩa của di sản trong đời sống hôm nay.