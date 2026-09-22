Nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong thu ngân sách nhà nước. Trong ảnh: Công nhân sản xuất tại Công ty TNHH Lighting & Equipment Việt Nam, Khu công nghiệp Amata (phường Long Bình). Ảnh: Ngọc Liên

Kết quả nêu trên cho thấy, thu ngân sách từ khối sản xuất, kinh doanh vẫn tiếp tục khẳng định là nguồn thu trụ cột, bền vững cho NSNN với lũy kế đạt hơn 31,7 ngàn tỷ đồng, bằng 76,5% dự toán HĐND thành phố giao và đạt hơn 136% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản xuất, kinh doanh trên đà tăng trưởng

Theo đánh giá của Thống kê thành phố, từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp tục đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng hơn 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Tập trung ở một số lĩnh vực: công nghiệp khai khoáng; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí…

Bên cạnh đó, một số khoản thu phát sinh từ nguồn truy thu, kê khai bổ sung do ngành thuế tăng cường các giải pháp quản lý và các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của DN.

Năm 2026, thành phố đặt ra nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó thu NSNN là một trong những chỉ tiêu quan trọng. Theo chỉ tiêu HÐND thành phố đặt ra, năm 2026, Ðồng Nai thu 100,4 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, Ðồng Nai phấn đấu thu NSNN đạt 150 ngàn tỷ đồng.

Ngoài ra, sự tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố còn thể hiện ở sự phát triển DN mới, DN tăng vốn và tái hoạt động. Tính đến giữa tháng 8-2026, tổng vốn đăng ký thành lập mới DN và bổ sung tăng vốn hơn 307 ngàn tỷ đồng. Trong đó, DN thành lập mới hơn 5,4 ngàn với tổng vốn đăng ký hơn 237 ngàn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số DN thành lập mới tăng đáng kể, tổng vốn đăng ký thành lập mới gấp 6 lần. Nhìn chung, số DN thành lập mới, đăng ký tăng vốn và quay trở lại hoạt động đều tăng, cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện và niềm tin của DN có chuyển biến. Việc phát triển DN đồng nghĩa với việc nguồn thu NSNN được mở rộng dư địa.

Tăng các giải pháp quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu

Song song với sự tăng trưởng từ khối sản xuất, kinh doanh đóng góp quan trọng vào nguồn thu NSNN thời gian qua, việc triển khai các chính sách tài khóa hỗ trợ DN và người dân cũng được triển khai hiệu quả.

Công nhân sản xuất tại Công ty TNHH Lighting & Equipment Việt Nam, Khu công nghiệp Amata (phường Long Bình). Ảnh: Ngọc Liên

Theo thống kê từ Phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế (Thuế thành phố Đồng Nai), trong 8 tháng qua, tổng số tiền thuế, phí và tiền thuê đất được miễn, giảm, gia hạn hơn 3,1 ngàn tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế thu nhập cá nhân hơn 1,1 ngàn tỷ đồng; giảm thuế giá trị gia tăng khoảng 634 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường 600 tỷ đồng; hỗ trợ hộ kinh doanh, DN nhỏ và vừa, lệ phí môn bài khoảng 120 tỷ đồng; lệ phí trước bạ xe điện khoảng 490 tỷ đồng. Việc giảm, gia hạn nghĩa vụ thuế tuy có sự ảnh hưởng nhất thời đến thu NSNN, tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế, đây là chính sách nhân văn giúp DN và người dân có thêm dòng tiền để duy trì hoạt động, sản xuất và tiêu dùng. Dù chính sách hỗ trợ tiếp tục được thực hiện, tổng thu ngân sách 8 tháng của năm 2026 vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh những chính sách ảnh hưởng đến số thu tạm thời, thời gian qua vẫn có những chính sách mới góp phần tăng thu cho ngân sách ở một số lĩnh vực khác. Điển hình như việc sửa đổi thuế giá trị gia tăng, trong đó thay đổi quy định về thuế suất của mặt hàng nông sản chưa qua chế biến đã góp phần tăng nguồn thu ngân sách.

Để công tác thu NSNN đạt kết quả cao, ngành thuế, hải quan và các đơn vị liên quan của thành phố đã có những kế hoạch quản lý, đôn đốc thu. Trong đó tiếp tục tăng cường bám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Nắm bắt kịp thời tình hình tăng trưởng cũng như những khó khăn để có hướng hỗ trợ, đề xuất xử lý vừa bảo đảm đúng quy định vừa tạo môi trường phát triển tốt nhất cho DN. Đây cũng là những giải pháp nhằm nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đồng Nai, ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhận định: Đồng Nai là thành phố có quy mô nền kinh tế thứ 4 cả nước, những kết quả mà thành phố đạt được có giá trị quan trọng trong tổng thể tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Trong đó, những kết quả về thu NSNN của địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là nguồn đóng góp lớn cho NSNN Trung ương.