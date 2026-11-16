Nuôi dưỡng nguồn thu, tạo dư địa tăng trưởng

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21,18% so với cùng kỳ năm 2025. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại nhà máy trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Qua 10 tháng, tổng thu ngân sách trên địa bàn các tỉnh đạt hơn 100.000 tỷ đồng, tăng và vượt kế hoạch được giao so với cùng kỳ năm 2025.

Xây dựng niềm tin

Những tháng đầu năm 2026, trước nguy cơ sụt giảm nguồn thu do lưu lượng và trị giá của các mặt hàng chủ đạo như quặng, gỗ, sắn, gạo… đều giảm sâu và phần lớn các mặt hàng truyền thống này đều thuộc đối tượng không chịu thuế hoặc áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0%, lãnh đạo Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hải quan khu vực XI) đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tìm kiếm nguồn hàng mới có trị giá lớn để bù đắp khoảng trống ngân sách.

Theo Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Nguyễn Khắc Chiến, đến giữa tháng 5/2026, kết quả nộp ngân sách của đơn vị mới đạt 78,2 tỷ đồng, tương đương 37% kế hoạch năm và giảm 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, nếu không có giải pháp đột phá thì việc hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2026 sẽ rất khó khăn.

Để thu hút doanh nghiệp về mở tờ khai, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã tăng cường gặp gỡ, nắm bắt nhu cầu, khó khăn của doanh nghiệp; chủ động phối hợp các lực lượng chức năng rà soát các khâu có thể gây chậm trễ để kịp thời hướng dẫn, xử lý, tạo thuận lợi thương mại, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và thời gian thông quan.

Sau nhiều năm thực hiện việc thông quan hàng hóa ở các cửa khẩu ngoại tỉnh, tháng 6/2026, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại DEVESUN (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) đã chuyển hướng đưa các lô hàng nước tăng lực Red Bull từ Thái Lan về làm thủ tục tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Theo Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại DEVESUN Võ Hữu Hoàng, quyết định này được đưa ra không chỉ đến từ lợi thế khoảng cách mà còn bởi thời gian vận chuyển và điều kiện thông quan ngày càng thuận lợi. Khi thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa tại Cầu Treo, doanh nghiệp đã được lực lượng chức năng hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, thuận tiện, giảm việc sử dụng hồ sơ giấy và hạn chế thời gian đi lại.

Đồng quan điểm, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ASEAN HM Bùi Quý Mạnh cho biết: Với những đơn vị kinh doanh hoa quả xuất nhập khẩu như chúng tôi, thời gian luân chuyển được ví như vàng. Bởi vậy, khi đến làm thủ tục hải quan tại Cầu Treo, được các lãnh đạo hải quan nơi đây trực tiếp liên hệ, đề xuất các lực lượng chức năng ở Cửa khẩu Nậm Phao (Lào) thực hiện các thủ tục thông quan ngoài giờ hành chính, giúp giảm hơn 30% thời lượng vận chuyển hàng hóa, hiệu quả kinh tế mang lại đối với doanh nghiệp rất rõ rệt.

Với cách gây dựng niềm tin đó, từ tháng 6/2026, đơn vị đã thu hút năm doanh nghiệp nhập khẩu nước tăng lực Red Bull về mở tờ khai với kim ngạch hơn 102,83 triệu USD, qua đó đóng góp 276,48 tỷ đồng tiền thuế.

Lũy kế đến nay, Cầu Treo đã thu hút 457 doanh nghiệp mở tờ khai, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2025. Theo số liệu thống kê, trong 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách tại Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đạt 403 tỷ đồng, đạt 191% kế hoạch giao thu năm 2026, tăng 139% so với năm 2025.

Nỗ lực bứt tốc

Điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế tỉnh Nghệ An trong 10 tháng năm 2026 là sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21,18% so với cùng kỳ năm 2025; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%. Hoạt động xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, với kim ngạch đạt 5,77 tỷ USD, tăng 52,7%. Đặc biệt, nhóm hàng thiết bị, linh kiện điện tử đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng xuất khẩu, chiếm 59% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, cùng với sự đóng góp của ngành sản xuất kim loại.

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt hơn 28.552 tỷ đồng, vượt 22,3% dự toán cả năm và tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Khoản thu này đạt 25.784,7 tỷ đồng, tăng 120,49% dự toán và tăng 21,42% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhìn vào bức tranh tổng thể, sức bật của nguồn thu năm nay còn được thể hiện ở những khoản thu gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu tiền xổ số kiến thiết thì thu nội địa 10 tháng ước thực hiện 15.122,5 tỷ đồng, đạt 99,82% dự toán và tăng 13,26% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tạo thêm động lực cho tăng thu. Khoản thu này đạt 2.558,3 tỷ đồng, tăng 38,29% dự toán và tăng 54,16% so với cùng kỳ năm trước. Có thể thấy, thu nội địa giữ vai trò nền tảng về quy mô, trong khi xuất nhập khẩu góp thêm lực kéo về tốc độ. Sự gia tăng đồng thời của hai nhóm nguồn thu giúp bức tranh ngân sách năm 2026 có độ rộng và sức bật rõ hơn.

Nhìn lại 5 năm qua, quy mô thu ngân sách của tỉnh đã có bước tăng trưởng đáng kể. Năm 2020, tổng thu đạt 17.767 tỷ đồng; năm 2021 đạt 19.911 tỷ đồng; năm 2022 đạt 22.491 tỷ đồng. Năm 2023, thu ngân sách giảm còn 21.508 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch Covid-19; trước khi phục hồi lên 25.564 tỷ đồng năm 2024 và đạt 29.211 tỷ đồng năm 2025. Qua 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 56.660 tỷ đồng, tăng 15,24% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 109,7% dự toán.

Theo Thuế tỉnh Thanh Hóa, lũy kế 10 tháng, tổng thu nội địa ở Thanh Hóa đã đạt gần 33.448 tỷ đồng, hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh. Để có được kết quả ấn tượng này, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành tăng cường quản lý nhà nước, khắc phục mất cân đối cung-cầu về vật liệu xây dựng; chủ động tháo gỡ khó khăn về lao động, điện, nguyên liệu cho doanh nghiệp dệt may, da giày; làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp thiếu đơn hàng, hỗ trợ kết nối đơn hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu; đồng hành cùng các nhà đầu tư bảo đảm sớm hoàn thành xây lắp, đưa các dự án vào sản xuất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo thêm nguồn thu ngân sách nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm chia sẻ, những năm qua, Thanh Hóa thực hiện chính sách khuyến khích khai mở tuyến vận tải đường biển quốc tế, thu hút doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển dịch vụ logistics. Qua đó, khai thác có hiệu quả lợi thế cảng biển nước sâu và tăng thu ngân sách hàng trăm tỷ đồng/năm. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời đóng góp lớn nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Trong 10 tháng năm 2026, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã đóng nộp vào ngân sách hơn 210 triệu USD (tương đương hơn 5.300 tỷ đồng).

Theo báo cáo của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, trong 9 tháng năm 2026, giá trị sản xuất đạt khoảng 176.307 tỷ đồng, doanh thu khoảng 211.549 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 20.884 tỷ đồng và giá trị xuất khẩu khoảng 753 triệu USD.

“Thanh Hóa xác định tăng thu ngân sách phải gắn với phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trọng tâm là phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo nguồn thu ổn định, lâu dài. Trong đó, tập trung thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, thương mại, du lịch và dịch vụ logistics gắn với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; thúc đẩy ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh”, đồng chí Mai Xuân Liêm cho biết thêm.