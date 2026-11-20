Những góc học tập khơi gợi niềm say mê khám phá

Tại Trường Tiểu học Quý Lương, những bức tường được trang trí theo chủ đề, các hình ảnh ngộ nghĩnh, khẩu hiệu học tập và sản phẩm thủ công được bố trí hài hòa, tạo nên không gian nhiều màu sắc. Bàn ghế, bảng viết, đồ dùng học tập được sắp xếp ngăn nắp, các góc chức năng được bố trí phù hợp với diện tích và nhu cầu sử dụng của học sinh.

Không gian lớp học được trang trí sinh động, tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện với học sinh.

Mỗi lớp có cách trang trí riêng, thể hiện sự sáng tạo của giáo viên và học sinh. Nội dung trang trí thường gắn với những chủ đề gần gũi như thiên nhiên, gia đình, tình bạn, những bài học về cuộc sống. Qua hình ảnh trực quan, học sinh có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh, xây dựng nếp sống gọn gàng và thân thiện với mọi người xung quanh.

Với học sinh tiểu học, lớp học là nơi các em dành nhiều thời gian để học tập, vui chơi và giao tiếp. Không gian sạch sẽ, sáng sủa, được sắp xếp phù hợp với lứa tuổi góp phần tạo tâm lý thoải mái, giúp các em tự tin khi tham gia các hoạt động.

Em Bùi Thị Ngọc Hân, học sinh lớp 2A3, chia sẻ: “Em rất vui và hào hứng khi được đến trường vì trường đẹp, lớp học sạch sẽ. Em thích những góc học tập trong lớp vì ở đó em được tìm hiểu nhiều điều mới và thỏa sức sáng tạo”.

Một trong những điểm nhấn trong cách tổ chức lớp học tại Trường Tiểu học Quý Lương là việc bố trí góc thư viện và góc STEM. Đây là những không gian hỗ trợ học sinh học tập, trải nghiệm, giúp các em có thêm lựa chọn ngoài những giờ học theo chương trình trên lớp.

Góc STEM tạo không gian để học sinh tìm tòi, khám phá và tiếp cận kiến thức qua các hoạt động trải nghiệm.

Ở lứa tuổi tiểu học, trẻ thường thích khám phá những điều mới lạ và được tự tay làm ra sản phẩm. Vì vậy, những hoạt động trải nghiệm phù hợp có sức hấp dẫn riêng, giúp kiến thức trở nên gần gũi hơn. Khi được khuyến khích đặt câu hỏi, thử nghiệm và chia sẻ kết quả, học sinh có cơ hội phát huy trí tưởng tượng, tính chủ động và sự tự tin.

Em Bảo Ngọc, học sinh lớp 3A1 cho biết: “Em thích đọc sách ở góc thư viện và xem các sản phẩm tại góc STEM. Có nhiều đồ vật rất thú vị khiến em muốn tìm hiểu cách làm. Em cũng thích được tự tay làm sản phẩm rồi giới thiệu với các bạn, vì chúng em có thể cùng nhau chia sẻ ý tưởng”.

Góc thư viện khuyến khích trẻ hình thành thói quen đọc sách.

Việc duy trì các góc chức năng cũng góp phần hình thành ý thức tự giác cho học sinh. Các em được hướng dẫn lấy và cất sách đúng nơi quy định, giữ gìn đồ dùng, sắp xếp sản phẩm sau khi thực hành. Những công việc nhỏ được thực hiện thường xuyên giúp trẻ biết trân trọng không gian chung, có trách nhiệm với đồ dùng và thành quả của mình cũng như của bạn bè.

Môi trường học đường nuôi dưỡng niềm vui

Niềm vui đến trường của học sinh còn được tạo nên qua những hoạt động sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện thể chất. Bên cạnh không gian lớp học, sân trường là nơi các em có cơ hội vận động, giao lưu và tham gia các trò chơi cùng bạn bè. Những giờ ra chơi với tiếng cười, những cuộc trò chuyện hay trò chơi tập thể tạo nên không khí gần gũi, giúp học sinh thêm gắn bó với trường lớp.

Không khí vui tươi của giờ giáo dục thể chất giúp học sinh rèn luyện sức khoẻ và tinh thần đồng đội.

Trong quá trình học tập và sinh hoạt, các em được khuyến khích chia sẻ, giúp đỡ nhau, cùng hoàn thành nhiệm vụ và tham gia các hoạt động chung. Qua những tương tác hằng ngày, học sinh dần hình thành kỹ năng giao tiếp, biết lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và hợp tác với bạn bè. Đây là những yếu tố quan trọng giúp các em tự tin, hòa đồng hơn trong môi trường tập thể.

Đặc biệt, các giờ học giáo dục thể chất mang đến không khí sôi nổi với những hoạt động phù hợp lứa tuổi. Học sinh được thực hành các động tác, tham gia trò chơi vận động, phối hợp cùng bạn bè trong từng bài tập. Không khí hào hứng giúp các em giải tỏa năng lượng, rèn luyện sức khỏe, sự nhanh nhẹn và tinh thần tập thể. Những giờ học như vậy cũng tạo sự cân bằng giữa hoạt động trí tuệ và vận động thể chất trong ngày học.

Để xây dựng môi trường ấy, giáo viên đóng vai trò định hướng và đồng hành với học sinh trong cả học tập lẫn sinh hoạt. Giáo viên hướng dẫn các em giữ gìn lớp học, tổ chức các hoạt động phù hợp, khuyến khích học sinh mạnh dạn thể hiện ý kiến và hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn.

Một môi trường học đường tích cực là nơi học sinh cảm thấy an toàn, được tôn trọng, có bạn bè để sẻ chia và thầy cô để tin tưởng. Những lớp học được chăm chút, các góc trải nghiệm được duy trì cùng hoạt động vui chơi, rèn luyện thể chất tại Trường Tiểu học Quý Lương đang góp phần tạo dựng môi trường như vậy. Qua đó, mỗi ngày đến trường của các em có thêm những trải nghiệm bổ ích, niềm vui học tập và những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.