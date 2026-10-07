Nuôi dưỡng khát vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng từ ghế nhà trường

Học sinh Trường THPT Trần Cao Vân được kết nạp vào Đảng.

Với thành tích vượt trội trong học tập và rèn luyện, Ung Nho Kiên là một trong 11 học sinh của Trường THPT Phan Bội Châu (phường Hương Trà) được kết nạp vào Đảng năm 2025. Hiện Kiên theo học khoa Khoa học máy tính tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU).

“Ngay từ khi còn là học sinh THPT, thông qua quá trình học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động Đoàn, em đã được bồi dưỡng tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng cùng truyền thống yêu nước. Nhờ đó, em hiểu rõ trách nhiệm, vai trò của thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay để hình thành động cơ phấn đấu đúng đắn.

Đối với em, đảng viên không thể hiện ở vị trí công việc, mà ở cách mình sống, học tập, cống hiến, thực hiện lý tưởng và trở thành tấm gương lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng”, Kiên chia sẻ.

Bên cạnh nhà trường, gia đình và xã hội cũng góp phần bồi đắp, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin với Đảng một cách gần gũi, thiết thực cho học sinh.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có cha là đảng viên, Bùi Nguyễn Chánh Tín sớm được giáo dục lý tưởng cách mạng. Đầu năm 2026, Tín được nhà trường cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được kết nạp vào tháng 7/2026.

Tín chia sẻ: “Ba em là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ba chính là tấm gương, là mục tiêu và động lực để em phấn đấu trở thành đảng viên trong tương lai. Khi lên cấp ba, có sự chín chắn nhất định, em vinh dự được học lớp cảm tình Đảng.

Từ đây, khát khao đứng vào hàng ngũ của Đảng trong em mãnh liệt hơn bao giờ hết. Em nhận thức được rằng, con đường trở thành đảng viên là hành trình của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Bản thân em cần cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Với Nguyễn Thị Thanh Thảo, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, nhận thức về Đảng không chỉ đến từ trang sách, lời giảng của thầy cô hay các hoạt động trải nghiệm, mà còn được cảm nhận trực tiếp khi tham gia phong trào Đoàn tại địa phương và tiếp xúc với những đảng viên ở khu dân cư.

“Với vai trò Bí thư Chi đoàn, em có cơ hội làm việc trực tiếp với các bác, các cô, các chú trong Chi bộ. Qua quan sát, em nhận ra đảng viên không ở đâu xa, họ chính là những người hàng xóm gương mẫu, luôn thức khuya dậy sớm lo việc chung. Nếu được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tiếng nói của mình cũng có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn để tập hợp các bạn trẻ cùng làm việc tốt”, Thanh Thảo bày tỏ.

Trao giấy chứng nhận cho đảng viên mới.

Đảng sẽ không còn xa vời với học sinh khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay bồi đắp lý tưởng cách mạng một cách gần gũi, ý nghĩa. Trong đó, các trường THPT là nơi trực tiếp bồi dưỡng, phát hiện và tạo nguồn phát triển Đảng trong học sinh.

Hiện nay, bằng nhiều hình thức giáo dục truyền thống, giáo dục trải nghiệm với phương pháp đổi mới, nhà trường giúp học sinh hiểu thêm về lịch sử dân tộc nói chung và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng.

Thông qua các phong trào, hoạt động, chi bộ và Đoàn trường chủ động giới thiệu cho Đảng ủy xem xét, bồi dưỡng và kết nạp nhiều học sinh ưu tú vào Đảng. Trong đó, Đảng bộ Trường THPT Trần Cao Vân (phường Tam Kỳ) là đơn vị tiêu biểu có số lượng học sinh kết nạp Đảng tăng đều mỗi năm, nhờ triển khai hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân, nhà trường thường xuyên mời các cựu học sinh đã được kết nạp vào Đảng về trò chuyện trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, ngoại khóa, nhằm truyền động lực và củng cố niềm tin cho thế hệ khóa sau tiếp bước.

“Chính sự tâm huyết trong học tập cùng việc tích cực tham gia các buổi tư vấn, hoạt động trải nghiệm giáo dục địa phương đã giúp các em tự nguyện tìm hiểu và thấu hiểu mục tiêu đứng vào hàng ngũ của Đảng, thay vì cảm thấy bị gò bó, ép buộc. Từ đó, các em xác định rõ vào Đảng để làm gì, cống hiến thế nào”, bà Tâm chia sẻ.

Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bàn Thạch), năm 2025, Đảng bộ nhà trường kết nạp 11 đảng viên là học sinh; năm 2026 tăng lên 15 em.

Ông Phan Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, nhà trường đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chứ không chỉ đóng khung trong các bài học chính trị. Tiêu chí quan trọng nhất khi phát triển Đảng trong học sinh là chú trọng đến phẩm chất đạo đức, năng lực, khát vọng và lý tưởng của các em. Từ đó, nhà trường ươm mầm, tạo điều kiện tốt nhất để các em hoàn thiện bản thân và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Năm 2025, có 58 học sinh THPT thuộc 4 phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Quảng Phú, Hương Trà tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó 32 em được kết nạp. Đến năm 2026, những con số này đều tăng hơn gấp đôi.