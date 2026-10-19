Nuôi dưỡng nguồn nhân lực cho “Thành phố thủy tinh”

Để xây dựng thương hiệu “Thành phố thủy tinh”, Toyama không chỉ đầu tư vào các công trình trưng bày mà còn hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, từ đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp cơ sở sáng tác đến hỗ trợ nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệ

Một trong những trụ cột quan trọng của mô hình này là Viện Nghệ thuật Thủy tinh Toyama, được thành lập năm 1991. Đây là cơ sở giáo dục công lập đầu tiên và hiện là cơ sở đào tạo công lập duy nhất tại Nhật Bản chuyên sâu về nghệ thuật thủy tinh.

Viện có hai chương trình đào tạo, mỗi chương trình kéo dài hai năm. Chương trình chuyên môn cơ bản giúp sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ thuật nền tảng. Sau đó, sinh viên có thể tiếp tục chương trình nghiên cứu nâng cao. Điểm nổi bật của viện là hệ thống xưởng thực hành với trang thiết bị thuộc loại tốt nhất Nhật Bản.

Trong 35 năm hoạt động, Viện Nghệ thuật Thủy tinh Toyama đã đào tạo 643 sinh viên tốt nghiệp. Nhiều người trong số đó trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp hoặc giảng viên tại các cơ sở giáo dục ở Nhật Bản và nước ngoài.

Nằm ngay bên cạnh viện, Xưởng Thủy tinh Toyama đảm nhiệm vai trò kết nối giữa đào tạo và hoạt động nghề nghiệp. Xưởng cho các nghệ sĩ thuê thiết bị chuyên dụng với mức phí hợp lý, hỗ trợ tổ chức triển lãm, giới thiệu và bán tác phẩm, qua đó giúp kết nối năng lực sáng tạo với thị trường.

Mô hình trên giúp thành phố không chỉ thu hút người đến học mà còn tạo điều kiện để họ ở lại, sáng tác và đóng góp cho cộng đồng. Qua đó, một ngành công nghiệp từng suy giảm đang được hồi sinh thành bản sắc văn hóa và sức hấp dẫn du lịch mới của địa phương.

R.G