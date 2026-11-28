Lụa từ lâu đã gắn bó với đời sống và văn hóa Việt Nam, không chỉ qua những sản phẩm thủ công tinh tế mà còn là nguồn cảm hứng cho nghệ thuật sáng tạo. Tại đình Yên Thái, một hoạt động trải nghiệm hội họa trên lụa đã mang đến cách tiếp cận mới, giúp người tham gia khám phá vẻ đẹp của chất liệu truyền thống theo cách rất riêng.