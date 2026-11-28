Nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa Việt từ học đường Thủ đô
Không chỉ dừng lại ở hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, việc đưa di sản và các giá trị truyền thống vào trường học đang được ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai tại 100% cơ sở giáo dục. Qua những hoạt động thiết thực, tình yêu văn hóa dân tộc được bồi đắp, góp phần hình thành nếp sống thanh lịch, văn minh cho thế hệ trẻ Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nuoi-duong-mach-nguon-van-hoa-viet-tu-hoc-duong-thu-do-246261128181857388.htm