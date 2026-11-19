Sân chơi văn hóa, nghệ thuật cho các diễn viên không chuyên ở cơ sở

Đa sắc màu từ sân khấu quần chúng

Những ngày giữa tháng 11, Trung tâm Thông tin và Hội nghị tỉnh (phường Đông Gia Nghĩa) trở nên sôi động với Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026, chủ đề “Lâm Đồng - Bản giao hưởng quê hương”. Liên hoan quy tụ các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ nhiều đơn vị, sở ngành, cụm phường, xã trong tỉnh, mang đến không gian biểu diễn đa sắc màu, đậm hơi thở cuộc sống và bản sắc từng vùng đất.

Điểm hấp dẫn của liên hoan là sự phong phú về thành phần tham gia và loại hình biểu diễn. Từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến sinh viên và người dân, tất cả cùng hội tụ trên sân khấu với niềm đam mê nghệ thuật. Qua từng tiết mục, nét đẹp văn hóa, phong tục, con người và quê hương được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật sinh động, xoay quanh 3 loại hình chính là ca, múa, kịch; cùng nhiều tiết mục độc tấu, song tấu, hòa tấu nhạc cụ, ca cổ...

Từ sức lan tỏa của các liên hoan, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng có thêm động lực phát triển. Khi người dân có sân chơi để thể hiện năng khiếu, được giao lưu và ghi nhận, hoạt động văn nghệ ở cơ sở sẽ có những hạt nhân tích cực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú. Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Ngọc Tuyển - Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng

Dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, nhiều diễn viên vẫn thể hiện sự tự tin, khả năng làm chủ sân khấu, tạo nên những phần trình diễn giàu cảm xúc. Điều này cho thấy tinh thần tập thể, quá trình chuẩn bị nghiêm túc và phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng được quan tâm, duy trì ở cơ sở. Chị Phạm Thị Thùy Tiên (phường Phan Thiết) chia sẻ: “Liên hoan là dịp để những người yêu nghệ thuật được gặp gỡ, giao lưu và thể hiện niềm đam mê. Mỗi tiết mục còn mang theo câu chuyện, nét đặc trưng văn hóa của từng vùng đất. Qua đó, chúng tôi có cơ hội giới thiệu những sắc màu văn hóa miền quê biển đến với bạn bè trong tỉnh”.

Các tiết mục văn nghệ tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật

Để duy trì và nâng cao chất lượng phong trào văn nghệ ở cơ sở, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các địa phương đã chú trọng triển khai các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng. Qua đó, phát hiện những nhân tố có năng khiếu để bồi dưỡng, xây dựng lực lượng nòng cốt cho phong trào. Cùng với đó, các đội, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ được khuyến khích duy trì hoạt động. Nghệ nhân dân gian được vận động tham gia trao truyền, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Từ những sân khấu phong trào, nhiều giọng ca có thêm động lực rèn luyện và mong muốn được thử sức ở những cuộc thi có quy mô, tính chuyên môn cao hơn. Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 vừa diễn ra vòng sơ khảo tại Đà Lạt và Phan Thiết chính là một điểm hẹn như thế, mở rộng cơ hội để những người yêu âm nhạc thể hiện khả năng.

Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Ngọc Tuyển - Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng cho biết: Những cuộc thi, sân chơi âm nhạc đã tạo điều kiện để những nhân tố mới được bộc lộ khả năng và tiếp tục được bồi dưỡng. Không dừng lại ở việc tìm kiếm tài năng, các hoạt động này còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật, lan tỏa hình ảnh một Lâm Đồng năng động, giàu bản sắc.

Sự phát triển của các sân chơi nghệ thuật đang tạo nền tảng để xây dựng lực lượng văn nghệ ngày càng đa dạng, có chất lượng. Qua đó, nghệ thuật từng bước thấm sâu vào đời sống, trở thành một phần của sinh hoạt văn hóa tinh thần, góp phần gìn giữ bản sắc và bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương.